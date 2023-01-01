IRL 是社交消息传递的地方！关注您的朋友，加入您相关的群组并聊天！ IRL 为您的社交生活增添活力！ IRL 是顶级社交应用程序之一，您可以通过所有设备访问它。 朋友 - 在 IRL 上关注您所有的朋友！与他们聊天并查看他们感兴趣的活动。用它来发现您可能错过的事情并计划要做的事情！ 群组 - 围绕您的兴趣创建群组并发现与您有相同兴趣的人。结交新朋友，或者与您已经认识的人建立更亲密的关系。群组可以是公共的，也可以是私人的，由您决定谁加入。 活动 - 您创建和参加的活动将添加到您的 IRL 日历中，以便您可以管理您的忙碌日子。创建活动并邀请您的团体，轻松规划俱乐部和活动！现实生活中的生日聚会总是更有趣。 聊天 - 在群组和活动中聊天、创建民意调查并发送 GIF！与您的俱乐部、朋友、学校团体或家人聊天。与 2 人聊天，或参与全球聊天！多在一起聊天。 了解为什么 Apple 在社交领域将我们评为“我们的最爱”，立即升级您的生活；）

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