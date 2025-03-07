内部通讯软件 - 最热门应用 - 美国

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内部通信软件通常称为业务消息传递软件，为组织内的直接通信和群组通信提供即时消息传递平台。这些工具设计得用户友好且高效，可实现团队成员之间的快速交互。员工不再需要发送冗长的电子邮件只是为了得到简短的回复。商务消息传递工具简化了同事的沟通，使其像在社交媒体或通过文本与朋友聊天一样轻松。其中许多平台都包含表情符号和 GIF 等功能，以促进工作场所中真实、自然的对话。
提交新应用
Zoom
zoom.us
Zoom是由Zoom Video Communications开发的录像带软件程序。免费版本提供了一项视频聊天服务，可一次允许多达100个设备，其中40分钟的时间限制了三名或更多参与者会议的免费帐户。用户可以选择通过订阅其计划之一来升级，其中最高可同时允许1,000人同时限制。远程工作，远程教育和在线社会关系。
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft团队是一个通信与协作平台，结合了工作场所聊天，视频会议，文件存储和应用程序集成。该服务与Office 365订阅办公室生产力套件集成在一起，并具有可以与非Microsoft产品集成的扩展名。 Microsoft Teams是Slack等服务的竞争对手，是Microsoft Skype for Business的发展和升级路径。Microsoft在纽约举行的一项活动中宣布了团队，并于2017年3月14日在全球范围内推出了该服务。它是在内部内部创建的。该公司总部的Hackathon，目前由Microsoft公司副总裁Brian MacDonald领导。
Slack
slack.com
Slack是由美国软件公司Slack Technologies开发的专有业务通信平台。 Slack提供了许多IRC风格的功能，包括按主题组织的持续性聊天室（频道），私人团体和直接消息传递。
Otter
otter.ai
Otter是一个聪明的笔记应用程序，可以使您能够记住，搜索和分享您的语音对话。水獭会创建智能语音注释，将音频，转录，扬声器标识，内联照片和关键短语结合在一起。它可以帮助商人，记者和学生在会议，访谈，讲座以及重要的对话中更加专注，协作和有效。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款移动优先的劳动力管理应用程序，其功能强大的工具旨在帮助组织无人服务团队的组织提高沟通，保留员工并推动运营效率。 Connecteam允许管理人员将其业务流程放在自动驾驶仪上，并专注于业务增长，同时还可以使员工变得更加富有成效，专业和满意。节省时间并通过移动优先的自定义清单，表格和报告提高生产率；时间表的时间表班次和跟踪工作时间；简化员工沟通，提高专业技能，管理日常任务等等，全部在一个应用程序中。确保使用Active Directory单登录（SSO）的系统管理员安全登录。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个多合一的生产力平台。这是团队聚集在一起计划，组织和合作使用任务，文档，聊天，目标，白板等工作的枢纽。只需单击几下即可轻松自定义，ClickUp可以让各种类型和尺寸的团队更有效地提供工作，从而提高生产力到新的高度。
monday.com
monday.com
Sotone.com是一种项目管理工具，使组织能够管理任务，项目和团队工作。截至2020年，该公司为包括许多非技术组织在内的100,000个组织提供服务。 2019年7月，该公司以19亿美元的估值筹集了1.5亿美元。 Soning.com在类别应用程序，Mobile＆Voice中获得了2020年韦伯生产力奖。
Verizon
verizon.com
