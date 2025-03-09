电子商务软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子商务软件简化了复杂的在线销售流程，让专业人士提供最佳的购物体验，从而使消费者受益。随着现代在线购物之旅变得越来越复杂，涉及多个渠道和众多消费者决策，电子商务软件可确保无缝集成。我们的电子商务软件类别包括广泛的解决方案，例如电子商务平台、支付网关、订阅管理软件和实时聊天工具。
提交新应用
AddShoppers
addshoppers.com
在 AddShoppers，我们的愿景是成为品牌和购物者值得信赖的数字商务平台；以创造令人愉悦的体验、节省人们的时间和金钱而闻名。我们的产品 SafeOpt 利用超过 1.75 亿购物者网络，使品牌能够发送 3-5 倍以上的电子邮件，并有效地挽回流失的购物者。 SafeOpt 受到 1,000 多个电子商务品牌的信赖，它与现有的营销策略无缝集成，推动收入大幅增长并优化网络流量。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一款全面的电子邮件营销平台，提供自动化、分析、着陆页构建等多种功能，帮助企业与客户互动并提升销售。
Insider
useinsider.com
Insider是一个全渠道客户体验平台，帮助企业通过个性化工具和客户数据在不同渠道与客户互动。
Jebbit
jebbit.com
Jebbit是一款互动体验平台，帮助品牌通过测验和调查收集消费者自报数据，提升客户参与度并优化业务绩效。
Litmus
litmus.com
Litmus 是营销人员如何让每次发送都发挥作用的方法。它是您技术堆栈的核心组件，可让您创建、个性化、测试、审查和分析您发送的每封电子邮件。太多的公司在不知情的情况下发送了损坏的电子邮件，错过了真正改善结果所需的更深入的见解，并且难以大规模个性化电子邮件。借助 Litmus，您可以更好地构建、测试和信任每条传出消息。这就是为什么超过 700,000 名营销专业人士（包括 80% 的财富 100 强企业）转向我们的原因。这也是我们实现 98% 客户满意度的原因。石蕊。让每一次发送都有意义。
Maropost
maropost.com
Maropost是一个综合数字营销平台，帮助企业通过电子邮件、短信和社交媒体与客户高效互动，提供个性化体验和分析工具。
MoEngage
moengage.com
MoEngage是一个跨渠道客户参与平台，帮助企业通过实时数据和个性化沟通优化客户体验。
MyAlice
myalice.ai
MyAlice是一个全方位客户沟通工具，帮助电商品牌在多个社交平台上与客户互动，管理订单和支持，提高客户满意度。
Brevo
brevo.com
Brevo是一款综合销售和营销平台，提供电子邮件、实时聊天和社交媒体管理等功能，帮助企业提升客户支持和销售。
Justuno
justuno.com
Justuno 的转化工具套件包括潜在客户捕获（短信和电子邮件）、退出优惠、购物车放弃、横幅、产品推荐等，以创建最终的转化旅程，在正确的时间向正确的购物者传递正确的信息。 - 收集更多零方和第一方数据，并将其推送到您现有的营销工具（我们有 100 多个集成和计数） - 行业领先的电子邮件和 SMS 潜在客户捕获（两步、点击文本等）以实现最佳增长- 80 多个高级定位规则，包括地理定位（精确到邮政编码）、退出意图、购物车内容、流量来源等 - 运行 A/B 测试以优化营销活动 - 在网站上的任何位置使用产品推荐，包括追加销售、交叉销售- 卖得最好卖家、最近浏览过的内容等 - 访问预构建的模板库，其中包含来自行业领先的合作伙伴和我们自己的 200 多种设计，以便立即开始使用。寻找更多？ - 提高平均订单价值：通过动态运输横幅、购物车/结帐建议等 - 实时监控绩效：Justuno 的分析仪表板实时显示可操作的见解，使您的营销活动保持最佳状态 - 增加电子邮件和短信列表： Justuno 与行业领先的 SMS 和 ESP 的集成使您可以将电子邮件和 SMS 选择加入同时推送到您的平台，并创建两步潜在客户表单、在移动设备上使用点击文本选择加入等 - 创建移动友好体验：通过符合 Google 最佳实践的优化移动促销活动，转化更多移动网站访问者 - 提高付费媒体投资回报率：Justuno 的受众同步功能每小时同步您的订阅者列表，以获取最新的重新定位和潜在客户机会，从而最大限度地提高广告系列效果 - 隐藏字段：从访问者那里收集其他信息，例如 UTM 信息、IP 地址、登陆的第一个 URL、使用的优惠券代码等）。将此与选择加入相结合，以实现自动化流程中的最大程度的个性化。 - 正在为您的无头商店寻找解决方案？ Justuno 为需要创建终极前端体验的品牌提供无头网站支持。联系我们了解详情！
