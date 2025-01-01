Dotdigital是一个整合客户体验和数据的平台，帮助营销团队进行个性化跨渠道营销，并简化客户数据管理与决策。

Dotdigital是一个多合一的客户体验和数据平台（CXDP），它使营销团队通过高度个性化的跨渠道旅程超越客户期望。借助Dotdigital，营销人员可以无缝统一，丰富和细分客户数据。分解数据孤岛，Dotdigital简化了决策，并为营销创造力铺平了范围，从而提供了客户参与度。凭借强大的AI功能，Dotdigital使得在网络，电子邮件，短信，WhatsApp，whatsapp，chat，Push，Social，Ads等自动化深度个性化的体验中变得容易。在电子商务，零售，非营利性，教育，金融服务和其他领域的4,000多个品牌信任中，Dotdigital使全球营销人员都可以。 Dotdigital总部位于伦敦并成立于1999年，专注于建立信任，连接和未来的解决方案，以增强客户关注的企业的能力。在dotdigital.com上了解更多信息。

Dotdigital是一个全面的客户体验和数据平台，旨在帮助营销人员提供高度个性化的跨渠道体验。它使企业能够统一，丰富和细分客户数据，分解数据筒仓并简化决策过程。 Dotdigital具有强大的AI功能，可以在各种渠道上自动化深层个性化的体验，包括网络，电子邮件，SMS，WhatsApp，whatsapp，聊天，推动，社交，社交和广告。

该平台提供了一系列功能，使营销人员能够根据客户的行为，偏好和地理位置创建针对性的广告系列。它包括用于基于细分市场的个性化的工具，AI驱动产品建议以及拖放功能，用于易于广告系列。 Dotdigital的报告工具为广告系列绩效提供了可行的见解，帮助企业完善其营销策略并改善客户参与度。

通过利用Dotdigital，企业可以通过多个接触点之间的无缝，相关和瞬时连接来增强客户体验。该平台支持全球中型市场和企业公司，专注于负责任的营销实践和可持续性。它的功能使其成为寻求改善客户参与并推动个性化营销工作的品牌的有效工具。

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