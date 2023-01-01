Nami交易所是越南团队创办的首批加密货币交易所之一。 Nami Exchange 移动应用程序允许用户访问 Nami 的生态系统并与近 1000 个加密货币对进行交易。该移动应用程序与 Nami Exchange 官方网站一起为用户提供无缝、安全和优化的流畅交易体验。

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