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电子邮件客户端软件允许用户通过桌面应用程序管理他们的电子邮件帐户。虽然它们的功能类似于通过浏览器提供的网络邮件管理器，但电子邮件客户端是通过下载的程序访问的。一些电子邮件帐户提供商提供自己的电子邮件客户端，但大多数本身不提供电子邮件帐户。 电子邮件客户端的一个主要优势是能够为多个电子邮件帐户创建统一的收件箱。尽管某些网络邮件服务可以整合来自同一提供商的多个帐户的电子邮件，但电子邮件客户端可以将来自不同提供商的电子邮件收集到一个位置。与网络邮件服务一样，电子邮件客户端要么包含日历功能，要么与外部日历软件集成，使用户能够轻松协调会议并跟踪重要日期。
提交新应用
Zoom
zoom.us
Zoom是一款视频会议软件，支持多设备连接，最多100名参与者，40分钟限制，提供升级选项，具备屏幕共享和安全功能。
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook是一个个人信息管理Web应用程序，包括电子邮件客户端、日历、联系人管理和任务管理功能。
Spike
spikenow.com
Spike是一个整合电子邮件、团队聊天、协作文档和会议的应用，旨在提升沟通效率，适用于个人和团队使用。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise是一个客户服务平台，可整合电子邮件、短信、社交媒体等多渠道通讯，简化客服管理与团队协作。
Missive
missiveapp.com
Missive是一款协作电子邮件管理应用，整合团队收件箱和聊天，支持自动化工作流程和多种工具集成。
Front
front.com
Front是一个现代客户服务平台，支持团队通过多渠道协作与客户沟通，利用AI和自动化提高效率并优化客户体验。
Trengo
trengo.com
Trengo是一个客户服务平台，简化多渠道沟通，支持团队协作和自动化响应，提高客户满意度。
Loop Email
intheloop.io
Loop Email 是一个强大的团队收件箱，集中组织所有工作沟通，允许团队管理共享收件箱、分配任务和讨论客户邮件。
Pingly
pingly.com
Pingly是一款集中管理电子邮件、短信和语音通信的应用程序，用户可以在一个平台上无缝交流。
Unipile
unipile.com
Unipile是一个集成平台，简化LinkedIn、邮件和消息功能，帮助用户有效管理多渠道通信和数据同步。
Mailstand
mailstand.com
Mailstand 是一个冷邮件推广平台，允许您整合多个邮箱以扩大邮件推广。它能自动遵循设定的发送规则，避免过量发送。
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