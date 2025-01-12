电子商务软件 - 最热门应用 - 波兰

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子商务软件简化了复杂的在线销售流程，让专业人士提供最佳的购物体验，从而使消费者受益。随着现代在线购物之旅变得越来越复杂，涉及多个渠道和众多消费者决策，电子商务软件可确保无缝集成。我们的电子商务软件类别包括广泛的解决方案，例如电子商务平台、支付网关、订阅管理软件和实时聊天工具。
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Patreon
patreon.com
Patreon 是一个会员平台，让艺术家和创作者可以轻松获得报酬。成千上万的音乐家、播客、视频游戏开发者、漫画创作者和其他人在 Patreon 上领取薪水。通过持续的资助，他们能够花更多的时间以互动的方式吸引粉丝群，并继续在互联网上传播数百万人喜欢的美好事物。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨国电子商务公司，总部位于安大略省渥太华。它也是其用于在线商店和零售销售点系统的专有电子商务平台的名称。 Shopify 为在线零售商提供一套服务，“包括支付、营销、运输和客户参与工具，以简化小型商家运营在线商店的流程。”该公司报告称，大约 175 个国家/地区的超过 1,000,000 家企业使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品总额超过 411 亿美元。
Wix
wix.com
使用 Wix 充满信心地在线建立和扩展您的业务。凭借闪电般的网络性能、企业级安全性和可靠的基础设施，您可以放心，您的网站将始终正常运行。借助 Wix，您获得的不仅仅是一个网站构建器，从在线安排到支付、深度品牌推广和电子商务解决方案，您可以将您的网站带向您想要的任何方向。在线管理业务从未如此直观，借助领先的 SEO 和营销工具、高级分析甚至移动应用程序，您可以随时随地掌控一切。加入数百万使用 Wix 的用户的行列，帮助他们实现在线目标。 Wix的主要特点是什么？ * 智能拖放编辑器直观地创建您的网站 * 900多个精心设计的网站模板 * 先进的 SEO 功能可针对搜索引擎进行优化 * 强大的电子商务解决方案来管理您的商店和在线销售 * 在线安排软件，为您的客户提供无缝的预订体验 * 内置营销工具可帮助管理和发展您的在线业务 * 完整的博客功能可帮助您培养忠实的受众并通过内容获利 * 用于自定义功能的全栈网络开发工具
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最流行的 WordPress 电子商务插件。而且它是免费的。功能齐全，完美集成到您的自托管 WordPress 网站中。使用我们的免费电子商务插件为您的 WordPress 网站添加强大的商店设施。 WooCommerce 为超过 24% 的在线商店提供支持，可以帮助您销售任何商品。很漂亮。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Klarna
klarna.com
将任何购买分成 4 次免息付款。无论是在网上还是在店内，使用 Klarna 应用程序都可以轻松实现。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple 使用创新技术让产品在屏幕上栩栩如生，实现更快、更准确的数字购买体验，并提供更好的整体体验。我们的 3D 产品可视化和配置功能与其他软件提供商集成，以实现互联数据环境。通过 Dopple 的平台，企业能够通过交互式和引人入胜的数字产品体验来增强客户的能力。