Verizon是一家美国无线网络运营商，以前以Verizon Wireless的名义作为Verizon通信的单独部门运行。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一个完整的客户服务解决方案，可在自动化和人类支持中提供无缝的客户体验，从而在降低成本的同时提高客户满意度。我们正在建立一个未来的未来，大多数客户对话都可以成功解决，而无需人力支持，从而释放了团队进行更高价值的客户对话。 包括Atlassian，Amazon和Lyft业务在内的25,000多个全球组织依靠对讲机以任何规模提供无与伦比的用户体验。 Intercom的平台用于每月发送超过5亿条消息，并可以与超过6亿个每月活跃的最终用户进行互动。 Intercom成立于2011年，并由领先的风险投资家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互联网业务成为个人。
Basecamp
basecamp.com
BaseCamp是位于伊利诺伊州芝加哥的美国网络软件公司。该公司于1999年由Jason Fried，Carlos Segura和Ernest Kim共同创立了一家名为37Signals的网络设计公司。2004年中期，该公司的重点已从网络设计转变为Web应用程序开发。它的第一个商业应用程序是Basecamp，其次是背包，篝火和Highrise。 Rails上的开源Web应用程序框架Ruby最初是在37Signals的内部使用中创建的，然后于2004年公开发布。2014年2月，该公司采用了一项新策略，完全专注于其旗舰产品，该软件包还名为BaseCamp，Basecamp，Basecamp，basecamp，并将公司从37Signals重命名为Basecamp。杰森·弗里德（Jason Fried）和戴维·海因梅尔·汉森（David Heinemeier Hansson）以37Signals的名字出版了几本书。
Podbean
podbean.com
完全按照您想要的方式开始播客。使用Podbean，您将获得整个软件包 - 可靠的播客托管，无限的存储和带宽，促销工具，播客广告和高级内容。超过1.8万人选择Podbean来创建令人惊叹的播客。 Podbean是一家播客出版和货币化服务，为个人和企业提供免费和高级托管套餐。 Podbean提供了一个用户友好的界面，将发布，管理，联合和分析工具集成到易于使用的播客包中。 这种基于网络的系统允许用户在点击式博客般的环境中发布，管理和推广播客，需要最少的技术知识。 Podbean的份额和嵌入工具使出版商可以轻松地将播客集成到自己的网站，博客和社交网络中，包括Facebook，Twitter，Tumblr，YouTube和WordPress。 Podbean应用程序是iOS和Android最受欢迎的播客应用程序之一，也可用于通过Amazon Alexa播放播客。对于播客观众来说，这是一个不错的选择。 PodCasters还可以从Podbean应用程序录制和发布。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq 是一款商业通信软件，可通过有组织的对话和易于查找的信息来帮助简化和简化您的通信。 Cliq 旨在实现混合工作方式，您可以从任何地方通过任何设备登录并工作。这有助于提高团队的整体生产力，进而对您的业务绩效产生积极影响。
Guru
getguru.com
企业人工智能搜索、内联网和 Wiki 集于一个平台。 Guru 存在于您已使用的工具中，因此无需进行上下文切换。在任何应用程序中查找信息，如果找不到，请专家帮助，让 Guru 主动识别知识差距、复制知识并将其翻译成 100 种语言......对于您和您的其他人来说，这就像一个聪明的朋友公司。
Keeper
keepersecurity.com
数以百万计的人和成千上万的企业取决于守护者的密码安全和管理平台，以管理，安全和强制执行所有员工登录，应用程序和网站的强大密码。员工可以在所有移动操作系统，台式机和浏览器上本地访问守门员。使用守护者，您的业务可以自动生成高强度密码，在加密的数字保险库中保护敏感文件，与团队安全共享记录，并与SSO，LDAP和2FA无缝集成。立即开始14天免费试用。
WorkJam
workjam.com
