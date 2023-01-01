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Trading Economics 应用程序为用户提供经济日历、汇率、股票市场指数、政府债券收益率和商品价格。用户还可以在经济指标发布后立即收到提醒。设置金融市场的价格目标、价格变化、创纪录的高/低警报。 TradingEconomics.com 拥有来自 200 多个国家/地区的超过 3.8 亿页面浏览量，是全球参考。我们的数据基于官方来源，而不是第三方数据提供商，并且我们的事实会定期检查是否存在不一致。

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