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非营利组织、餐厅、房地产公司的第一大全渠道平台。 Manychat 成立于 2016 年，每年支持超过 10 亿次对话，在 190 多个国家/地区使用。立即吸引您的客户。在 Instagram 私信、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自动进行交互式对话，以发展您的品牌。无论您是希望产生更多潜在客户、自动化营销活动，还是通过增加 SLA 时间来提高客户满意度，Manychat 都拥有满足您企业营销需求的所有工具。这就是聊天营销和Manychat。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您保持联系。使用名片扫描仪等联系人导入工具查找并添加新客户。跟踪受众增长并在仪表板上查看有关各个联系人的见解。一站式完成所有操作 - 直接从应用程序拨打电话、发送短信和发送电子邮件。每次交互后记录笔记并添加标签以记住重要的细节。 * 报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销绩效。跟踪所有营销活动的结果并获取有关如何改进的可行建议。查看电子邮件营销活动、登陆页面、Facebook 和 Instagram 广告、社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 * 电子邮件和自动化 - 创建、编辑和发送电子邮件营销活动、时事通讯和自动化。通过一键重新发送给未打开者和产品重定向电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook 和 Instagram 广告 - 起草和发布广告、设定预算并针对特定群体。接触新朋友、吸引现有联系人、设置自定义受众或吸引回网站访问者。 * 营销建议 - 获取可操作的建议来帮助改善您的营销。了解何时需要设置废弃购物车电子邮件或收到设置品牌徽标的提醒。 * 品牌管理 - 将图像从您的设备直接上传到 Mailchimp 中，并在您的所有营销活动中使用它们。
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一个视频托管、共享和服务平台，总部位于纽约市。 Vimeo 在无广告的基础上运营，而是通过为视频内容制作者提供订阅计划并提供包含视频创作、编辑和广播工具、企业软件解决方案以及视频制作工具的软件即服务 (SaaS) 来获取收入。视频专业人士与客户和其他专业人士建立联系。 Vimeo 专注于在各种设备上传输高清视频。 该网站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 于 2004 年创建，作为 CollegeHumor 的衍生产品，用于在同事之间分享幽默视频，但为了支持 CollegeHumor 的日益普及而将其搁置一旁。 IAC 于 2006 年收购了 CollegeHumor 和 Vimeo，在 Google 以超过 16.5 亿美元收购 YouTube 后，IAC 将更多精力投入到 Vimeo 上，与 YouTube 竞争，专注于提供精选内容和高清视频，以区别于其他视频共享网站。 Lodwick 和 Klein 最终于 2009 年离开，IAC 实施了更加以企业为中心的结构来构建 Vimeo 的服务，现任首席执行官 Anjali Sud 自 2017 年 7 月起就任。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
AppMySite
appmysite.com
使用最强大的移动应用程序生成器创建应用程序。 AppMySite 使应用程序开发变得简单。无需编写一行代码即可为 Android 和 iOS 构建优质的本机移动应用程序。
eDesk
edesk.com
eDesk 帮助在线零售商和品牌在其销售的任何地方提供非凡的客户服务。 eDesk 提供一整套屡获殊荣的电子商务工具，以简化客户支持流程和报告，缩短响应时间，从而显着提高生产力和盈利能力。其客户支持软件经过专门设计，旨在为电子商务企业提供所有客户查询的统一视图，通过智能收件箱集中所有支持渠道、社交媒体、网络商店和市场消息。它会根据您的业务需求自动对消息进行优先级排序，并使用基于角色的规则进行分配，因此您的团队可以以 5 倍的速度回复客户，建立忠诚度并推动重复购买。在处理客户查询时，其人工智能自动化会建议最佳答案和翻译，以便您的客服人员可以使用任何本地语言轻松回复。认真从事在线销售的企业可以在充满信心地拓展新市场时扩大客户服务。 eDesk 本身集成并整合了来自 200 多个市场、网上商店、社交网络、通信和物流渠道的数据（比任何其他客户支持软件提供商都要多），因此您只需单击一个按钮即可访问端到端订单信息。 eDesk 也是亚马逊和沃尔玛开发委员会中唯一的客户支持解决方案，帮助在线零售商和品牌通过新的销售渠道发展业务，并与其客户支持工具和流程紧密相连。
Helium 10
helium10.com