WorkJam是一种统一的数字工作场所解决方案，旨在通过一个全面的平台连接和授权无办事员工。该创新工具专门针对各个行业的一线团队，包括零售，酒店，制造，物流和医疗保健。通过简化操作并增强沟通，WorkJam通过与现有的Workforce Management（WFM）系统无缝集成来提高生产率和效率。 该平台为各种各样的目标受众提供服务，专注于拥有大量无办公室工人的组织，这些组织需要有效的工具来管理其日常任务。 WorkJam通过为其所有运营需求提供集中式枢纽，解决了这些员工所面临的独特挑战，例如对信息和资源的访问有限。这在快节奏的环境中尤其有益，及时的沟通和任务管理对成功至关重要。 WorkJam涵盖了一系列满足一线工人特定需求的功能。该平台包括用于组织日常职责的任务管理，实时更新和协作的通信工具以及学习和开发资源以促进正在进行的培训。此外，自助服务功能使员工能够独立管理其时间表和任务，而独特的开放式市场可以灵活地交换和覆盖范围。这些功能共同增强了员工的体验，增强了员工之间的所有权和参与感。 通过使前线团队与组织目标保持一致，Workjam简化了日常操作，并提高了整体参与度。该平台不仅促进了更好的沟通和任务管理，而且还促进了持续学习和发展的文化。这种劳动力管理的整体方法使组织能够培养更快乐，更有生产力的前线劳动力，最终推动业务成功并提高客户忠诚度。 WorkJam在全球品牌，如Shell，Starbucks，Ulta，Couche-Tard，TJX，TJX，TJX，AEO和Woolworths的信任下，在其类别中脱颖而出。它可以为前线工人创建连接的体验的能力是一个关键的区别，这对于希望优化其运营并赋予其员工能力的组织来说，它是无价的工具。
Element
element.io
Element 是一个基于 Matrix 的安全通信平台：一种去中心化的端到端加密协议。将您的团队聚集在一起，提高生产力和工作场所满意度，同时保留对数据的完全所有权。 Element 是 Forrester Wave：安全通信报告中的领导者。通过视频通话和即时消息轻松与您的合作伙伴、供应商或客户协作：就像 21 世纪的电子邮件一样。您甚至可以连接您的 Slack、MS Teams、WhatsApp 帐户。另一方面，可以使用安全边界和跨域网关甚至气隙部署来关闭 Element 以实现高安全性环境。基于 Matrix 构建，由于分散的网络架构，网络不存在单点故障，使其非常适合任务关键型环境。请联系我们，了解您的企业如何从 Element 中受益。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一种具有语音和30多个数字频道的全渠道客户参与解决方案，用于自机器人的自助服务的高级AI选项，例如机器人，主动的外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供了300多个预建立（包括领先的CRM）以及完全集成的，AI驱动的劳动力参与管理和分析解决方案。 RingCentral接触中心与RingCentral MVP解决方案紧密集成，为客户提供了企业级语音基础架构的好处，并综合的统一通信能够实现无缝的跨职能协作。
Legion
legion.co
Legion Technologies提供了该行业最具创新性的劳动力管理平台。它使企业能够同时提高劳动效率和员工敬业度。 Legion WFM平台是智能，自动化和以员工为中心的。事实证明，它可以通过计划优化，减少损耗，提高生产率和提高运营效率来提供13倍的投资回报率。 Legion在员工喜欢的易于使用的平台和移动应用程序中提供了尖端技术。根据2022年Inc. 5000和The，在Norwest Venture Partners，Stripes，第一轮资本，XYZ Ventures，Webb Investment Network，Workday Ventures和NTT DOCOMO Ventures的支持下，Legion被公认为美国增长最快的私营公司之一。德勤500排名。 <>改进的计划： - 战略见解 - 劳动预算 - 按需预测 <>优化执行： -Labor优化 - 安排 - 时间和出勤率 <>员工授权： -Frontline通信 - 律师事务 - 雇员的绩效和奖励
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase（以前称为 Nimbus）是一款由人工智能驱动的一体化客户协作工具，旨在帮助专业服务简化工作流程并通过客户门户提供出色的客户体验。该平台为专业服务提供数百种先进而直观的功能，用于实时协作、项目和信息管理，甚至内容创建。通过集中沟通、项目进度跟踪和知识管理的白标客户门户，以您的品牌提供服务并提供卓越的个性化客户体验。使用创新的拖放文档生成器来制作具有任何文件格式的交互式超级文档，并嵌入 2000 多个支持的集成。尝试使用 FuseBase（以前称为 Nimbus）团队工作区中的看板、项目跟踪工具、实时编辑和更多功能来实现高效协作。使用先进的 FuseBase（以前称为 Nimbus）AI 助手优化日常运营，自动执行内容创建和翻译等任务，获取洞察以做出数据驱动的决策，并腾出时间来扩展业务。
Spike
spikenow.com
