电子邮件模板生成器软件 - 最热门应用

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电子邮件模板生成器软件为用户提供了多种模板来创建专业的商务电子邮件。这些工具通常包括为特定行业或主题设计量身定制的预先设计的模板。此外，用户可以使用用户友好的拖放式 HTML 编辑器灵活地构建自己的可重复使用的电子邮件模板。无论是从头开始还是使用预制选项，用户都可以轻松自定义这些模板以符合其业务需求。某些解决方案还可能包含分析功能，允许用户跟踪和评估其电子邮件活动的绩效。
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Square
squareup.com
Square是一款多功能的销售点解决方案，简化支付处理、库存管理和销售分析，适合小型企业和动态销售环境。
Brevo
brevo.com
Brevo是一款综合销售和营销平台，提供电子邮件、实时聊天和社交媒体管理等功能，帮助企业提升客户支持和销售。
Zoho Campaigns
zoho.com
Zoho广告系列是电子邮件营销软件，帮助企业创建、发送和跟踪电子邮件活动，优化客户互动和营销效果。
Constant Contact
constantcontact.com
持续联系是一款在线营销工具，提供电子邮件、社交媒体和活动营销，帮助小型企业增长客户群。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一个营销自动化平台，通过电子邮件、社交媒体等与客户互动，提供个性化的营销体验和客户管理。
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite是一款多功能电子邮件营销软件，提供自动化、着陆页和调查等功能，帮助用户创建和管理电子邮件活动。
AWeber
aweber.com
AWeber是一个电子邮件营销软件，可以帮助企业管理和优化电子邮件广告系列，支持用户创建、发送和跟踪电子邮件。
Flodesk
flodesk.com
Flodesk是一个电子邮件营销平台，帮助用户设计、发送个性化和自动化的电子邮件活动，支持多种设备和列表细分。
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler 是一个电子邮件插件，提升收件箱功能，包括AI助手、邮件跟踪、智能排期和联系人管理等。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一款全面的电子邮件营销平台，提供自动化、分析、着陆页构建等多种功能，帮助企业与客户互动并提升销售。
Keap
keap.com
Keap是一个全功能的CRM和销售及营销自动化平台，帮助企业管理潜在客户，自动化任务和分析业绩。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse是一个多渠道营销自动化平台，支持电子邮件、短信营销及聊天机器人，帮助企业管理客户关系和销售流程。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid是一款电子邮件交付服务，帮助企业管理交易和营销电子邮件，支持API集成和详细分析工具。
Drip
drip.com
Drip是一款自动化营销平台，帮助电子商务品牌吸引回头客，提供个性化电子邮件活动和客户管理工具。
Contlo
contlo.com
Contlo是一款生成式AI营销平台，通过自动化的多渠道活动和实时客户旅程，帮助企业提升客户互动与个性化体验。
Beefree
beefree.io
Beefree是一个电子邮件和着陆页创建工具，允许用户在无代码的情况下轻松设计响应式内容，支持团队协作和模板使用。
Stripo
stripo.email
Stripo是一个电子邮件设计平台，帮助用户快速制作高质量的电子邮件，支持动态内容和与多个ESP集成。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360是一个数据驱动的营销自动化平台，提供客户360度视图，帮助企业整合数据，优化营销活动，提高客户保留率。
Omnisend
omnisend.com
Omnisend是一个电子邮件和SMS营销平台，帮助电子商务商店自动化营销流程，提升客户互动和销售。
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro是一个混合型电子邮件营销平台，支持邮件自动化、列表管理和多渠道集成，帮助营销团队优化邮件投放和客户参与。
Emma
myemma.com
Emma是一个帮助市场营销人员创建和发送个性化电子邮件和短信活动的应用，支持团队合作、设计优化和数据分析。
Customerly
customerly.io
客户是一个客户服务和营销自动化平台，提供实时聊天、CRM和分析工具，以增强客户关系和沟通效率。
Sender
sender.net
Sender是一款电子邮件营销平台，帮助企业创建、管理和自动化电子邮件活动，提供用户友好的界面和多种自动化功能。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM是一个专注于销售行动的客户关系管理工具，帮助中小企业有效管理潜在客户和销售流程，支持移动访问。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital是一个整合客户体验和数据的平台，帮助营销团队进行个性化跨渠道营销，并简化客户数据管理与决策。
Levitate
levitate.ai
Levitate是一款帮助小企业与客户建立和维护关系的沟通工具，支持个性化电子邮件、短信发送及与其他系统集成。
Unlayer
unlayer.com
Unlayer是一款无代码电子邮件和着陆页设计工具，提供易用的拖放编辑器和丰富的模板库，适合快速创建美观的邮件。
Shape Software
setshape.com
Shape是一款专为销售和营销自动化设计的软件，集成了可配置的功能，帮助团队高效合作和管理业务。
Knak Templates
knak.com
Knak模板提供超过50款免费电子邮件和着陆页模板，帮助营销人员轻松创建和定制电子邮件，无需编码。
Kartra
