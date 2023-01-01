The Roku Channel

Roku 于 2017 年 10 月在其设备上推出了自己的流媒体频道。它有广告支持，但免费。其授权内容包括狮门影业、米高梅、派拉蒙、索尼影视娱乐、华纳兄弟、迪士尼和环球影业等工作室以及 Roku 频道内容出版商 American Classics、FilmRise、Nosey、OVGuide、Popcornflix、Vidmark、和宇宇。它正在与内容提供商实施广告收入共享模式。 2018 年 8 月 8 日，Roku 频道也可在网络上使用。 Roku 还在其主菜单的顶部添加了“精选免费”部分，用户可以通过该部分直接观看来自合作伙伴的节目和电影。

网站： roku.com

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