Spike通过将电子邮件，团队聊天，协作文档和会议汇总到一个提要中来解决团队和个人的交流混乱。 Spike供个人使用：获得Spike的会话电子邮件应用程序的更好的电子邮件体验，该应用将您的电子邮件变成聊天。这就像拥有一个将您最重要的消息列为优先级的增压消息平台，因此您可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受无杂波的电子邮件体验。团队的尖峰：团队的沟通清晰度！ Spike为团队提供了全面的生产力套件。它将团队聊天，电子邮件，视频会议，AI工具和协作文档结合在一起。与内部团队和外部利益相关者（包括同事，合作伙伴，客户和供应商）毫不费力地进行交流和协作，无论他们是否使用Spike。 Spike是为有意义的团队互动而设计的第一项业务电子邮件服务。通过使用自己的电子邮件域或从Spike购买自定义域，保持品牌一致性。享受安全，可靠和可存档的电子邮件和消息传递，以确保沟通平稳。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者以自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励建立联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 排练整个演示在直播前与共同小组成员进行交流 • 可容纳多达 100,000 名与会者 • 通过 100 多种语言的实时翻译覆盖全球受众
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo是一个员工体验平台（EXP），可以通过赋予员工的能力并帮助每个人感到纳入沟通，无论他们在哪里工作，从而简化了沟通并增加了参与度。 该平台将员工的沟通，参与度，内部网和测量功能统一到一个现代员工应用程序中，该应用程序捕捉了组织的心跳并将其文化栩栩如生。 由于其简单的设计，员工可以轻松地使用WorkVivo来保持知情，参与和联系。结果，公司领导者获得了更好的监督和直接，未经过滤的渠道，可以与人们互动并真正感受到公司的脉搏和精力。 在93多个国家 /地区的年度增长超过200％，超过93个国家的300万用户以及从《财富》 500强公司到科技初创企业的客户都在执行任务 - 以提高每个人的员工经验。
Nifty
nifty.pm
Nifty 是一款一体化工作空间，可让整个组织的人员、项目和职能保持一致。通过将聊天、任务、目标、文档和文件集中到一处 — Nifty 可让您专注于工作，而不是摆弄各种工具。 Nifty 将项目管理的所有重要功能整合到一款软件中，有助于缩短项目开发周期并提高团队生产力。最终结果是里程碑驱动的进度自动化，使每个利益相关者保持一致，确保组织目标按计划进行。 Nifty 的软件允许您通过看板、列表和时间线视图来管理任务。在 Nifty 上进行合作是很自然的，因为每个项目都有一个单独的讨论线程，鼓励项目有一个专门的知识中心。 Nifty 旨在鼓励跨部门协作，这是独一无二的。凭借内置日历，Nifty 可以与 Google、Outlook 以及文件和文档共享集成。
Teamwork
teamwork.com
团队合作是一个世界领先的项目管理平台，旨在为组织自由计划，跟踪，管理和交付各种复杂项目。 全球有20,000多家企业和6,000个机构信任。该团队通过提供市场上最先进的产品管理平台来不断与客户合作。 无论您是公司所有者，团队负责人，项目经理还是个人贡献者，团队合作都可以为您提供所有无缝管理日常活动的工具。该应用程序提供了与同事在项目上合作的功能，保持工作流程的整体视图，管理任务，跟踪资源，日志时间以及最重要的是，按时交付项目。
Workplace
workplace.com
Workplace 是一种通信工具，可以连接公司中的每个人，即使他们是远程工作。使用群组、聊天和实时视频广播等熟悉的功能让人们交谈和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 开发的企业连接平台，包括群组、即时消息和新闻源的使用。开发由 Workplace 副总裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 领导。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost 是一个开源平台，用于在整个软件开发生命周期中进行安全协作。全球数十万开发人员相信 Mattermost 能够将团队沟通、任务和项目管理以及工作流程编排整合到一个用于敏捷软件开发的统一平台中，从而提高他们的生产力。 Mattermost 的开源平台成立于 2016 年，在来自开发者社区的 4,000 多名贡献者的支持下，为全球超过 800,000 个工作区提供支持。该公司为 800 多家客户提供服务，包括欧洲议会、NASA、纳斯达克、三星、SAP、美国空军和 Wealthfront，并得到了包括 Battery Ventures、Redpoint、S28 Capital 和 YC Continuity 在内的世界级投资者的支持。要了解更多信息，请访问 www.mattermost.com。
