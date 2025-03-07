找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
生成式人工智能软件是指利用生成式人工智能算法自主创建内容的一类软件应用程序。这些算法通常基于深度学习技术，特别是生成对抗网络（GAN）或变分自动编码器（VAE）。 生成式人工智能软件可用于生成各种类型的内容，包括但不限于： * 图像：生成逼真或抽象的图像、照片般逼真的面孔、风景等。 * 视频：创建视频序列、动画和视觉效果。 * 文本：生成自然语言文本，包括文章、故事、诗歌和代码片段。 * 音乐：创作音乐曲目、旋律，甚至整个作品。 * 设计：创建产品、徽标、用户界面和建筑布局的设计。 这些软件工具对于艺术家、设计师、开发人员和其他寻求简化创作流程、探索新想法或增强现有工作流程的专业人士来说非常有价值。生成式人工智能软件通常允许用户控制各种参数或输入约束，以指导生成过程并实现期望的结果。
提交新应用
ChatGPT
chatgpt.com
CHATGPT是一个免费使用的AI系统。使用它来吸引对话，获得见解，自动化任务并见证AI的未来，全部位于一个地方。
Google Gemini
gemini.google.com
双子座使您可以直接访问Google最好的AI模型家族，因此您可以： - 在写作，集思广益，学习等方面获得帮助 - 总结并从Gmail或Google Drive查找快速信息 - 即时生成图像 - 使用文字，语音，照片和相机以新方式获得帮助 以前称为bard。
Perplexity
perplexity.ai
困惑AI是AI-Chatbot驱动的研究和对话搜索引擎，它使用自然语言预测文本回答查询。 Cllexity于2022年启动，使用网络来源产生答案，并引用文本响应中的链接。
Claude
claude.ai
克劳德（Claude）是人类的下一代AI助手，由人类众所周知，经过训练，可以安全，准确且有安全，以帮助您尽力而为。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常AI同伴。 Microsoft Copilot利用AI的力量来提高生产力，解锁创造力，并通过简单的聊天体验帮助您更好地了解信息。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly是全球领先的AI写作援助公司，每天被超过3000万人和70,000个专业团队信任。从立即创建初稿到完善所有信息，Grammarly可以帮助500强财产的96％的人获得观点，并获得结果，而不会损害安全性或隐私。我们认为，伟大的写作能完成工作。 Grammarly的产品产品（Grammarly Business，Grammarly Premium，Grammarly Free和Grammarly用于教育）在您所做的工作中，在500,000多个应用程序和网站上提供上下文相关的写作支持。 Grammarly成立于2009年，在Forbes Cloud 100上排名第7，这是时代最有影响力的公司之一，AI中最具创新性的公司之一，也是Inc.最好的工作场所之一。我们采用遥远的混合工作模型运作，这意味着我们主要在家中工作，并在北美和欧洲的枢纽举行亲自合作。
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek提供了利用高级AI和机器学习的工具，通过提高搜索功能和大型数据集的分析来帮助组织做出更好的数据驱动决策。 该网站本身似乎着重于提供AI驱动的见解，使用户可以以更智能，更有效的方式搜索和检索数据。这可能涉及： - 智能搜索：使用AI来增强传统搜索功能，例如理解上下文或搜索中的情感。 -DATA Insights：利用AI揭示可能不会立即显而易见的数据的模式和趋势。 - 业务应用程序：帮助企业使用数据来优化决策和运营。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位于旧金山的独立研究实验室 Midjourney, Inc. 创建和托管的生成人工智能程序和服务。Midjourney 根据自然语言描述（称为提示）生成图像，类似于 OpenAI 的 DALL-E 和 Stability AI 的 Stable Diffusion。
Leonardo.AI
leonardo.ai
使用AI驱动的速度和风格一致性为您的创意项目生成生产质量资产。
AWS Console
amazon.com