home.kartra.com
Kartra是一个综合营销平台，提供创建销售渠道、管理电子邮件、在线课程及自动化营销等工具，简化在线销售流程。
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark是一款电子邮件营销平台，帮助企业创建和管理个性化邮件活动，优化客户关系。
Mailjet
mailjet.com
Mailjet是一款电子邮件服务平台，帮助企业创建、发送和跟踪市场营销和交易邮件，支持多语言和实时协作。
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor是一个电子邮件营销工具，帮助用户创建个性化邮件，实现受众沟通和活动管理，提供分析功能支持。
Maool
maool.com
Maool邮箱编辑器是一个简单易用的邮箱设计工具，支持无编码创建邮件、行业特定模板和一键导出至邮件服务提供商。
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK是一款B2B营销软件，帮助企业通过网站流量获得潜在客户并更好地转化访客，执行完整的营销活动。
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey是一款内部沟通软件，可通过邮件和短信向员工发送更新，帮助企业提升员工参与度和生产力。
Magnews
magnews.it
Magnews是一款全面管理客户旅程和提升客户价值的应用，涵盖策略制定、活动执行和效果衡量与改进。
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon是一个全渠道营销自动化平台，帮助零售商实现个性化营销，提高客户参与度和销售转化。
Dragit
dragit.io
Dragit 是一款专业的拖放邮件编辑器，帮助企业轻松创建美观的邮件模板，支持直接使用和嵌入到其他应用中。
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ 是一个内部通讯平台，利用智能简洁公式帮助组织优化沟通，提升员工参与度和生产力。
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail.App是一个电子邮件和多渠道营销平台，提供邮件、短信及社交媒体沟通工具，支持自动化和个性化内容创建。
Privy
privy.com
Privy 是一款电子邮件营销应用，提供弹窗、自动电子邮件和短信营销等功能，帮助用户增加邮件列表、减少购物车放弃率和提高销售。
Knak Enterprise
knak.com
Knak Enterprise是一个无代码的营销活动创建平台，允许团队快速制作电子邮件和着陆页，确保品牌一致性和高效协作。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
高地Adestra是一个电子邮件自动化软件，帮助企业通过个性化内容与受众互动，提升转化率和客户忠诚度。
Tabular
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Tabular是一个无代码的HTML电子邮件构建器，通过拖放编辑器帮助用户设计和定制专业的电子邮件模板。
Mailmodo
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Mailmodo是一款电子邮件营销工具，允许用户创建和发送交互式电子邮件，以提高转化率和用户参与度。
Moosend
moosend.com
Moosend是一款电子邮件营销自动化软件，提供创建和管理电子邮件活动的功能，支持高级分割、自动化工具和数据分析。
Postcards
designmodo.com
Postcards是一个直观的拖放工具，提供100多个组件，帮助您快速创建定制邮件，包括促销、电子商务、新闻和交易等类型。
TOPOL.io
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Topol.io是一款电子邮件模板构建器，提供简单的拖放界面，帮助用户轻松创建美观且响应迅速的电子邮件，无需编程知识。
SmartrMail
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SmartrMail是一款专为电子商务设计的电子邮件营销工具，支持Shopify等平台，自动生成个性化推荐，并提供SMS营销功能。
Critical Impact
criticalimpact.com
Critical Impact 应用创新的电子邮件营销技术，帮助营销人员轻松发送动态通讯、定向营销信息、调查及短信，提高营销效果。
Delivra
delivra.com
Delivra是一款电子邮件营销平台，帮助营销人员自动化广告系列，提供高级分析与支持，适用于各种行业和需求。
FreshMail
freshmail.com
FreshMail是一款电子邮件营销系统，帮助企业轻松创建、发送和跟踪在线营销活动，提供用户友好的设计工具和分析功能。
CleverReach
cleverreach.com
CleverReach是一款电子邮件营销软件，帮助企业有效管理邮件活动，支持GDPR合规，确保高可达率与个性化内容。
FeedOtter
feedotter.com
进食器是一款自动化工具，帮助B2B公司通过现有的营销自动化软件自动发送博客和新闻内容，从而提高网站流量。
Maropost
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Maropost是一个综合数字营销平台，帮助企业通过电子邮件、短信和社交媒体与客户高效互动，提供个性化体验和分析工具。
Ortto
ortto.com
Ortto是一款AI驱动的营销自动化软件，简化营销流程，支持电子邮件、短信、实时聊天等多渠道营销。
Semplates
semplates.io
Semplates 是一个创新的电子邮件模板服务，允许用户创建和管理 Amazon SES 的自动化邮件模板，无需编码。支持团队协作，确保数据安全。
RenderKu
renderku.com
RenderKu 是一个邮件设计平台，内置设计编辑器，提供超过 100 款现成的邮件模板，帮助用户快速创建邮件。