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat-针对为需要对其通信的组织建立的高度监管的组织的安全协作，它可以在同事，合作伙伴，客户，社区，甚至平台之间进行协作，而无需妥协数据所有权，自定义或集成。在150多个国家和组织（例如德意志巴恩），美国海军和瑞士信托信托基金会（Credit Suisse Trust Rocket）等组织中，数以千计的用户每天都保持私密和安全。
Blink
joinblink.com
Blink是移动优先的员工体验平台，它可以在一个超级应用中连接您的人员，系统和文化。它桥接了数字鸿沟，在麦当劳，诺基亚，多米诺骨牌，JD Sports，Ratp Dev和Stagecoach等行业领先的公司中，将员工沟通和订婚之间的数字鸿沟，增压员工沟通和参与度。
Happeo
happeo.com
Happeo是下一代Intranet，可帮助团队在一个统一的地方管理知识和内部沟通。 Happeo提供基于模板的页面构建器，以及所有公司工具的集成和通用搜索，Happeo易于使用，适用于任何规模的公司。这就是为什么像Doctolib，Gant和Marqeta这样的市场领导者依靠Happeo来保持他们的团队知情，保持一致和富有成效。随着收养率的3倍平均水平，Happsters的使命是帮助组织以非凡的方式发展。
IRCCloud
irccloud.com
Irccloud是一个现代的IRC客户，可以使您保持联系，但没有行李。无论您身在何处，都可以同步并通知我们的网络和移动应用程序。
Hive
hive.com
Hive帮助团队移动更快。 Hive最佳的一流项目管理平台包括您需要和想要的所有工具 - 如果没有，它将为您构建它们。凭借灵活的项目视图和无尽的自定义，Hive可以根据您的条款提供项目管理，并保证成功。 凭借任务分配，截止日期跟踪和实时沟通之类的功能，Hive可以帮助世界各地的成千上万的团队更有效地完成工作。使用移动应用程序轻松查看项目，评论任务，消息队友并管理您的待办事项列表。 关键功能： - 直接与持续与桌面应用程序同步 - 创建任务和项目 - 直接和小组聊天，以便于交流 - 允许文件直接从手机上传的附件 - 能够直接在动作卡上发表评论和对队友进行标记 - 在项目中自定义您的工作经验 Hive被成千上万的快速移动团队使用来帮助： - 项目管理 - 集成工具 - 资源 - 时间跟踪 - 校对和批准 - 注意 - 任务管理 - 报告和分析
Simpplr
simpplr.com
Simpplr是现代的Intranet，可以改变所有员工的工作经验，无论他们在哪里工作。 Simpplr是唯一一个统一员工参与，支持和服务的平台，利用最先进的AI模型来提供无缝，凝聚力和个性化的员工体验。 SIMPPLR客户受到700多个全球品牌的信任，包括Moderna，Snowflake，Splunk，Penske，Penske，Eurostar和AAA，可在员工的生产率，保留率和整体满意度上取得显着提高。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是可帮助公司和企业家内部和外部提高效率的软件。我们的平台提供CRM，联络中心，网站建设者，在线商店，营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的Intranet，任务和项目管理，实时文件共享和存储，通信工具和组织。 HR Essentials和AI内置在Bitrix24结构中。 Bitrix24是Bitrix，Inc。的一项计划，该计划于2012年4月作为基于云的服务启动。现在，它可以在云和本地中使用。 2024年，我们公司拥有超过1200万个组织。 Bitrix24为从小型组织到财富500家公司的客户而感到自豪。
Gitter
gitter.im
