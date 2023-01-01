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Tellonym 是一种拉近与朋友距离的简单方式。了解更多关于他们的信息，看看他们在谈论什么，最后听到他们的诚实意见。 它是如何工作的？ 1.) 与朋友分享您的个人资料链接 2.) 收到数百条诚实的匿名消息（告诉） 3.) 在您的个人资料上创建答案并与朋友分享 4.) 关注您的朋友并加入对话 你的朋友已经在这里了。立即加入！

网站： info.tellonym.me

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