Helium 10 是领先的一体化软件平台，受到超过 2,000,000 名电子商务企业家、代理商和全球主流品牌的信赖，通过提供准确的、数据驱动的解决方案来推动他们在亚马逊上的业务增长。 Helium 10 总部位于加利福尼亚州欧文市，为全球企业家提供必要的数据力量、持续教育和社区支持，以最大限度地发挥他们的潜力并在未来的电子商务中蓬勃发展。从机会寻求者到个体创业者，再到全职卖家、企业、代理机构以及中间的每个人，Helium 10 通过建立、发展和扩展有意义且稳定的电子商务业务的手册来支持各个阶段的创业精神。为了最大限度地提高您在亚马逊/沃尔玛的销售额、优化您的业务并销售更多产品，请访问我们的网站：www.helium10.com。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Printful
printful.com
按需印刷和刺绣履行。在线销售您的设计或为自己打印设计，没有最低订购量！我们将根据您的需求自动打印和运送您的订单，所有这些都以您的品牌名称进行。 Printful 与顶级电子商务平台和在线市场以及自定义网站或应用程序集成。我们在北美和欧洲的工厂使用最新的尖端印刷技术来印刷我们的产品，以确保最高的质量。我们还与澳大利亚和日本的工厂合作，为客户提供本地化体验。您花在担心运输上的时间越少，您就有越多的时间来发展您的业务！
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack 是市场上最快的 PDF 到 Flipbook 转换器。让您的 PDF 变得栩栩如生，将其转变为具有 3D 翻页效果的栩栩如生的出版物。或者，您可以使用我们的设计工作室从头开始轻松创建引人入胜的翻页书。将您的印刷目录提供给数字客户，同时为您的业务采用更具可持续性和成本效益的道路。强大的功能，如购物按钮、视频、GIF、诱人的照片幻灯片、可定制的潜在客户表单、嵌入等等，将帮助您在竞争对手中脱颖而出。高级统计和品牌选项也可帮助您为读者提供难忘的体验。创建工作区、管理不同的项目、邀请队友并分配不同的角色。确保品牌一致性并与您的团队合作创建令人惊叹的出版物。一切尽在 Flipsnack。
SAP
sap.com
SAP 是领先的企业应用和商业人工智能公司。他们站在业务和技术的交叉点，他们的创新旨在直接解决真正的业务挑战并产生现实世界的影响。 他们的解决方案是世界上最复杂和要求最高的流程的支柱。 SAP 的集成产品组合将现代组织的要素（从劳动力和财务到客户和供应链）整合到一个推动进步的统一生态系统中。
Coohom
coohom.com
Coohom 是领先的 3D 可视化和室内设计平台，使公司和设计师能够在几分钟内轻松创建 3D 平面图，并在几秒钟内以高达 16K 分辨率的令人惊叹的细节渲染设计项目。 Coohom 拥有专用的 3D 厨房和浴室设计工具，可简化制造商和经销商的复杂性并推动可扩展的业务增长。借助 3D 查看器和 AR 等工具，可以降低材料成本并提高销售转化率。灵感空间功能可优化产品参与度和潜在客户开发。全球超过 800 万设计师和 35,000 家企业依赖 Coohom daily，使其成为值得信赖的社区。 Coohom为个人和企业提供专业服务。 其 3D 可视化解决方案已在《福布斯》、TechNode、Panels & Furniture Asia、FurnitureToday、HomeAccents、Kitchen & Bath Business 和 Fame+ 等知名出版物上得到专题报道。 Coohom 也是美国室内设计师协会 (ASID) 引以为傲的行业合作伙伴。
Sketchfab
sketchfab.com
适用于商业的 3D 和 AR 可视化解决方案。 Sketchfab 是领先的平台，可在任何地方在线发布、共享和集成交互式 3D 和 AR 体验：网站、电子商务平台、博客、文章和广告活动。请访问我们：sketchfab.com/enterprise
OpenCart
opencart.com
Opencart 是一个易于使用、功能强大的开源在线商店管理程序，可以从单个后端管理多个在线商店。只需填写表格并单击“保存”即可管理区域。有许多专业编写的扩展可用于根据您的需求自定义商店。 OpenCart 商店在安装后很快就可以接受订单。您所要做的就是为您安装它（任何网络主机都是免费的），从许多免费或低成本模板网站中选择一个模板，以及您的产品描述和照片，单击一些设置，然后您就可以了准备开始接受订单。我们的免费安装和快速入门章节向您展示如何操作。 OpenCart 的公共部分或“店面”看起来非常专业，几乎一安装就可以出售。
Perpetua
perpetua.io