Gitter 是一个开源即时消息和聊天室系统，面向 GitLab 和 GitHub 存储库的开发人员和用户。 Gitter 作为软件即服务提供，提供免费选项，提供所有基本功能和创建单个私人聊天室的能力，并为个人和组织提供付费订阅选项，使他们能够创建任意数量的私人聊天房间。 可以为 GitHub 上的各个 git 存储库创建单独的聊天室。聊天室隐私遵循关联的 GitHub 存储库的隐私设置：因此，私有（即仅限会员）GitHub 存储库的聊天室对于有权访问该存储库的人员也是私有的。然后可以将链接到聊天室的图形徽章放置在 git 存储库的 README 文件中，以引起项目的所有用户和开发人员的注意。用户可以在聊天室中聊天，或者通过 GitHub 登录 Gitter（不涉及与 Gitter 共享用户的 GitHub 密码）来访问他们有权访问的存储库的私人聊天室。 Gitter 与 Slack 类似。与 Slack 一样，它会自动将所有消息记录在云端。
Jostle
jostle.us
Jostle 的员工成功平台是每个人在工作中联系、沟通和庆祝的地方。这是我们公司的核心，已帮助 1,000 多个组织的员工随时随地轻松融入并做出贡献。凭借行业领先的参与率，我们将乐趣融入工作，将生活融入组织。
Rewatch
rewatch.com
告别无休止的会议和记笔记。 Rewatch 是唯一结合了人工智能笔记、屏幕录像机和协作视频中心的解决方案，因此您可以消除无用的会议、降低成本并专注于工作。从全体会议到项目更新，Rewatch 让您的团队所需的信息触手可及。通过 Rewatch 保持一致、更快地协作并推动工作。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一体化协作平台，适合希望简化工作流程并更快实现业务成果的团队。凭借跨桌面和移动设备的无缝用户体验，Lark 确保团队可以在任何地方高效工作。 Lark 是一款超级工作应用程序，它将聊天、工作流程、电子邮件、文档、表格、项目管理和会议整合到一个地方。您的团队可以在不中断的情况下计划、执行和同步工作，并专注于对您的业务重要的事情。
Zulip
zulip.com
Zulip 是一款功能强大的开源群聊应用程序，它将实时聊天的即时性与线程对话的生产力优势结合在一起。 Zulip 被开源项目、财富 500 强公司、大型标准机构以及其他需要允许用户每天轻松处理数百或数千条消息的实时聊天系统的人使用。
Diligent Director
diligent.com
Diligent 是领先的治理、风险与合规 (GRC) SaaS 提供商，可加速组织和领导者的成功。
ProofHub
proofhub.com
ProofHub 成立于 2012 年，是一个基于云的项目管理和团队协作平台，供全球团队使用。 ProofHub 是一款顶级的工作管理应用程序，旨在帮助团队进行日常工作，全球有超过 85,000 个团队使用，包括 Netflix、Google、NASA、Nike 和 Trip Advisor。 ProofHub 是一款极其简单但功能强大的项目管理软件，可提供任务和进度的综合视图。该项目管理软件允许团队在任何地方使用任何设备进行工作沟通。这款在线 SaaS 工具将丰富的功能集中在一个位置，旨在帮助企业快速规划、协调、组织和交付各种规模的项目。 ProofHub 是一种经济高效的解决方案，可供各行业各种规模的团队和企业使用。 ProofHub 可以帮助企业构建工作流程，同时节省时间和资源，其功能包括任务管理到时间跟踪、定制工作流程到在线打样等等。 ProofHub 提供了大量的协作功能，例如聊天、讨论、公告、第三方集成、文件传输等。 ProofHub 具有干净、简单的布局和较低的学习曲线，让用户有宾至如归的感觉。除英语外，ProofHub 还提供德语、西班牙语、葡萄牙语、法语、俄语、意大利语、荷兰语、中文（台湾）、土耳其语和波兰语版本。 ProofHub 是一种经济高效的解决方案，可供各个行业的团队和企业使用。 ProofHub 提供了高效完成工作所需的所有功能，从创建项目到分配任务、跟踪进度、与团队互动以及最终按时完成项目。
Prokeep
prokeep.com