Releva
releva.ai
Releva 是一款用于电子商务增长的一体化人工智能自动化解决方案。该公司提供一个营销自动化平台，可个性化网站和多渠道，以提高转化率、平均订单价值、客户终身价值，并以惊人的投资回报率带来收入增长。 Lucy，Releva 的人工智能，一种类似于聊天 GPT 的技术，可以回答最重要的销售和营销问题，例如每个用户想要什么；当他们想要的时候；什么价格范围是可以接受的；偏好的数字渠道是什么？与每个用户产生共鸣的创意和叙述是什么。 Releva 的使命是创造类似于只能在当地小商店才能获得的用户体验。我们通过品牌与其消费者之间道德的全渠道互动来优化个性化来做到这一点。 Releva 与每个电子商务商店和所有数字渠道深度集成，以增加流量和提高转化率。该平台持续实现 20% 以上的收入增长以及令人惊叹的 51 倍以上的投资回报率。
Storyly
storyly.io
Storyly是一个用户参与平台，允许用户在移动应用和网站中集成互动全屏故事，以增强用户体验和参与度。
Beamer
getbeamer.com
Beamer 是用于产品发布的客户沟通工具，可直接从您的应用程序打开双向通信，以便轻松联系、吸引客户并听取客户的意见。
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat为各类零售商提供专业的聊天商务解决方案，整合WhatsApp、LINE等社交渠道，提升客户互动和销售效率。
Moosend
moosend.com
Moosend是一款电子邮件营销自动化软件，提供创建和管理电子邮件活动的功能，支持高级分割、自动化工具和数据分析。
Intellimize
intellimize.com
Intellimize 是一个人工智能驱动的平台，专门从事网站个性化和转化率优化。它为营销人员提供了一个多功能空间来测试、优化和个性化他们的网站体验。 该平台具有运行无限变化的能力，因此有助于快速测试新概念和想法。利用其生成式人工智能技术，它还通过提供文案建议来解决写作障碍。Intellimize 的最大优势在于它能够使用人工智能优化提供 1:1 个性化。 它根据每个访问者的个人行为和偏好向其展示独特的网站变化，从而个性化用户体验，而无需第一或第三方数据。Intellimize 平台支持多种行业，包括但不限于 SaaS 和电子商务。 它可用于 A/B 测试、登陆页面优化以及电子商务和 SaaS 运营的特定个性化。平台分析功能可深入了解实验对不同细分市场的影响，帮助用户了解其战略决策的影响。 值得注意的是它能够与各种营销和分析工具无缝集成。除了 AI 技术之外，Intellimize 还提供专业服务、客户成功团队和引导引导。 专业服务团队是平台功能的延伸，包括战略和分析CRO专家，帮助用户实现优化目标。
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive 是一个面向电子商务和酒店业的人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 平台。预测性人工智能平台可提供个性化体验，以提高品牌转化率。 其主要产品包括人工智能驱动的推荐引擎，利用机器学习生成适合每个客户的有针对性的产品建议。 该平台旨在自动将数据分析转化为可操作的洞察力，从而将业务从单纯的数据驱动升级为智能驱动。 该平台还包括集成功能，使企业能够将平台的功能与其现有系统无缝连接。 Aidaptive 因其在促进高效商务方面的创新贡献而获得认可，并继续在为品牌和消费者提供机器学习技术解决方案方面处于领先地位。 请注意，虽然 Aidaptive 提供演示和免费预测受众列表，但条款和详细信息可能有所不同。
Spott
spott.ai
要在网上取得成功，您必须做好三件事。 1. 制作精彩的内容 2. 确保在受众所在的频道上发布内容 3. 确保一旦激发了受众的灵感，就可以让他们通过互动进行转化，从而根据这种灵感采取行动。 SPOTT 重点关注第三步。我们的价值主张：SPOTT 是一种解决方案，允许用户通过使其在多渠道环境中可操作和可衡量来从其发布的内容中获得更多价值。使用我们的 Spott 软件，您可以插入 (360°) 图像、pdf 和视频的可购物链接，获取订阅时事通讯、链接 pdf 文档或展示您的最新促销活动。您可以轻松地为所有图像和视频添加交互层。使您的视频、目录和图像具有交互性。添加号召性用语、标记产品、订阅新闻通讯并提高转化率。借助 Spott，您可以添加交互式元素，使您的内容具有可操作性和可衡量性，从而从已发布的 pdf、图像和视频中获得更多收益。
