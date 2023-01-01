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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

UpDiagram 是一款免费的协作项目管理工具，旨在为每个人带来最好的服务。 UpDiagram 提供多种工作视图（网格、看板、思维导图、日历、时间轴）和许多动态协作功能，包括任务分配、每日总结报告、实时更新、入职聊天等。此外，Updiagram适用于不同的行业，并且有许多免费模板可供使用。

网站： updiagram.com

免责声明：WebCatalog 与“UpDiagram”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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