Perpetua 的一体化零售媒体平台帮助品牌将广告效果提升到一个新的水平。我们为您提供在亚马逊、沃尔玛、Instacart 等平台上充分发挥广告潜力所需的工具、自动化和控制。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Skeepers
octoly.com
Skeepers 是欧洲购物者参与解决方案的领导者。 他们提供完全集成的一站式 UGC 套件，帮助品牌与消费者建立联系、扩大影响力、提高参与度、推动销售和保留客户。 Skeepers 通过我们完全集成的一站式 UGC 解决方案套件的真实体验将品牌和消费者联系起来。借助 Skeepers，品牌可以真正培养消费者关系、扩大覆盖范围、提高参与度、推动销售并提高消费者保留率。其解决方案可以轻松、有效、大规模地创建、收集、管理和激活 UGC。 Skeepers 使品牌能够与我们的创作者社区建立联系，获得高质量、定制的 UGC 视频内容。其先进的人工智能使品牌能够利用最优化的视频内容使产品与目标受众产生共鸣，并在最有效的分销渠道上播放视频
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ（交互式报价）在清晰、定制、私密的页面中向潜在客户传达您的定价和套餐，为潜在客户提供他们喜欢的销售心理学支持的购买体验。无论您是想解释定价、创建现代化的销售提案，还是需要 CPQ 替代方案，IQ 都能满足您的需求。
DSers
dsers.com
Dsers 是最好的电子商务速卖通工具之一，使您能够处理速卖通的批量订单并进行付款。借助 Dsers，您只需单击一下即可从全球速卖通找到多个供应商选项。它使您能够连接和管理供应商，在短短几秒钟内下多个订单，并从您的商店或 Paypal 帐户自动跟踪它们。 Dsers 提供供应商优化功能，为您的所有产品找到更好的供应商，并以更好的评级和更便宜的价格范围促进相同产品的更好销售。此外，您只需点击几下鼠标，即可立即找到替代供应商，而不是当前的供应商。用户还可以选择通过 Dsers 批量订购，从而节省时间和精力。用户还可以从多个全球速卖通供应商创建不同的产品包，以获得折扣、优惠和降价。您只需在 Dsers 网站上创建帐户并设置您的在线商店即可免费试用 Dsers。
Chargebee
chargebee.com
Chargebee 平台使订阅企业能够通过自动定期计费、订阅管理和收入分析来捕获、保留和最大化收入机会。通过与您的技术堆栈无缝集成，Chargebee 成为您收入运营的核心。优化销售、成功和财务运营的效率，以加速订阅收入的增长。 Chargebee 是领先的订阅业务收入增长管理 (RGM) 平台。 Chargebee 的使命是通过提供一整套解决方案来帮助各种规模的企业增加收入，包括订阅管理和定期计费、定价和支付优化、收入确认、收款和客户保留。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 是一家富有远见的技术领导者，致力于创造全渠道履行的未来。通过我们由超过 1,500 个互联 3PL 组成的无与伦比的网络以及一套集成的云原生仓库、订单和库存管理平台，我们使现代商家和品牌能够以卓越的灵活性和规模满足任何地方的需求，而无需痛苦的平台迁移。
Memberful
memberful.com
通过会员资格将您的热情货币化。 面向独立创作者、出版商、教育工作者、播客等的一流会员软件。
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in 是一个电子商务平台，提供各种类别的广泛产品。 Shoopy.in 凭借用户友好的界面和直观的导航，为购物者提供便捷、无缝的在线购物体验。主要特点： 广泛的产品范围：Shoopy.in 提供多种产品选择，包括电子产品、时尚产品、家居必需品、美容产品等。用户友好的界面：该网站具有干净直观的界面，使用户可以轻松浏览、搜索和购买商品。安全的结账流程：Shoopy.in 确保安全的结账流程，让用户放心、安心地购物。个性化推荐：平台根据用户喜好和浏览记录提供个性化的商品推荐，提升购物体验。响应式设计：Shoopy.in 针对各种设备进行了优化，包括台式机、平板电脑和智能手机，确保不同屏幕尺寸的无缝体验。值得注意的方面： 促销和折扣：Shoopy.in 经常提供促销、折扣和特别优惠，以吸引顾客并鼓励购买。客户评论和评级：用户可以访问其他购物者的产品评论和评级，帮助他们做出明智的购买决定。快速可靠的交付：Shoopy.in 提供快速可靠的交付服务，确保订单及时交付给客户。
Webgility
webgility.com