Rosetta.ai
rosetta.ai
Rosetta.ai 提供了一套人工智能驱动的工具，旨在增强电子商务体验。通过解释和利用各种消费者特征和行为，Rosetta.ai 根据个人客户偏好定制网站界面，改善他们的在线购物体验。 该套件包括“Rosetta AdMatch”，它引入了一种有针对性的广告模式，旨在通过个性化的在线购物体验吸引高消费消费者。 “Rosetta Engage”采用准确的推荐算法来优化购物旅程接触点。 “Rosetta Analytics”将产品标签数据和消费者偏好分析相结合，生成丰富的消费者洞察，超越了 Google Analytics 提供的洞察。 最后，“Rosetta Automation”通过跨多个渠道自动化营销信息来扩大消费者参与度，同时考虑客户之前的互动以避免重复。 总体而言，Rosetta.ai 的目标是增强在线购物的个性化、提高转化率并推动电子商务业务的增长。
Certainly
certainly.io
当然，我们的使命是帮助企业打造令人难以置信的电子商务用户体验，用对话取代点击。 Surely Conversational AI 软件可以无缝连接到您开展业务的各个平台，我们的客户和合作伙伴遍布全球 20 多个国家/地区。 凭借其无代码聊天机器人构建器，Curely Conversational AI 平台提供了有趣且轻松的构建体验。该产品提供跨渠道的高质量用户体验、与数十个业务系统的无缝集成，以及强大的专有人工智能，可检测任何语言并提供超过 14 种语言的即用型内容。 当然受到 Carlsberg、Tiger of Scotland、Booking.com、Rockwool、Trustpilot、Siksilk、Deloitte、Zendesk 和 AKQA 等品牌的信赖。
Octane AI
octaneai.com
人工智能可促进您的电子商务业务发展 超过 3,000 家 Shopify 商家使用 Octane AI 为 AI 测验渠道和 AI 见解提供支持。已产生并正在增加 5 亿美元的收入。
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon是一个全渠道营销自动化平台，帮助零售商实现个性化营销，提高客户参与度和销售转化。
Barilliance
barilliance.com
Barilliance 通过为访问者提供个性化的全渠道购物体验，帮助任何规模的电子商务网站提高销售额和转化率。 Barilliance 电子商务个性化套件包括跨渠道个性化产品推荐、行为触发电子邮件、实时现场个性化和实时社交证明通知。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 让您可以轻松构建个性化测验、计算器、评估、竞赛、表格/调查、推荐、投票和聊天机器人，从而更好地获取、鉴定和吸引潜在客户。无需开发人员或设计师！ Outgrow 拥有大量设计模板，这些模板针对移动设备、桌面设备和平板电脑进行了全面优化，并且可以轻松嵌入到您的广告、网站、移动应用程序、社交媒体、短信和电子邮件通信中。此外，还有超过 1000 个预制内容片段和渠道，经过优化以提高转化率，因此您可以更改问题，进行一些调整，使其与您的品牌保持一致，并在几分钟内准备好您自己的交互式内容。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys是一个全渠道客户参与平台，帮助企业根据客户行为和偏好进行个性化营销，并提供客户数据管理和广告系列优化工具。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore 提供全面的客户参与和体验套件，使营销人员能够创造个性化的客户体验。其平台使营销人员能够跨渠道和系统连接客户数据，创建目标细分市场，并跨网络、电子邮件、应用程序通知、WhatsApp、SMS 和 RCS 等数字渠道提供有意义的体验。 凭借强大的分析功能，Netcore Cloud 可以帮助品牌更好地了解其受众，从而开展有针对性的营销活动，在个人层面上与客户产生共鸣。该平台的人工智能和机器学习功能可确保每次客户交互都针对参与度和转化进行优化，使每个接触点都成为留下深刻印象和留住客户的机会。 Netcore 受到电子商务、零售、银行和金融服务、媒体和娱乐以及旅游等行业 6,500 多个品牌的信赖，可提供人工智能驱动的体验。其一些重要的全球客户包括 Swiggy、Myntra、Crocs、必胜客、达美乐、麦当劳等。 Netcore 很荣幸连续六年获得印度最佳工作场所认证，这证实了其对卓越工作场所文化的承诺。该公司在全球设有 20 多个办事处，遍布北美、南美、欧洲和亚太地区。 Netcore 是 Martech 操作系统，可帮助企业推动收入增长、最大限度地提高客户终身价值并加速实现盈利。