亚马逊Web服务（AWS）是亚马逊的子公司，以计量的付款方式为个人，公司和政府提供按需云计算平台和API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础架构和分布式计算构建块和工具。这些服务之一是Amazon Elastic Compute Cloud（EC2），它允许用户可以通过Internet提供一批虚拟的计算机群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大多数属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；选择操作系统；联网;以及预加载的应用程序软件，例如Web服务器，数据库和客户关系管理（CRM）。 AWS技术是在世界各地的服务器农场实施的，并由亚马逊子公司维护。费用基于用法（称为“付费”模型），硬件，操作系统，软件或网络功能的组合，由订户所需的可用性，冗余，安全性和服务选项选择。订户可以为一台虚拟AWS计算机，专用的物理计算机或两个群集付费。作为订阅协议的一部分，亚马逊为订户系统提供了安全性。 AWS从许多全球地理区域运营，包括北美的6个地区。与订阅者相比，AMAZON MARKETS AWS向订户运作，以比建立实际的物理服务器农场更快，更便宜地获得大规模计算能力。所有服务都是根据用法计费的，但是每种服务都以各种方式衡量使用。截至2017年，AWS拥有所有云的34％（IAAS，PAAS），而接下来的三位竞争对手Microsoft，Google和IBM分别为11％，8％，6％，根据Synergy Group。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
ElevenLabs
elevenlabs.io
Elevenlabs是AI音频研究和部署公司。 我们的研究团队开发了AI音频模型，以产生现实，通用和上下文感知的语音和声音效果。我们的产品团队可以使这些模型可访问日常用户，生产商和企业，以创建和本地化内容。 我们的技术用于表达有声读物和新闻文章，使视频游戏角色动画，在电影预制作中提供帮助，在娱乐中自动化本地化过程，为社交媒体和广告创建动态音频内容以及培训医疗专业人员。它还向那些失去了它们的人提供了声音，并帮助个人在日常生活中满足了无障碍需求。
Speechify
speechify.com
Speechify是一个文本到语音的应用程序，它使世界易于访问信息。 20多人使用我们的Google Chrome扩展名，Web应用程序，iOS应用程序和Android应用程序。我们的任务是确保阅读绝不是学习的障碍。 我们出色的用户是学生，专业人士和生产力爱好者。他们中的许多人都有学习差异，例如阅读障碍和多动症，而许多人只想更快地阅读并在旅途中聆听。使用Speechify，您可以将任何书籍，文档或网站变成音频，然后在车上时听，洗衣服，walking狗，做晚餐，锻炼，跳伞 - 无论您的日常工作是什么！ Speechify还为Medium，The Star Tribune，Direct等人提供动力。轻松地将文本到语音添加到您的网站。 我们无所畏惧的首席执行官克里夫·韦兹曼（Cliff Weitzman）于2017年在布朗大学的一个宿舍内创立了Speechify，因此他可以与他人分享他一直在开发的令人难以置信的文本对语音软件。克里夫患有阅读障碍，他对他阅读的时间和精力感到沮丧。 Advanced TTS Technology是一款全面的Gamechanger，它使他能够比普通读者快3倍，并更好地理解和保留信息。 在语音上，我们的目标是阅读永远不要成为任何人学习的障碍。没有什么可以阻止您快速有效地学习信息。 Speechify已成长为雇用100多名团队成员在短短几年内遍布全球。我们为这支令人难以置信的团队感到自豪，他们以前是Snapchat，Apple，Spotify，Amazon＆Uber等公司的领导者和高级工程师。我们都喜欢并确定所有权的优先级，以速度提供价值，尽可能多地学习，并使用户感到有能力。
Google Cloud Platform
google.com
Google提供的Google Cloud Platform（GCP）是一套云计算服务的套件，该服务在与Google内部用于其最终用户产品的基础架构上运行，例如Google Search，Gmail，Files Storage和YouTube。除了一组管理工具外，它还提供了一系列模块化云服务，包括计算，数据存储，数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。GoogleCloud Platform提供基础架构作为服务，平台作为服务以及无服务器的计算环境。 2008年4月，Google宣布了App Engine，该平台用于在Google管理的数据中心开发和托管Web应用程序，这是该公司的首个云计算服务。该服务通常于2011年11月获得。自App Engine发布以来，Google向平台添加了多个云服务。 