Webgility 是灵活、强大的电子商务自动化软件，可将您所有的电子商务商店和市场、销售点系统、运输平台等连接到 QuickBooks Online、QuickBooks Desktop 和 NetSuite — 无需 IT。自动化可跨销售渠道同步电子商务数据（运输、采购、库存、定价等），并自动安全地将会计数据（税务、客户和订单详细信息）下载到您的 QuickBooks。这一过程实际上消除了耗时的手动数据输入，从而减少了代价高昂的错误。无需担心簿记准确性，采用新的销售渠道和策略，寻找新客户，并充满信心地销售更多产品，因为您知道您可以自动对各个司法管辖区的税收收入进行排序，而不必在订单管理上花费更多时间。此外，Webgility 将您的所有商店、订单、销货成本和绩效数据集中在一处。易于阅读的分析仪表板可让您更深入地了解盈利能力、销售、结算和产品性能。随着时间的推移，您可以分析季节性趋势并预测销售和库存。按渠道查看销售业绩、销售趋势以及最畅销和最畅销的产品等。 Webgility 于 2007 年推出。如今，它是 QuickBooks 用户的第一大集成，为 5,000 多家企业提供服务，每年处理超过 1 亿笔交易。所有计划都包括免费的五星级支持和入职培训。 >>节省时间和金钱<<自动化减少了管理费用和劳动力成本，因此您可以更快地适应并专注于您的成长。 >>连接您的电子商务系统<< Webgility 与 50 多个电子商务平台集成，包括 Shopify、Amazon、eBay、Walmart、Etsy 和 Wix。 >>分析和预测业绩 深入了解盈利能力、结算和销售业绩，全面了解您的业务。 >>消除手动数据输入<< Webgility 在您的会计平台中自动记录您的在线收入、交易、销售税和费用。 >>让您的账本保持最新<< 实时交易和付款记录，让您的账本永远不会落后。 >>快速结账<<账户与银行存款完全匹配，因此您或您的会计师每个月都可以快速结账。 >>自动组织税收收入<< Webgility 收集并记录所有销售的销售税，并在您的会计平台中按管辖区进行组织，以便于归档。 >>永远不要过度销售库存<<自动管理整个销售渠道和会计软件的定价和库存。 >>提高运营效率<<自动化采购、履行、退货、退款和其他工作流程以提高运营效率。 >>从一个地方管理您的电子商务业务<<改进组织，再也不用在销售、支付和运输平台之间切换。 >>保持合规<< 所有会计条目均合规并带有标签，因此您可以轻松审核和回滚更改。 >>轻松协作<<轻松与簿记员、会计师或外包会计师事务所共享您的帐户。 >>准确跟踪费用<< 仔细了解市场、付款和运费，并找出更多节省方法。 >> 进行定制以满足您的需求<< 使用字段级映射控制按销售渠道个性化您的 Webgility 设置。
Channable
channable.com
Channable 是一个多渠道电子商务平台，通过简化跨渠道的产品数据优化、促进多渠道销售以及通过有针对性的搜索和产品广告提高转化率，使品牌、零售商和代理商能够加速电子商务增长。借助 Channable，每个团队成员都可以在一个平台上跨渠道协作列出、管理和宣传产品。
RetailOps
retailops.com
RetailOps 是一种零售运营管理解决方案。我们的客户需要一种真正的 SaaS 解决方案，可以在一个易于使用的应用程序中处理多个销售渠道和产品。我们的解决方案涵盖从采购到报告的所有内容，甚至借助 RetailOps 移动应用程序实现移动化。
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker 是一款多渠道管理软件，可简化 Amazon、eBay、Etsy、Reverb 和 Mirakl 等所有平台的销售，并具有 1,000 多个其他集成。 - 利用我们先进的自动化模块，团队可以将订单处理速度提高 10 倍，并通过我们独特的包装助手和自动操作功能最大限度地减少错误，这些功能可处理发货创建、客户电子邮件、发票生成和标签打印等任务。 - 我们在欧洲、美国和巴西拥有超过 23,000 名活跃用户，为致力于国际扩张的卖家提供专家支持。
