Tonic.ai 通过消除隐私和数据可用性之间的权衡，使所有技术数据消费者的数据访问民主化。 Tonic 的解决方案合成了安全、高保真版本的生产数据，不含敏感信息和 PII。 各行业的数百个客户依靠 Tonic.ai 来构建数据驱动的软件并微调 ML 训练模型。他们获得了生产数据的所有价值，而无需实际复制组织中的敏感数据，从而解锁战略数据资产以供跨职能使用，从工程到业务运营，甚至用于演示的销售团队。凭借高质量的数据，团队可以减少缺陷并加快交付速度，同时拥有强大的安全态势

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