Google Cloud Platform是Google Cloud的一部分，其中包括Google Cloud Platform公共云基础架构以及G Suite，Android和Chrome OS的企业版本以及用于机器学习和企业映射服务的应用程序编程接口（API）。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer是AI驱动的设计工具，可帮助您在几秒钟内创建设计和编辑照片。 释放您的创造力 - 在Vise -viss创建，设计和编辑您几乎可以通过AI想象的任何内容。使用生成AI的力量，用您的单词，手工艺品的下一级设计来创建引人注目的图像，例如个性化的生日贺卡，节日贺卡和手机的壁纸，甚至使用AI来编辑专家（例如专家）照片中的对象。创建想要的东西，何时何地需要。 关键功能： *图像：创建您可以想象的任何图像。科幻艺术，超现实的场景，有趣的图像？梦见它，描述它并用AI创建它。您的想象力是无限的！ *贴纸：创建一些粘附的东西。制作自定义贴纸，以帮助您介绍消息传递应用程序，社交等。 *使用AI进行编辑：使您的照片和图像与AI完美。 *生成擦除：消除不需要的干扰，以使图像中不想要的物体消失。 *删除背景：说再见对不良背景。一步步轻松删除不需要的图像背景。 *模糊背景：将最重要的关注焦点带入。模糊任何图像的背景，以使您的主题流行。 *添加过滤器，调整亮度，调整大小：自定义以适合您的创意视觉，包括调整大小以将创作变成合适的正方形或自定义尺寸。 *壁纸/背景：将其全部展示。创建自定义墙纸或背景以适合您当前的心情，发表声明或将特殊场合保持在手机屏幕上。 *贺卡：在任何场合制作完美的问候。从生日贺卡到节日贺卡及以后，即使您不知所措，也可以创建带有个性化消息和图像的周到的贺卡。 *会标：标记。在您的日常生活或特殊场合中添加一些个人流行音乐，例如婚礼，并带有定制的会标，这些字母使用字母以及更多来定义您的商标。 *邀请：创建令人惊叹的邀请。自定义您的邀请函，以及任何活动，例如生日，婚礼以及其他任何大小的事件。 *社交帖子：在线脱颖而出。与设计师一起提升和制作您的下一个社交帖子，以创建完美的图像和文本以在线共享。 *图标：视觉上表达自己。创建图标以轻松传达您的愿景并装饰设计。 *表情符号：表达自己！用定制的表情符号对任何心情都有完美的反应。 *着色书页：上色并进入您的流程。创建自定义着色书页，以使着色更令人兴奋。非常适合各个年龄段。 *框架图像：将您的照片变成定制的框架内存，您可以在任何地方共享。 *拼贴：将您喜欢的照片，样式和描述带到您最喜欢的记忆中创建自定义拼贴。 *横幅：为新闻通讯标题，社交资料等横幅创建横幅，以吸引注意力并脱颖而出。
Runway
runwayml.com
您需要快速编辑视频所需的所有内容。神奇的AI工具，实时协作，精确编辑等等。您的下一代视频创建套件。 Runway是一家研究公司开创了人类想象的新工具。它一直处于多模式AI系统的最前沿，确保了内容创建的未来是可访问，可控制和赋予创意者权力的。跑道的使命是确保任何人都可以讲故事。它认为，应用于视听内容的深度学习技术将永远改变艺术，创造力和设计工具。
Hugging Face
huggingface.co
人工智能社区建设未来。构建、训练和部署由机器学习领域的参考开源提供支持的最先进模型。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一个专为小型企业建造的多合一营销平台。借助报告和分析，营销CRM，电子邮件活动，新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户放在中心，以便您可以更智能营销和更快地发展业务。 MailChimp的Marketing＆CRM移动应用程序可帮助您从第一天开始更智能营销和更快地发展业务。访问您所需的工具，无论您的工作带任何地方都需要您，并在几分钟之内启动并运行 - 无需经验。借助MailChimp，您将永远不会错过任何机会进行销售，带回客户，找到新订户或分享品牌的使命。 使用MailChimp进行： *营销CRM-跟上与MailChimp的营销CRM的联系。使用联系导入工具（例如名片扫描仪）查找并添加新客户。跟踪观众成长并查看有关仪表板上个人联系的见解。在一个地方完成所有操作 - 直接从应用程序中致电，短信和电子邮件。记录注释并在每次交互后添加标签，以记住重要细节。 *报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销业绩。跟踪所有广告系列的结果，并就如何改进获得可行的建议。查看电子邮件活动，登陆页面，Facebook和Instagram广告，社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 *电子邮件和自动化 - 创建，编辑和发送电子邮件营销活动，新闻通讯和自动化。通过一键式重新发送给非开放器和产品重新定位电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook＆Instagram广告 - 草稿和发布广告，设定预算并针对特定组。吸引新朋友，参与现有联系人，设置自定义受众或带回网站访问者。 *营销建议 - 获得可行的建议，以帮助改善营销。知道何时该设置废弃的购物车电子邮件或提醒您设置品牌的徽标。 *品牌管理 - 将设备的图像直接上传到MailChimp中，并在所有广告系列中使用它们。