Yieldify
yieldify.com
Yieldify 是一个完全托管的端到端个性化平台，可帮助电子商务企业通过为客户提供个性化体验来创造更多收入。过去 4 年里，北美、欧洲和亚太地区的 1000 多个电子商务品牌借助 Yieldify 的全方位服务团队和平台创造了超过 25 亿美元的额外收入。借助 Yieldify，您可以在正确的时间为每位访问者提供正确的网站体验，无论他们位于渠道的哪个位置。
Monetate
monetate.com
Monetate 使营销人员能够让客户在个人层面上感到被理解和欣赏。 Monetate 使品牌能够提供完全集成的个性化策略。以性能为中心的架构提供了著名的易于使用的界面，具有一系列功能强大的工具，涵盖构思和验证，直至提供可扩展的一对一跨渠道体验。通过卓越的体验取悦消费者，从而提高参与度、转化率，并最终提高客户终身价值。 Monetate 为 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等领先品牌以及数百个其他市场领导者带来了数十亿美元的年收入。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert是一个高级实验工具，帮助企业进行A/B测试、网站优化和客户数据分析，提高转化率和客户互动。
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr 是在线行为个性化、人工智能和用户隐私领域的全球领导者，帮助企业提高转化率和收入、收集更多潜在客户，并在购物体验期间和之后通过个性化推荐重新定位访客。
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz.io是一个在线平台，帮助企业创建测验和调查，收集反馈并推动销售，提供直观的内容创建工具和分析功能。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一个全面的客户参与平台，帮助企业整合客户数据，自动化多渠道营销活动，实现个性化沟通和效果跟踪。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop是一个社交电商平台，支持将用户生成内容与品牌社交内容结合，实现在线购物与产品标记，提高销售转换率。
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon 使品牌能够增强其产品和数字交互，提供独特的优化解决方案，将网络实验、功能实验和人工智能驱动的个性化功能结合在一个单一的、有凝聚力的平台中，满足所有团队的实验需求。 Kameleon 旨在支持产品经理、营销人员和开发人员满足不同的实验和功能管理需求，适合任何技术堆栈，具有 50 多个集成，并且能够进行任何自定义集成。作为一个统一的平台，Kameleoon 使团队能够创建实验，使他们能够利用基于 Web 的数据在服务器端测试中进行定位、分析和激活，而所有这些都不需要开发人员。 Kameleon 符合 HIPAA、GDPR 和 CCPA 标准，非常适合医疗保健、银行和保险等严格监管的行业。超过 1000 家中型和企业规模的公司已经使用 Kameleon 功能丰富且安全的平台来依赖高度准确的实验数据。 Toyota、Providence、Direct Line Group、Canada Goose、Loblaw 和 Cerebral 的团队都使用 Kameleoon。请访问 www.kameleon.com 了解更多信息。
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
