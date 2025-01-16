营销自动化软件 - 最热门应用 - 葡萄牙

Pyze

pyze.com

Pyze Growth Intelligence 解决了跨不同平台吸引和留住用户的日益重要的业务需求。 Pyze 通过聚合跨平台的用户行为来开发整体用户档案，并实现实时、有针对性的参与和个性化活动，以确保所有用户的个性化体验： - 通过了解用户集群、趋势、模式和异常情况来获得竞争优势 - 提供个性化的参与、内容和基于操作、行为和使用里程碑的用户体验 - 运行自动化营销活动，以最大限度地提高品牌忠诚度、收入、参与度或期望的业务目标 Pyze 提供一个营销和情报平台，旨在使移动和网络应用程序发布商通过自动化分析、参与度最大化增长和个性化。 Pyze 利用机器学习根据共享特征自动对用户进行聚类细分，并实现与每组用户的自动参与和个性化，以实现所需的业务成果。 Pyze 提供端到端解决方案，用于跨平台自动执行数据捕获、分析、细分、活动执行和个性化。 Pyze 提供许多复杂的营销服务，以深入了解跨平台的用户行为，从而推动有意义的客户参与。功能和优势：Pyze 增长智能平台具有许多核心功能，可根据您组织的目标定制解决方案。我们认识到组织有不同的业务目标，并开发了一个高度可扩展的平台来满足每个特定目标。 - 使用情况和行为分析可以了解网络和移动应用程序用户的趋势、模式和行为，以便分析、可视化、探索见解并根据见解采取行动。 - 自动细分使品牌能够通过整个用户群的自动细分和实时探索来精确定位特定的用户群。 - 情境营销确定每个用户最容易接受消息的时间和地点，并利用使用模式、上下文和其他因素在正确的时间传递正确的消息。 - 增长自动化可实现工作流程和行为驱动的自动化与每个用户的互动，从而在用户的整个生命周期内吸引、激活、吸引和留住用户。 - 个性化智能使品牌能够个性化每一次体验，包括内容源、用户界面、通信消息、特定功能和产品。 - 应用程序组提供跨移动和网络应用程序的聚合用户行为数据，以实现全渠道营销活动、跨平台个性化和基准测试。