QuillBot
quillbot.com
Quillbot是一个由AI驱动的写作平台，可帮助150个国家 /地区的每月活跃用户超过3500万。 Quillbot凭借其创新的人类产品，旨在使写作毫无痛苦，同时保留用户的独特视角和声音。
Playground AI
playground.com
游乐场AI是由人工智能提供动力的免费在线图像创建工具。它旨在满足各种创造性需求，包括创建艺术，社交媒体帖子，演示文稿，海报，视频，徽标等。 它提供了一种新手友好的方式，可以通过其AI支持的功能来编辑像专业人士一样的图像。用户可以制作独特的艺术品，逼真的图像，并尝试使用真实和合成图像融合以产生令人惊叹的视觉效果。 该平台还提供了“混合图像编辑”，这是一种将不同图像混合到引人注目的作品中的动态方式，从而提供了巨大的创意灵活性。 游乐场AI的产品通过允许用户将图像扩展到其原始边界，无缝将对象扩展到各种场景中，并将其想象力概念实现为视觉现实，从而超出了标准图像编辑。 它通过提供将思想与他人相结合的功能，从而扩大创造力的范围，从而进一步增强了协作潜力。尽管具有强大的功能，但Playground AI仍保持对用户友好，可访问性和包容性的承诺，使其成为经验丰富的设计师和新手进行图像创建的理想选择。
Replit
replit.com
repl.it是一家位于旧金山的初创企业和在线IDE（集成开发环境）。它的名称来自首字母缩写词，代表“阅读 - 评估 - 打印循环”。该服务是由Jordanian程序员Amjad Masad和Jordanian设计师Haya Odeh在2016年创建的。REPP.IT允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，REPL.IT允许用户通过各种方式共享项目。他们还主持“果酱”，根据某个主题进行编码。竞赛奖品通常因临时帐户升级，金钱，加密货币或礼品卡而异。 repl repl。它是一个互动的编程环境。您可以在最受欢迎的编程语言中创建一个工作空间，在该语言中，您可以在可以运行代码的虚拟机上给您一个容器。在任何给定的补充中，都有两个主要部分 - 编辑器和控制台。 编辑使用摩纳哥，摩纳哥是为Visual Studio代码提供动力的技术。在移动设备上，编辑器是Ace。 repl。它有一个高级层，称为黑客计划。它允许在项目上提供更多的存储空间，私人代码和无限的合作者，而GitHub教育计划包括3个月免费的黑客计划。 Repl.it上有60多种不同的编程语言，包括Python，Ruby，HTML和Java。 该公司已从Y Combinator，Andreessen Horowitz，Bloomberg Beta和其他公司获得资金。 “该公司拥有超过500,000个活跃的开发人员和超过300万用户。 REPL.it网站还设有一个脱口秀论坛。世界上许多开发人员都使用该论坛来分享他们的创作。该论坛被卧式谈话主持人保持清洁。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智能助手，旨在帮助您更快、更准确地写作。其功能包括人工智能自动完成、无抄袭结果、文本引用和释义功能。 它可以帮助您撰写博客、论文、电子邮件、个人陈述、故事和演讲等内容。 Jenni 可以用任何语言进行写作，受到谷歌、哈佛大学、剑桥、麻省理工学院和阿斯顿大学等领先机构的作家的喜爱。 Jenni 还可以用于生成准确且富有创意的报告和标题。它结合使用 OpenAI、AI21 等人工智能技术和每个用户的自定义数据来生成最高质量的内容。 Jenni 还具有内置的抄袭检查器，以确保内容的原创性和准确性。您可以免费试用 Jenni，并立即开始使用最先进的 AI 写作助手进行写作。
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind 是一个聊天 UI 前端，允许您通过 API 密钥使用所有流行 AI 模型的 AI 聊天（ChatGPT、Claude、Azure OpenAI、Gemini 等）。 通过将 API 密钥与 Typing Mind 等聊天 UI 前端结合使用，您可以享受以下好处： * 您只需按使用量付费（而不是像 ChatGPT Plus 那样按月订阅） * 您的聊天对话不会用于 OpenAI/Claude/etc 的训练。 * 在统一界面内方便地与多个模特聊天 * 享受专业、先进的聊天用户界面和大量功能 * Typing Mind 首先离线且默认私密。您的所有数据、消息和 API 密钥都存储在您的设备本地，除了您之外没有人可以看到它们。