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer 是一个专为企业（尤其是在北美运营的企业）量身定制的电子商务管理平台。它提供了一个集成的解决方案，可以帮助企业管理其电子商务运营的各个方面。 MarketSyncer 的一些主要功能包括： 综合仪表板：提供关键业务指标的综合视图，包括对市场份额、产品性能、运输状态和库存水平的洞察。集成：与 Amazon、Shopify、eBay、沃尔玛等主要在线市场无缝连接。它还与领先的运输公司整合以简化物流。订单管理：提供对订单状态的详细了解，使企业能够跟踪、管理和优化其履行流程。产品管理：管理整个产品组合、分析表现最佳的品牌和了解销售趋势的中心。库存管理：允许企业监控库存历史记录、了解产品老化、评估顶级品牌并做出明智的库存决策。品牌限制：一项独特的功能，使企业能够限制特定品牌在某些市场上销售，确保品牌合规性和战略一致性。定制和可扩展性：提供基于模块的订阅定价，允许企业选择适合其需求的工具和集成。参与和支持：提供专门的帐户管理、用于用户讨论的社区部分、反馈机制和强大的支持系统。总之，MarketSyncer 是一个全面的解决方案，旨在简化和优化电子商务运营，确保北美市场企业的效率、可扩展性和盈利能力。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是领先的统一客户体验平台，旨在将营销、关怀和商务结合在一起，帮助企业缩小客户体验差距。 Emplifi 是一家拥有 20 多年行业专业知识的跨国公司，帮助达美航空、三星和福特汽车公司等 20,000 多个品牌在客户旅程的每个接触点为其客户提供卓越的体验。 Emplifi 的社交营销云使品牌能够建立关联、沟通、构建和适应动态的社交媒体世界。直观、一体化、友好的平台 团队可以快速加入并开始使用屡获殊荣的友好 UI 以及跨每个社交渠道规划、安排、发布和衡量结果所需的所有工具和工作流程。强大的聆听工具可测量脉搏人工智能驱动的社区管理和聆听工具可生成有关竞争、趋势、影响者、追随者和行为的见解，以便营销人员将正确的内容应用于正确的受众。一流的分析和见解 Rockstar 社交团队通过来自强大分析和无与伦比的自定义报告的深入见解轻松证明了他们的成果，超越了基础知识，达到了真正的业务成果。跨社交的集成服务和关怀直观、无需学习曲线、集成的社交客户关怀工具可帮助团队更好地帮助客户在社交媒体上即时排队、路线和解决。集成 ShopStream 直播视频购物 通过直播视频购物体验让您的客户眼花缭乱。推动您的数字购物之旅，推动客户从浏览转向购买。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Paddle
paddle.com
Paddle 为 SaaS 提供完整的支付、税务和订阅解决方案。我们不是拼凑和维护分散的支付堆栈，而是在一个平台上“为您做”，为您提供单一的数据源和收入真相。我们处理从结帐、付款、订阅管理、发票和续订到催款、全球税务合规、欺诈保护和报告的一切事务。我们该怎么做呢？作为您的记录商户，Paddle 会为您管理以下事项： 与多个支付服务提供商集成。在世界各地收取和缴纳销售税的责任。欺诈保护和处理退款。跨订阅计费和付款的收入数据核对。减少客户流失并恢复失败的付款。与计费相关的支持查询。当您专注于发展业务时，让我们专注于优化您的付款和计费流程的每个部分。
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Persona 的可信身份基础设施可帮助企业自动化任何与身份相关的用例——从安全收集和验证用户信息到做出决策和运行手动审查。在一处管理完全合规的 KYC/AML 计划、打击欺诈和自动化操作。无论是否进行工程设计，只需不到 10 行代码即可在一个下午内完成集成。 - 我们的团队由 Square、Uber、Coursera、Dropbox 和 Slack 的前工程师和设计师组成。我们很荣幸能够获得一些最好的风险投资公司的资助，包括 First Round Capital 和 Coatue。我们的天使投资人包括 Perret 和 William Hockey（Plaid 联合创始人）、Tony Xu（Doordash）和 Dylan Field（Figma 创始人兼首席执行官）。
Yoti
yoti.com
Yoti 年龄验证结合了人工智能技术、活性反欺骗和文档真实性检查，因此您可以对客户的年龄充满信心。
Sellerboard
sellerboard.com
sellerboard 是为亚马逊卖家提供的准确利润分析服务，并提供附加工具：后续邮件活动、库存管理、库存丢失和损坏及其他 FBA 错误的补偿以及列表更改警报。所有这一切起价为每月 15 美元，并提供 1 个月的免费试用。 sellerboard 于 2017 年在德国成立，其用户群迅速扩大到全球超过 14,000 名满意的客户。
Apviz
apviz.io
