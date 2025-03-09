电子商务软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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Justuno 的转化工具套件包括潜在客户捕获（短信和电子邮件）、退出优惠、购物车放弃、横幅、产品推荐等，以创建最终的转化旅程，在正确的时间向正确的购物者传递正确的信息。 - 收集更多零方和第一方数据，并将其推送到您现有的营销工具（我们有 100 多个集成和计数） - 行业领先的电子邮件和 SMS 潜在客户捕获（两步、点击文本等）以实现最佳增长- 80 多个高级定位规则，包括地理定位（精确到邮政编码）、退出意图、购物车内容、流量来源等 - 运行 A/B 测试以优化营销活动 - 在网站上的任何位置使用产品推荐，包括追加销售、交叉销售- 卖得最好卖家、最近浏览过的内容等 - 访问预构建的模板库，其中包含来自行业领先的合作伙伴和我们自己的 200 多种设计，以便立即开始使用。寻找更多？ - 提高平均订单价值：通过动态运输横幅、购物车/结帐建议等 - 实时监控绩效：Justuno 的分析仪表板实时显示可操作的见解，使您的营销活动保持最佳状态 - 增加电子邮件和短信列表： Justuno 与行业领先的 SMS 和 ESP 的集成使您可以将电子邮件和 SMS 选择加入同时推送到您的平台，并创建两步潜在客户表单、在移动设备上使用点击文本选择加入等 - 创建移动友好体验：通过符合 Google 最佳实践的优化移动促销活动，转化更多移动网站访问者 - 提高付费媒体投资回报率：Justuno 的受众同步功能每小时同步您的订阅者列表，以获取最新的重新定位和潜在客户机会，从而最大限度地提高广告系列效果 - 隐藏字段：从访问者那里收集其他信息，例如 UTM 信息、IP 地址、登陆的第一个 URL、使用的优惠券代码等）。将此与选择加入相结合，以实现自动化流程中的最大程度的个性化。 - 正在为您的无头商店寻找解决方案？ Justuno 为需要创建终极前端体验的品牌提供无头网站支持。联系我们了解详情！