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一个完整的客户服务解决方案，可在自动化和人类支持中提供无缝的客户体验，从而在降低成本的同时提高客户满意度。我们正在建立一个未来的未来，大多数客户对话都可以成功解决，而无需人力支持，从而释放了团队进行更高价值的客户对话。 包括Atlassian，Amazon和Lyft业务在内的25,000多个全球组织依靠对讲机以任何规模提供无与伦比的用户体验。 Intercom的平台用于每月发送超过5亿条消息，并可以与超过6亿个每月活跃的最终用户进行互动。 Intercom成立于2011年，并由领先的风险投资家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互联网业务成为个人。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一个提高工作效率的生成式人工智能平台。通过使用可靠的 GenAI，各个领域的专业人士都可以发展自己的职业生涯并在工作中脱颖而出。无论您是在撰写电子邮件、创建文档还是向同事或客户发送即时消息，Wordtune 都能完善您的写作，同时使用 AI 简化您的工作。
1min.AI
1min.ai
利用人工智能提高生产力是改善工作和生活的好方法。然而，针对不同的用例切换或学习新工具并不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一体化人工智能应用程序，可解锁所有人工智能功能。您只需为 1min.AI 使用的内容付费，无需其他地方隐藏成本或设置。 1min.AI的独特之处在于提供由各种AI模型支持的各种AI功能。您可以通过与许多助手聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒体功能，如内容、图像、音频、视频也可以与不同的模型一起使用，以发挥它们的能力并给出最佳效果。 最后，我们提供信用评估和透明的使用历史记录，以便您在运行之前准确了解该功能的成本，并可以轻松跟踪使用情况。在做出任何决定之前，免费试用 1min.AI 以确保它适合您！
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite 是一款人工智能驱动的写作助手，可以帮助您的写作速度提高 10 倍，并克服写作障碍。 使用 HyperWrite 创建更好的博客文章、电子邮件、副本等。 尝试我们的 AI 支持的文档编辑器和智能模板，或下载 HyperWrite Chrome 扩展程序，在您喜爱的网站上享受 AI 写作的好处。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一种人工智能驱动的工具，旨在帮助创建书面内容。无论您是在起草小说、生成游戏叙事，还是只是在讲故事，NovelAI 都能提供创意和技术的独特结合，帮助您将想法变为现实。与传统的写作辅助工具不同，该平台利用先进的人工智能，不仅可以提出改进建议，还可以生成可以模仿人类作家的风格和复杂性的内容。 NovelAI 运行在一个复杂的人工智能模型上，该模型是在庞大的文学数据库上训练的，从经典小说到当代作品。这种训练使人工智能能够理解和复制各种写作风格、情节结构和角色发展。当用户输入提示或故事想法时，人工智能会使用这种训练来生成符合用户指令的内容，使其成为各种创意项目的多功能工具。
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人写作教练。语法检查器、风格编辑器和写作导师集于一体。最好的写作不仅仅取决于正确的语法。您需要一个编辑工具，该工具还可以突出显示风格问题，并将您的作品与您所在流派的最佳作家进行比较。
VEED
veed.io
Veed是想要扩展视频制作的企业的多合一平台。市场营销，销售，L＆D和社交媒体的200多个国家 /地区的客户比以往任何时候都快30倍。 VEED将力量掌握在您的团队手中： *记录质量内容 *轻松编辑视频 *自动转录 忘记学习笨拙且昂贵的编辑软件或依靠代理商。 Veed是您直观的视频工具套件。从首席执行官到实习生的每个人都可以使用它来制作专业视频，而无需专业技能。 Veed Enterprise允许您： *实时与其他团队成员合作 *访问30,000多个股票媒体资产的图书馆 *使用自定义模板节省时间 哦，Veed具有一套AI工具，可使生产提高10倍。 Veed AI让您： *使用AI头像转换为视频 *自动生成准确的字幕 *立即删除视频和图像背景 *等等 VEED是为超过300万创作者提供世界一流视频策略的软件。 * VEED是一个视频编辑平台，可提供自动字幕，内容检测和各种设计选项之类的功能。 *用户经常提及易用性，字幕功能的准确性以及允许创造性编辑和专业质量视频的各种设计选项。 *审稿人遇到了问题，例如基于成员资格级别，偶尔处理时间缓慢的功能以及对基本计划中更高级功能的渴望的限制。
