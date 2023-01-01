UpDiagram 是一款免费的协作项目管理工具，旨在为每个人带来最好的服务。 UpDiagram 提供多种工作视图（网格、看板、思维导图、日历、时间轴）和许多动态协作功能，包括任务分配、每日总结报告、实时更新、入职聊天等。此外，Updiagram适用于不同的行业，并且有许多免费模板可供使用。

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