将您的 CAD 模型转变为销售工具。用于创建电子商务在线 3D 配置器的基于云的平台。易于使用和操作、可定制、高效、安全的 SaaS（软件即服务）3D 配置器。 1.导入您的 3D CAD 模型。 2.创建您的配置和业务规则，并导出您的 3D 配置器。 3.将您的配置器嵌入您的 CMS 电子商务网站并连接它（WooCommerce、Shopify、Salesforce Commerce Cloud、Magento 等）。 4.通过 3D 产品配置器吸引您的客户。 Apviz 适用于任何行业，提供专用工具、材料库以及珠宝和手表的虚拟试戴。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系统是模块化、行业特定的软件，用于管理全公司的业务流程。 Epicor 软件非常适合管理会计和财务、人力资源、客户、供应链、库存、分销和制造生产管理。 Epicor 软件可在本地使用，也可作为 SaaS 云 ERP（企业资源规划）使用。 Epicor 提供业务管理平台作为行业特定的 ERP 解决方案。 Epicor Software Corporation 进行创新，将更新的技术融入 ERP 系统。 例如，Epicor 使用工业物联网 (IIoT) 将车间内的机器与传感器和 PLC（可编程逻辑控制器）连接到其高级 MES（制造执行软件）中，该软件与 Epicor ERP（和 MRP）系统无缝集成。 Epicor 为零售商提供先进的全渠道软件，包括电子商务软件。
Emersya
emersya.com
Emersya 的交互式 3D 是一种一体化媒体，允许客户： - 从各个角度详细探索产品的内部和外部 - 浏览最高质量的交互式产品视觉效果 - 通过丰富的内容了解产品的故事 - 模拟并以交互方式尝试产品功能 - 通过分解图发现产品技术和内部组件 - 预览并比较产品系列中的所有配色
VNTANA
vntana.com
VNTANA 是一个 SaaS 平台，可实现快速且可扩展的 3D 资产生产和分发。 3D 正在推动 B2B 和 B2C 销售的高投资回报率（转化率提升 2 倍，回报率降低 40%），但实施 3D 需要 3D 艺术家进行大量手动工作，既耗时又昂贵。 VNTANA 的专利智能优化算法可将 3D 模型尺寸减小高达 99%，同时保持高视觉保真度，以便您可以在任何地方发布。我们采用 API 驱动，因此可以与现有的 DAM、PLM、数字展厅以及几乎任何其他平台集成，允许团队在现有工作流程中添加 3D 功能。我们的软件帮助阿迪达斯等客户使用我们的软件在 1 小时内完成了过去需要 6 周的时间。
Cylindo
cylindo.com
数百家家具公司与 Cylindo 合作，在整个家具购买过程中获得卓越的产品视觉效果。我们创建的平台不仅限于高质量的产品可视化，还为家具企业提供了可跨多个接触点利用的多功能资产。从产品页面上的 360 度旋转和 4K 缩放，到 AR 资产、可定制的生活方式图像以及购物车缩略图、购物源、电子邮件、社交媒体、目录、第三方市场和店内信息亭的产品视觉效果。 Cylindo 为四千万种产品变化和每月 1000 万独立用户提供支持，是推动令人愉悦的购物体验的催化剂，帮助零售商和品牌展示更多产品并销售更多产品。使用 Cylindo 平台，公司将转化率提高了 36% 以上，平均订单价值提高了 88%，同时平均降低了 58% 的可视化成本。
Spectrum
spectrum.net
Spectrum 是 3D 到工厂产品定制领域的全球领导者，使品牌能够进行独特的创新，减少与第三方零售商的竞争，并提高利润和转化率。 Spectrum 开发具有一流 3D 可视化功能的定制程序。对于成功的定制计划，产品必须满足客户的期望，因此我们从工厂级别开始集成工作。这一重点使得与 JBL、Xbox、Hydro Flask、Stanley、Carhartt、Life is Good 等客户的集成成功率达到 100%。
GoCardless
gocardless.com
GoCardless 的使命是成为世界银行支付网络。通过简单、安全的直接银行支付解决方案，让个人和企业摆脱过时支付方式的困扰和成本。收取即时、一次性付款。或自动定期付款。并使用我们的插件自动恢复失败的付款（平均恢复 70%），并在不影响客户支付体验的情况下打击欺诈。借助 GoCardless，您可以节省时间和金钱、赢得并留住更多客户、按时收到付款并减轻压力。全球超过 75,000 家企业信任我们为其支付提供支持，其中包括 DocuSign、家乐福、挪威难民理事会、Trip Advisor、Aon、Survey Monkey 和 UNHCR 等全球知名企业。我们使他们能够从 30 多个国家收款，每年处理超过 300 亿美元。我们的产品可以灵活地满足您的使用方式 – 无论您是想通过我们易于使用的在线仪表板单独使用它们，还是与您可能已用于运营业务的 350 多个系统之一连接，或者构建您自己与我们的 API 的自定义集成。我们自 2011 年起就一直肩负着这一使命，现在拥有一支由 700 多名支付专家组成的令人难以置信的团队，遍布英国、美国、法国和澳大利亚。事实上，您以前可能听说过我们——BBC、《金融时报》、TechCrunch、《华尔街日报》、《回声报》、《证券交易所报》、《澳大利亚金融评论》等数百家媒体都对我们进行过报道。想了解更多吗？前往 gocardless.com