OpusClip
opus.pro
OpusClip是一个生成的AI视频编辑平台，单击一键将您的长镜头变成病毒准备的短裤。 OpusClip的构建是为了使视频内容创建民主化，使其能够讲述故事或热情分享的任何人，而不仅仅是那些在内容创建或视频编辑方面具有专业知识的人。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
Fotor
fotor.com
Fotor的AI Image Generator是一种在线工具，旨在从文本提示中生成图像。它允许用户几乎通过基于输入创建AI生成的艺术和图像来立即可视化想法。 除了AI驱动的图像生成功能外，Fotor还提供了一套全面的图像编辑工具。这些包括调整大小，裁剪，模糊，锐化，并在图像中添加文本或边界。 除了传统的编辑外，用户还可以将照片转换为草图或漫画，创建拼贴，合并图像并更改照片背景。该平台还提供了操纵面部特征，高档图像甚至生成PNG文件的工具。 Fotor的功能扩展到了营销徽标，传单和海报的创建，以及YouTube缩略图或Instagram Post Designs等社交媒体资产。 该平台涵盖了广泛的应用程序，例如在图像中编辑文本，为照片着色以及从图像中删除对象或背景。除了照片编辑外，Fotor还提供类似的AI工具来生成和增强视频和GIF，还允许用户删除水印或对象。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
PolyBuzz
polybuzz.ai
PolyBuzz（以前是Poly.ai）是一个创新的聊天机器人平台，旨在使用下一代人工智能促进更深入，更谨慎的对话。它为用户提供了具有超过1000万个独特角色的自由和动态聊天，增强角色扮演体验和休闲对话的能力。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企业营销团队寻求改进其进入市场策略并简化其内容创建流程的完美解决方案。 借助 Copy.ai，团队可以快速生成有针对性的销售文案，直接针对特定客户群的痛点和需求，帮助他们更有效地与潜在客户互动并达成更多交易。 此外，我们的平台可用于生成有助于建立思想领导力并与潜在客户建立信任的内容，这也有助于提高团队 GTM 方法的有效性。
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是一款人工智能驱动的写作助手，可以帮助作家掌握讲故事的艺术并加快他们的创意写作过程。作为最好的人工智能故事生成器之一，该工具的作用不仅仅是修复语法和拼写错误。除此之外，它还为您提供改进写作风格的建议，让新角色栩栩如生，并帮助您使故事更具吸引力。这就像有一位专业的文字大师随时准备帮助您找到正确的单词，改写句子，甚至想出您可能没有想到的情节曲折。 Sudowrite 使用最先进的深度学习技术来生成真实且适合上下文的文本。 Sudowrite 基于 GPT-3 和 GPT-4，即超过 175 亿个参数的 Transformer 模型，可从训练数据中学习一般概念。该模型通过猜测接下来最有可能出现的内容来生成文本，一次一个单词。 Sudowrite 并非旨在为您写作，但可以帮助您极大地提高和加快写作速度。对于作家、创意人员和小说作家来说，它是一个极好的工具。
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics 是一家媒体科技初创公司，正在开发一种人工智能制作工具，使独立电影制作人能够以极少的预算提供大片级的视觉特效。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一个人工智能驱动的音频和视频创作平台，可帮助专业和业余播客轻松创建、编辑和分发高质量的播客。 该平台为用户提供了一套工具来录制和编辑音频和视频，并通过最多 10 名参与者的远程采访创建播客。 工作室品质的录音、人工智能支持的编辑和无缝导出都可以在一个基于网络的平台上实现。工具包括多轨录音、音频转录、直观编辑、文本转语音、Magic Dust、Revoice 和 Silence Removal，以及一套人工智能驱动的工具，如背景噪音消除、填充词检测、音频转文本、播客录制、MP3 到文本以及格式转换。 Podcastle 还提供 iOS 和 Android 应用程序，以提供移动录音功能。该平台旨在让用户轻松创建播客来分享故事并与受众建立联系，无论其经验水平如何。
Mistral AI
mistral.ai
快速、开源且安全的语言模型。利用私有数据和使用反馈，促进业务用例模型的专业化。由欧洲世界级团队打造，面向全球市场。
Build AI
buildai.space
构建适合您业务的、由人工智能驱动的网络应用程序。无需任何技术技能。 在几分钟内构建人工智能界面。只需描述您的应用程序，让我们的平台完成剩下的工作。无需编码！