ProKeety成立于2016年，是Distrience的领先的针对批发发行商的客户体验管理软件。 ProKeetak通过将沟通变成商业来发展人际关系和业务；通过集中式沟通来增加销售，通过更好的见解和参与机会来改善客户体验，并通过系统自动化提高生产力。 ProKeeth在北美的8,000多名分销商中使用，可实现超过1100万美元的对话和6亿美元的收入。 发展您的分销业务。建立更牢固的客户关系。提高劳动力生产率。所有这些都是专门为分销商构建的，以在现代市场蓬勃发展。 Prokep： - 由50个州，10个省和2个地区的分销商使用。 -11百万对话进行 -82％的Prokep对话导致销售或与收入有关 - 每月每月节省9个小时 - 每月每月节省$ 3,000的承包商差异 借助ProKeal，您将集中沟通以提高订单效率，将第三方系统连接起来创建操作自动化，并使用客户见解来提供更多的参与度并赚更多的钱。
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala 是一款移动应用和服务，专为大型团体通信和工作管理而设计。 Kaizala 可以轻松连接和协调整个价值链的工作，包括现场员工、供应商、合作伙伴和客户，无论他们身在何处。借助 Kaizala，您可以高效地分配和跟踪任务或收集个人或大型团体的数据 - 即使他们不在您的组织内。
Dex
getdex.com
Dex 是一款提醒您保持联系的个人 CRM。记住您上次停下的地方，设置提醒以进行联系，并建立更牢固的关系。
Missive
missiveapp.com
Missive 于 2015 年在加拿大魁北克市推出。目前由 3 名联合创始人和 2 名员工组成。 Missive 是一款将团队收件箱和聊天集中在一起的应用程序。它在构建时就考虑到了协作，以集中您团队的沟通。 在其众多功能中，Missive 提供了四个关键功能： - 团队收件箱。 - 内部团队聊天。 - 自动化工作流程的规则。 - 集成。
Flock
flock.com
Flock 是一款适合现代团队和企业的沟通和协作应用程序。 Flock 通过为团队提供大量内置生产力工具（例如共享笔记、提醒、待办事项、民意调查）来增强团队能力。用户可以通过音频和视频通话与远程团队交谈。屏幕共享使团队能够更好地协作和共享信息。 Flock 还与 Google Drive 深度集成。其他流行的第三方集成包括 - Google Calendar、Analytics、JIRA、Asana、Github、Twitter、Facebook 等等。 Flock 的 App Store 允许团队将应用程序插入 Flock 中，并且无需在多个工具之间切换即可完成工作。 Flock 的功能（例如最近对话冒泡、简单的键盘快捷键和最后消息预览）让团队可以轻松使用聊天，而不是单独单击聊天选项卡。 Flock 的魔法搜索会自动显示重要的私人频道和联系人，无需打字。 Flock 可让您在团队、对话、应用程序等之间轻松切换。 Flock 应用程序与核心产品无缝融合，提供更加集成的体验。
Copilot
copilot.com
Copilot 的产品套件为企业提供了针对客户沟通、支付、文件共享、合同、表格、服务台等的一体化解决方案。此外，Copilot 使企业能够通过品牌客户门户为客户提供统一的体验。如今，数百家技术支持的服务企业在技术、营销、金融服务和其他行业运营，都在 Copilot 上运行。 Copilot 成立于 2020 年，于 2022 年筹集了 1000 万美元的 A 轮融资，总部位于纽约市。
Pronto
pronto.io
每个注册都很重要。 Pronto 的使命是通过在学生从入学到毕业等整个过程中建立联系和吸引学生，帮助院校招收和留住学生。 Pronto 连接整个校园，使学生能够通过移动设备前所未有地访问教师、同学和机构支持服务。 立即使用 Pronto 将您的校园转变为社区。
Hibox
hibox.co
Hibox 是一款任务管理工具，它正在重新构想团队合作的方式。 Hibox 允许您创建项目、查看任务状态、使用日历视图可视化和计划截止日期、创建子任务和重复任务、接收任务通知等等。 Hibox 将团队消息传递和视频会议集成在同一个工具中，因此您可以与同事实时协作，而无需拿起电话或协调面对面会议。 Hibox 拥有适用于 Android 和 iOS 的移动应用程序，因此您可以从任何地方管理您的任务和项目。
Pumble
pumble.com
Pumble 是一款免费的团队聊天应用程序，允许各种规模的团队进行协作。与其他团队聊天应用程序不同，Pumble 可供无限数量的免费用户使用。 Pumble 是一款在浏览器中运行的在线网络应用程序，但为了方便起见，您都可以将其安装在计算机或手机上。
Workplace Chat
workplace.com