我们帮助企业提高在线转化率，允许不受限制地进行实验。凭借我们简单的方法和市场领先的技术，我们始终以客户为中心，增强数字体验。我们的技术创建于 2000 年，是市场上第一个测试和定位解决方案。从那时起，该平台呈指数级增长，自英国 Accelerate Group Ltd 于 2018 年 8 月收购 Webtrends Optimize 以来，增长速度甚至更快。我们所做的一切都专注于为客户的投资带来回报。我们所做的每一次测试都会对此进行测量和报告。我们拥有全方位的测试、分析和个性化工具和功能。包括 AB、ABN、MVT 和分割测试、社交证明和产品推荐引擎、退出意图覆盖以及许多其他工具。提供客户端或服务器端测试以及一系列用于移动应用程序优化的 SDK。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是专为忙碌的营销人员创建的转化优化工具集。它提供快速、易于使用的解决方案，可以通过三种方式帮助您提高销售额： 1. 智能电子商务弹出窗口可帮助您更快地构建列表、减少购物车放弃并以前所未有的方式提高电子商务销售额。 2. 网站个性化功能使您可以轻松地根据购物者细分定制网站和营销活动登陆页面消息，以获得更相关、更有意义的体验。 3. 易于使用的 A/B 测试可让您快速设置、测试和比较弹出和个性化登陆页面的性能。此外，您可以比较完整的购物者旅程来衡量对底线的影响。
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一个转化营销工具包，用于通过收集每个网站访问者的联系信息、提高平均订单价值并通过有针对性的弹出窗口促进销售来充分利用每个网站访问者。它通过易于使用的构建器轻松创建高转换弹出窗口，为您提供完全的设计自由。而使用网站个性化工具，您可以根据访问者的活动历史记录、推荐来源、地理位置、设备、购物车价值、订单历史记录等轻松编辑您的网站，并通过其可视化现场编辑器将网站拆分为多个变体。
Vizury
vizury.com
Vizury于2007年推出，是一种以性能为角色的Martech解决方案，它使品牌能够实现更高的渠道转换和客户保留率。 自成立以来，我们独特的技术驱动服务的重点一直是将客户带回品牌网站，移动应用或零售商店并改善新客户获取，保留和品牌忠诚度的能力。 在启动和实现全球范围之后，Vizury的平台和业务于2018年被Affle收购。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基于 AI 的 CRM，通过了解每个客户并通过短信、电子邮件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 创建更相关的营销活动，大型零售商和 D2C 品牌能够将重复销售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 来增加其电子商务和商店销售额。
Wyng
wyng.com
Wyng 帮助品牌发展并了解其受众，从而提供更相关的体验。借助 Wyng，营销人员可以轻松构建交互式数字体验，在适当的时刻吸引客户，获得偏好和其他零方数据，并实时进行个性化。无论体验是产品搜索测验、促销还是偏好中心 - Wyng 体验总是适时、用户友好，并为消费者提供真正的价值。 Wyng 为 250 多个全球品牌提供服务，包括 AAA、迪士尼、雅诗兰黛、索尼和联合利华，这些品牌使用 Wyng 来推动选择加入、增加销量并增强消费者信任和品牌亲和力。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 营销自动化公司，成立于 2000 年。当时，三位创始人希望弥合品牌与消费者之间的差距。因此，他们开始构建营销人员现在喜爱的软件。借助 Actito，您可以与全球数百、数千甚至数百万客户进行个性化互动。 Actito 的目标客户是希望通过一个易于使用的平台开展所有营销活动的大中型公司。您收集的所有客户数据都集中并整合到客户数据平台上，并可通过主要营销渠道（即电子邮件、移动设备和网络）定制、定位和个性化适时的消息。 Actito 完全符合欧洲最新的通用数据保护法规 (GDPR)，让营销人员可以专注于建立持久且有利可图的客户关系。 Actito 在比利时总部运营其欧洲业务，并在法国和荷兰设有办事处。 Actito 还在北美开展业务，并在加拿大设有办事处。全球有超过 250 家客户使用该平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 通过提供以客户为中心的技术，帮助各种规模的零售商和品牌解决增长挑战并创造收入，从而为高风险行业提供支持。该公司为客户提供业界最广泛的工具套件来保护、细分和促进所有店内和在线运营。
Digioh
digioh.com
Digioh是一个营销工具，提供测验、调查和登陆页面等功能，帮助企业收集零方数据，提高客户转化率和营销效率。
Poltio
poltio.com
Poltio 的无代码嵌入式解决方案具有响应式和白标签功能，使品牌/机构能够人性化产品发现并捕获实时零方数据/获得公正的见解/增强 OI，同时创建细分和角色。只需选择正确的解决方案，例如智能调查、参与测试或产品推荐测验/礼品查找器。产品测验不仅可以增强客户的购物体验，还可以提供卓越的体验，并通过引导销售提升客户旅程。