ClipDrop
clipdrop.co
无需照相馆即可创建专业的视觉效果。 ClipDrop 是一套由 AI 驱动的可视化编辑和创建工具，由 Stability AI 提供支持。该平台具有大量功能，包括背景去除、对象清理、图像放大、重新照明等工具。 ClipDrop 还提供 API，使开发人员能够将 AI 功能无缝集成到自己的应用程序中。 Reimagine XL 是 ClipDrop 的最新功能之一，可让您创建图像的无限变化，非常适合设计工作和概念艺术。
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse 是一个使用人工智能编写内容的平台，包括产品描述、博客文章和广告标题。我们正在把需要几周才能完成的事情，变成几天。
GPTZero
gptzero.me
GPTZero 是领先的人工智能检测器，用于检查文档是否由 ChatGPT 等大型语言模型编写。 GPTZero 在句子、段落和文档级别检测 AI。 GPTZero 的模型在大型、多样化的人类书写和人工智能生成文本语料库上进行训练，重点关注英语散文。迄今为止，GPTZero 已为全球超过 250 万用户提供服务，并与 100 多个教育、招聘、出版、法律等领域的组织合作。
Spike
spikenow.com
Spike通过将电子邮件，团队聊天，协作文档和会议汇总到一个提要中来解决团队和个人的交流混乱。 Spike供个人使用：获得Spike的会话电子邮件应用程序的更好的电子邮件体验，该应用将您的电子邮件变成聊天。这就像拥有一个将您最重要的消息列为优先级的增压消息平台，因此您可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受无杂波的电子邮件体验。团队的尖峰：团队的沟通清晰度！ Spike为团队提供了全面的生产力套件。它将团队聊天，电子邮件，视频会议，AI工具和协作文档结合在一起。与内部团队和外部利益相关者（包括同事，合作伙伴，客户和供应商）毫不费力地进行交流和协作，无论他们是否使用Spike。 Spike是为有意义的团队互动而设计的第一项业务电子邮件服务。通过使用自己的电子邮件域或从Spike购买自定义域，保持品牌一致性。享受安全，可靠和可存档的电子邮件和消息传递，以确保沟通平稳。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Undetectable AI
undetectable.ai
UnDetectable.ai – 对于任何想要使用 AI 生成文本而又不想被 GPTzero 等 AI 检测器标记为人工文本的人来说，这是终极解决方案。借助 UnDetectable.ai，您可以放心，市场上的每个 AI 检测器都会将您的书写视为人类。 UnDetectable.ai 使用先进的人工智能技术，获取人工智能生成的内容，并通过模仿人类书写模式的细微变化、细微差别和不一致来增强它。结果是最终输出与人类编写的文本无法区分。
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou 是一个人工智能驱动的平台，允许用户使用 Deepfake 技术将文本转换为语音或将录音转换为不同的声音。该服务提供文本到语音、语音到语音转换和视频口型同步。 FakeYou 利用经过数小时语音数据训练的先进深度学习模型来生成逼真、自然的声音。用户可以输入文本或音频，并选择众多支持的语音选项之一，例如名人、卡通、游戏角色等。 文本转语音引擎将分析输入文本并生成类似人类的声音大声朗读文本。语音转换引擎可以将录音转换为不同的声音，如荷马·辛普森或巴拉克·奥巴马。
getimg.ai
getimg.ai
使用 AI 创建图像所需的一切。 神奇的人工智能艺术工具。生成原始图像、修改现有图像、将图片扩展到原始边界之外等等。
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一门编码法学硕士，旨在改变我们构建软件的方式。 通过构建 BLACKBOX.AI，我们的目标是： 让工程师构建和发布产品的速度提高 10 倍，从而加快公司内部的创新步伐 加速全球软件工程师的增长，工程师数量从约 1 亿增加到 1B 十倍
Clay
clay.com