工作场所聊天是一种有趣，直观和快速的方式，可以随时随地与任何人建立联系。 Workplace是由Facebook，Inc。开发的企业连接平台，包括使用组，即时消息和新闻提要。开发由工作场所副总裁Julien Codorniou和Workplace负责人Karandeep Anand领导。
Trillian
trillian.im
Trillian为人们，商业和医疗保健服务已有20多年了，Trillian一直是现代而安全的即时消息，Trillian一直在帮助人们保持联系。当今的Trillian将安全（兼容HIPAA）的消息传递给各种规模的医疗保健专业人员和企业。忠实于我们的根源，如果您只是在寻找免费的即时消息传递，我们也可以为此提供帮助！
Moxo
moxo.com
与客户、供应商和合作伙伴一起简化外部项目。借助 Moxo，加快从帐户获取到入职和服务的工作流程。与客户、供应商和合作伙伴协调，实现联合交付成果、跟踪里程碑、交换文档、收集批准等。 Moxo 为金融服务、咨询、法律、会计、医疗保健等多个行业的项目工作空间提供支持。我们的客户包括花旗银行、FIS、Balfour Homes、AMCK Models、Hibernia College、法国巴黎银行等公司。我们的团队在互动领域拥有丰富的开拓历史：Moxo 的联合创始人兼首席执行官 Subrah Iyar 是 Webex 的联合创始人兼首席执行官，Moxo 的联合创始人兼首席技术官 Stanley Huang 曾在 Webex 担任高级工程管理职位思科系统公司和 WebEx。
Chatway
chatway.app
Chatway使用其网站的实时聊天产品来改变在线客户互动。提供实时通信，可自定义的小部件和智能聊天机器人，可增强用户体验。查韦（Chatway）在各个设备之间做出反应，使企业能够有效参与，解决问题并转换潜在客户。提高您的在线状态并与Chatway建立持久的客户关系。
Threema Work
threema.ch
Threema Work 是一款安全且符合 GDPR 的商业通讯软件，可促进公司和组织的移动通信。该消息应用程序易于使用，不需要电话号码或电子邮件地址。借助 Threema Broadcast，公司只需单击一下即可联系其全体员工、个人接收者和外部合作伙伴。 Threema MDM 允许管理员预先配置应用程序并确保其使用符合公司政策。视频：使用 Threema Work 保护业务消息传递：https:// Threema.ch/work/secure-instant-messaging
Twist
twist.com
电子邮件和群聊等团队合作工具杂乱无章、功能失调且分散注意力。 Twist 是一款团队沟通应用程序，可促进用心沟通，为现代团队提供一个中心场所，以扩展他们的知识库，并组织每个人都可以参与的主题对话。 Twist 为团队提供了从头到尾充分讨论复杂想法和项目的空间，而不会让人们觉得如果不立即回应就错过了机会。
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape 允许您的团队在所有设备上安全地进行通信。它使用深度服务集成，因此您可以在一个地方访问所有公司数据，使其成为市场上最高效的业务聊天。
Front
front.com
Front 是现代客户服务平台，可帮助公司取悦客户、吸引团队并建立更强大的业务。他们重新设计了帮助台，以便跨每个客户沟通渠道进行实时团队协作，然后通过人工智能和自动化为其提供支持，以解决问题并帮助团队更快地工作。无论客户是在寻找简单、即时的答案，还是针对最复杂的问题寻求个性化帮助，客户都可以获得卓越的服务，并且可以获得业务所需的分析和见解，以优化客户体验。从 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超过 8,500 家各种类型和规模的企业都依靠 Front 提供改变游戏规则的服务来赢得并留住客户。
Edworking
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EdWorking是您团队和工作的平台。为团队提供的单一解决方案，拥有远程工作所需的一切。您的所有任务，文件，图像和对话都位于一个地方，只是唯一的订阅。团队使用EDWorking来协调，交流和管理工作。我们的客户已经从使用许多平台与他们的团队合作，例如Trello和Jira进行任务管理，Slack和Zoom进行通信，或Dropbox和Dripbox和Drive转移文件，以简单地进行edWorking。这意味着在应用程序之间不再切换！加入我们的社区：https：//t.me/edworkingapp