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit 提供托管转化优化，帮助互联网最大的品牌提高销量、捕获新客户、停止放弃并增加新客户获取。内部创意和开发团队将 UpSellit 的技术完美地结合到转化漏斗的目标阶段，作为您营销团队的延伸。 UpSellit 灵活的定价模型有助于满足任何企业的需求，并允许各种规模的零售商看到转化率优化的真正影响。 UpSellit 的管理服务套件包括： - 电子邮件再营销 - 激励策略 - 短信营销活动 - 价值驱动策略 - 购物车重建技术 - 控制组 - 高级 AB 测试 - 行为解析 - 防虚假保护
Socital
socital.com
Socital 是一个电子商务营销平台，可帮助营销人员捕获潜在客户，将匿名和放弃的访问者转化为客户，并增加销售额。 Socital 提供了一套独特的工具，用于数据收集、电子邮件数据库细分、转化优化、定位和个性化。
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net 是一种支付处理应用，帮助小企业在线、面对面和手机上安全接受信用卡和电子支票付款。
LupaSearch
lupasearch.com
AI 增强型矢量搜索，了解客户的想法。帮助您的网站访问者转变为买家。 LupaSearch 提供准确的搜索结果，促进您的业务销售。 LupaSearch 在每个购物车中获得更多商品： - 高级产品营销功能。只需打开和关闭即可。 - 更精确。更加灵活。更加满足。 - 人工智能丰富、基于图像的搜索。重新构想电子购物。平均而言，与 LupaSearch 合作的企业注意到转化率提高了 20%。在 LupaSearch.com 请求免费演示
AppDirect
appdirect.com
AppDirect是一个免费的在线应用程序，帮助企业统一管理和分发各种云应用，简化软件部署和监控过程。
Shipturtle
shipturtle.com
Shipturtle是一款与Shopify集成的多供应商市场应用，允许企业管理多个卖家、订单和佣金，实现高效运营。
NuORDER
nuorder.com
NuORDER是一个B2B电商平台，提供在线采购、销售和协作工具，支持虚拟展示厅和数字目录，以及高效的订单管理和支付解决方案。
Labra
labra.io
Labra 是世界上第一个分布式云商务管理平台，使 ISV 和咨询合作伙伴能够与云超大规模提供商更有效地联合销售，并通过云市场产生更多收入。 Labra 平台支持采用零工程方法来列出、集成和管理您的云市场业务。我们的平台将所有数据引入您的 CRM，以便您的销售团队可以专注于发展您的业务。
Sharetribe
sharetribe.com
Sharetribe：面向创始人的市场软件。最快的无代码市场构建器，可通过代码无限扩展。 Sharetribe 是最快的无代码市场构建器，可通过代码无限扩展。削减 90% 的构建市场的时间和成本，且无需牺牲可定制性和可扩展性。 - 无需编码，一天即可启动您的市场。 - 一旦需要，可以用代码无限扩展。 - 将您的业务发展到任意规模。我们将处理缩放。受到全球 50 多个国家/地区 1000 多名市场创始人的信赖。对于任何想要建立在线市场的人，无论您的技术技能如何。从只有一个想法的有抱负的企业家到为客户构建的专业网络开发人员，Sharetribe 是建立成功的市场业务的最快方式。
BoxFox
boxfox.com
BoxFox 是一个 B2B 市场，供小型零售商评估并将其多余库存出售给授权经销商。
Kreezalid
kreezalid.com
Kreezalid 是启动您的市场的完美电子商务解决方案，无论是共享、产品销售还是租赁。
Sellr Ecommerce
sellr.com
Sellr电子商务应用程序允许用户快速创建和管理在线商店，包括库存管理、客户管理和订单跟踪等功能。
Tradly
tradly.app
Tradly是一个无代码平台，帮助用户快速构建和管理电子商务和市场应用，无需从头开始开发。
Arcadier
arcadier.com
Arcadier 是全球增长最快的在线市场构建商，拥有超过 16,000 个使用 Arcadier 技术构建的市场。我们的解决方案为 180 多个国家/地区的用户提供 B2B、B2C、P2P 和采购市场支持。作为屡获殊荣的市场 SaaS 提供商，我们的自助式 DIY 模板化解决方案和企业解决方案将企业家和企业聚集在一起，无论他们的经验、行业或电子商务模式如何，都可以满足他们的技术和市场需求，而无需担心速度的问题。执行和预算。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。