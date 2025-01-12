电子商务软件 - 最热门应用 - 波兰

Webgility

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Webgility 是灵活、强大的电子商务自动化软件，可将您所有的电子商务商店和市场、销售点系统、运输平台等连接到 QuickBooks Online、QuickBooks Desktop 和 NetSuite — 无需 IT。自动化可跨销售渠道同步电子商务数据（运输、采购、库存、定价等），并自动安全地将会计数据（税务、客户和订单详细信息）下载到您的 QuickBooks。这一过程实际上消除了耗时的手动数据输入，从而减少了代价高昂的错误。无需担心簿记准确性，采用新的销售渠道和策略，寻找新客户，并充满信心地销售更多产品，因为您知道您可以自动对各个司法管辖区的税收收入进行排序，而不必在订单管理上花费更多时间。此外，Webgility 将您的所有商店、订单、销货成本和绩效数据集中在一处。易于阅读的分析仪表板可让您更深入地了解盈利能力、销售、结算和产品性能。随着时间的推移，您可以分析季节性趋势并预测销售和库存。按渠道查看销售业绩、销售趋势以及最畅销和最畅销的产品等。 Webgility 于 2007 年推出。如今，它是 QuickBooks 用户的第一大集成，为 5,000 多家企业提供服务，每年处理超过 1 亿笔交易。所有计划都包括免费的五星级支持和入职培训。 >>节省时间和金钱<<自动化减少了管理费用和劳动力成本，因此您可以更快地适应并专注于您的成长。 >>连接您的电子商务系统<< Webgility 与 50 多个电子商务平台集成，包括 Shopify、Amazon、eBay、Walmart、Etsy 和 Wix。 >>分析和预测业绩 深入了解盈利能力、结算和销售业绩，全面了解您的业务。 >>消除手动数据输入<< Webgility 在您的会计平台中自动记录您的在线收入、交易、销售税和费用。 >>让您的账本保持最新<< 实时交易和付款记录，让您的账本永远不会落后。 >>快速结账<<账户与银行存款完全匹配，因此您或您的会计师每个月都可以快速结账。 >>自动组织税收收入<< Webgility 收集并记录所有销售的销售税，并在您的会计平台中按管辖区进行组织，以便于归档。 >>永远不要过度销售库存<<自动管理整个销售渠道和会计软件的定价和库存。 >>提高运营效率<<自动化采购、履行、退货、退款和其他工作流程以提高运营效率。 >>从一个地方管理您的电子商务业务<<改进组织，再也不用在销售、支付和运输平台之间切换。 >>保持合规<< 所有会计条目均合规并带有标签，因此您可以轻松审核和回滚更改。 >>轻松协作<<轻松与簿记员、会计师或外包会计师事务所共享您的帐户。 >>准确跟踪费用<< 仔细了解市场、付款和运费，并找出更多节省方法。 >> 进行定制以满足您的需求<< 使用字段级映射控制按销售渠道个性化您的 Webgility 设置。