Printify
printify.com
销售定制 T 恤、手机壳和 750 多种产品，并按需打印您的设计。我们将负责打印并运送给您的客户。
EX.CO
ex.co
EX.CO 是一个屡获殊荣、发行商优先的视频技术平台，使发行商能够拥有自己的视频内容和货币化策略，以实现最大收益。
Informed Repricer
informed.co
通过价格优化增加利润 - 通过针对所有类型卖家的自动重新定价策略保持竞争力并赚更多钱。 Informed.co 是排名第一的竞争性重新定价平台，可帮助在线企业提高利润并赢得更多购买按钮。
Monetate
monetate.com
Monetate 使营销人员能够让客户在个人层面上感到被理解和欣赏。 Monetate 使品牌能够提供完全集成的个性化策略。以性能为中心的架构提供了著名的易于使用的界面，具有一系列功能强大的工具，涵盖构思和验证，直至提供可扩展的一对一跨渠道体验。通过卓越的体验取悦消费者，从而提高参与度、转化率，并最终提高客户终身价值。 Monetate 为 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等领先品牌以及数百个其他市场领导者带来了数十亿美元的年收入。
Doofinder
doofinder.com
15% 的客户在没有找到他们需要的东西的情况下就离开了。 Doofinder 可以帮助您修复它。 Doofinder 是一款人工智能驱动的电子商务智能网站搜索引擎，可提高搜索结果和产品可见性。我们的应用程序可在 25 毫秒内根据个人实时偏好提供个性化搜索结果，而不会提高您的加载速度。 - 通过 Doofinder 的先进搜索技术，让您的客户能够准确找到他们想要的东西，从而降低跳出率并增加销售机会。 - 通过分析搜索结果，更深入地了解客户的行为和需求 - 即使搜索混乱，也能以精确的结果改变您的电子商务搜索体验 - 通过我们强大的搜索结果分析，做出明智的决策并预测客户需求和新趋势 +20 % 转化率，只需改进搜索即可：就这么简单。超过 10,000 名满意的客户不会错。我们的解决方案易于使用，因为它可以快速轻松地与任何网络或电子商务解决方案以及定制网站集成，为您提供所需的灵活性。无需编码，易于安装和开始使用。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一个社交商务、可购物 UGC 和视觉购物平台，适用于电子商务品牌和在线商店，通过标记产品并在其网站上发布可购物图库来激活用户生成的内容或品牌的社交内容，以提高转化率、推动销售、建立社交媒体信任、参与和无缝的购物体验。
NuORDER
nuorder.com
NuORDER 提供完整的 B2B 电子商务解决方案，其中包含品牌和买家在线购买、销售和协作所需的所有工具。我们的虚拟展厅、数字目录和产品线使品牌能够将其产品带到网上，并使用 360 度图像、视频和购物热点提供身临其境的购买体验。我们的企业级软件受到世界领先品牌的信赖，可提供无缝、更具协作性的批发体验。我们连接超过 3,000 个品牌和 500,000 家零售商，每年支持数千个市场预约，并在全球处理超过 380 亿美元的订单。虚拟展厅：使用购物热点、360 度图像和动态视频展示您的产品并提供与您的品牌一样独特的引人注目的在线购买体验。 NuORDER Payments：推出第一个专为批发而构建的支付解决方案。通过灵活地提供点击购买和稍后付款的体验，品牌可以管理即时订单或预订订单的付款，而不会面临与传统发票流程相关的延迟或取消订单的风险。独家零售合作伙伴关系：我们目前与 Nordstrom、Bloomingdales、Saks Fifth Ave 和 Grassroots Outdoor Alliance 合作，为他们的视觉分类规划和购买流程提供支持。其结果是一个更加强大和高效的市场流程。数字贸易展：从 Magic 到纽约时装周，NuORDER 是为世界上最大的时尚、服装和户外活动提供支持的在线市场。通过我们独家的数字贸易展览网络扩大您的影响力并进一步发展您的批发业务。如需演示，请访问：https://www.nuorder.com/