Clay 是一款 AI 工具，允许用户通过结合 50 多个数据提供商、实时抓取和 AI 的力量来扩展他们的创意出站想法。借助 Clay，用户可以发送针对各个收件人量身定制的个性化营销活动，从而增加预订更多会议的机会。Clay 提供了一系列特性和功能来支持有效的外拨营销活动。 用户可以访问庞大的数据提供商网络来收集潜在客户的相关信息，例如职位列表、技术堆栈详细信息和最新新闻。 Clay 还允许用户识别公司的具体特征，例如远程优先策略或 SOC II 合规性，并在其网站上搜索关键字。该工具提供对广泛联系人数据库的访问，使用户能够查找来自以下公司的电子邮件和电话号码各种来源，包括 LinkedIn 个人资料、Twitter 个人资料和本地企业列表。 Clay 与流行的 CRM 平台集成，允许用户通过自动勘探来增强其 CRM 功能。用户还可以利用 Clay 中的 AI 功能来生成个性化电子邮件、编写消息和自动化公司研究。 该工具提供丰富销售线索、寻找工作变动以及根据关键字和其他标准对销售线索进行评分等功能。Clay 受到超过 50,000 个领先团队的信任，并提供 14 天的专业试用期，让用户亲身体验其功能。 凭借其多功能性和一系列功能，Clay 使用户能够优化他们的外拨活动并简化他们的潜在客户生成流程。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在彻底改变内容创建和客户体验的格局，成为您制作引人入胜的内容和开发强大的人工智能聊天机器人的可靠伙伴。他们的平台结合了人工智能和创造力的力量，为内容创建、音频生成和图像制作提供了一整套工具。它们使每个人都可以编写任何内容、在任何地方发布并以无与伦比的轻松方式优化其内容。 他们强大的人工智能聊天机器人构建器 Botsonic 与 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台无缝集成，确保全渠道对话不间断。它还提供人类交接功能，促进从机器人到人类交互的平稳过渡。通过 Zapier 集成，他们可以自动化任务并简化工作流程，从而增强客户参与度。 Botsonic 符合 GDPR，承诺安全的客户交互。 他们的工具套件旨在重新定义内容生成和客户体验，使 Writesonic 成为满足您所有数字需求的一站式解决方案。
DeepBrain AI
deepbrain.io
Deepbrain AI工具为企业供您选择提供了多种有吸引力的AI头像。该工具配备了各种种族，年龄和样式，以确保适合任何业务需求。 AI工作室还提供80多种语言的这些化身，使其成为全球企业的全球解决方案。 AI头像不仅在多个种族和专业中可用，而且该工具还允许自定义化身满足特定的业务需求。 AI AVATAR工具还包括回忆，视频文本，视频的PowerPoint，Chatgpt，Face Swap和文字到语音等功能。这些功能为企业提供了进一步的灵活性，使他们可以轻松而效率地创建视频。 Deepbrain AI工具在包括金融服务，零售，教育和媒体在内的各个行业都可以有益。 此外，头像可用于多种目的，包括培训视频，操作视频和在线视频制作。总体而言，Deepbrain AI工具为企业提供了针对视频需求的动态解决方案。 它具有多功能性和可定制性，非常适合寻求创造性方法来增强其营销策略的企业。
HeyGen
heygen.com
专业的AI视频只能通过输入，单击，拖动来完成！ 凭借无与伦比的自定义和个性化经验，Heygen的100多个现实AI头像可以是您引人入胜的发言人，以40多种语言与各种用例进行各种口音，包括营销促销，个性化的销售推销，Elearning，Elearning，Training和Develpment，Divelling和demander和Hogogy视频。 没有更昂贵且耗时的摄像头，视频代理商或演员/女演员。现在，您手中有一个个人视频工作室！ *该产品是一种视频创建工具，允许用户使用AI头像和文本到语音功能生成视频。 *用户喜欢易用性，化身和唇部同步的质量以及创建视频的速度。 *审稿人指出了客户服务的问题，预览的隐藏限制，昂贵的信用系统以及视频翻译功能的问题。
Fliki
fliki.ai
Fliki 借助生成式 AI 的力量，帮助您大规模创建音频和视频内容。 * Fliki 是一款视频创作工具，利用 AI 技术根据用户提供的想法或亚马逊产品链接生成视频。 * 评论者赞赏 Fliki 的用户友好界面、节省视频创建时间的能力以及所生成视频的高视觉质量。 * 用户提到了诸如画外音故障、“分钟”用法不明确、免费版本中偶尔出现的错误以及自定义和视频编辑方面的限制等问题。
Craft
craft.do
Craft 是一个协作工作空间，您的整个团队可以聚在一起记笔记、创建文档、管理工作并一起构思。 Craft 的每日笔记提供了团队协作的范式转变。通过结构化的每日更新、调整优先级并消除障碍，推动团队的进步——所有这些都在一处完成。 借助内置的人工智能助手，您可以快速产生想法、总结较长的内容或获得编辑文档的帮助。
TextCortex
textcortex.com
TextCortex 将先进的 NLG 算法与经过验证的营销实践相结合，创建最佳的文案人工智能软件。 我们的人工智能算法经过数十亿行文本的训练，可以帮助营销人员、电子商务企业家和撰稿人每天更好地利用他们的内容。 根据 DT2 Invest 和欧盟委员会的数据，TextCortex 是欧洲 200 家最热门的早期人工智能初创公司之一。通过我们的应用程序和目的驱动的方法，我们不仅减少了计算时间，还减少了对环境的影响。