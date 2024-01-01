E-Commerce Analytics Software - 最热门应用

E-commerce analytics software tracks the performance of online retailers. It helps companies identify their best- and worst-performing products, monitor buyer and consumer behavior, and pinpoint issues that affect the business. E-commerce professionals use these tools to enhance sales and improve customer experience. Additionally, inventory managers use them for order fulfillment, and accountants use them to track costs and profitability. Although most e-commerce platforms offer reporting and analytics features, e-commerce analytics software is typically provided as a standalone solution. Some analytics software providers include e-commerce-specific features in their products. However, since generic analytics software doesn't always meet the specific needs of e-commerce, such products are not included in this category.
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Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商业分析服务公司。它跟踪用户与网络和移动应用程序的交互，并提供与他们进行有针对性的通信的工具。 其工具集包含应用内 A/B 测试和用户调查表。收集的数据用于构建自定义报告并衡量用户参与度和保留率。 Mixpanel 可与 Web 应用程序（尤其是 SaaS）配合使用，但也支持移动应用程序。
FullStory
fullstory.com
FullStory 是您的数字体验分析平台，适用于动态漏斗、像素完美重播、自定义事件、热图、高级搜索、开发工具等。
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Sellpass
auth.sellpass.io
以 0% 的费用销售数字产品。 Sellpass 是一个用于启动、运营和发展数字业务的一体化平台——从软件到社区以及其他一切。
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 将您使用的所有工具的指标集中到您的口袋中。我们简化、通知并节省您的时间！
Bright Data
brightdata.com
BrightData（以前称为 Luminati Networks）：数据收集基础设施。财富 500 强公司使用的代理网络和数据收集工具
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一个平台上进行应用程序分析和营销
smartscout
smartscout.com
创建客户和亚马逊算法喜爱的列表所需的一切。 借助人工智能，您可以像专家一样使用正确的关键字和正确的消息创建列表，但只需短短几分钟
Heap
heap.io
Heap 提供了一种更智能的方式来构建数字产品。通过全面的数据收集和结构化流程，Heap 帮助产品经理了解用户、做出数据驱动的决策并打造令人愉悦的数字体验。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一种零售营销技术，它重新构想了零售商如何通过电子邮件营销和网站个性化与客户沟通。立即申请免费演示！
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一个基于 SaaS 的数字商务支持平台，为全球消费品牌和零售商提供数字货架分析和动态定价解决方案。该公司的数字商务支持和渠道优化平台使全球消费品牌和零售商能够加速销售增长、扩大市场份额并在规模化竞争中实现盈利。随着越来越多的数字渠道的推出，DataWeave 的客户利用该公司的专有技术在每个在线渠道上获得卓越的绩效衡量能力，从而帮助他们做出更明智、更快速的决策。通过 DataWeave 平台提供的独特功能，为客户实时提供正确的 KPI，包括价格竞争力、内容质量和基准、产品可用性、促销绩效、搜索和媒体语音份额、评级和评论分析，从而推动增长销售和市场份额，同时帮助客户进行有利...
Metrilo
metrilo.com
Metrilo 通过使营销和客户数据具有可操作性，并专注于保留率和更高的 CLTV，帮助电子商务品牌成长。这些工具包括实时报告、客户数据库、细分、电子邮件营销和自动化。主要电子商务平台的集成是无缝的。
Mouseflow
mouseflow.com
确定性地优化您的网站，而不是假设 了解用户旅程中每个接触点发生的情况。无需猜测。
Kissmetrics
kissmetrics.io
为您提供做出更好决策所需的知识。 Kissmetrics 是一个基于行为的分析和电子邮件自动化平台。旨在帮助产品团队和营销人员获得、留住和发展更多客户。
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台报告软件以及专家白手套数据和商业智能支持。我们帮助企业、营销团队和机构充分发挥其广告、销售、电子邮件、CRM、网络和分析数据的洞察潜力。该解决方案提供企业级 ETL 数据集成、可扩展的数据仓库以及与业务一致的数据可视化，旨在适应任何业务或客户数据场景以及内部/外部报告配置。专门的客户经理和按需 BI 配置专家作为其团队的合作分析扩展，让我们的合作伙伴高枕无忧。简而言之，我们确保不断实现您理想的报告愿景。 Arena Calibrate 受到品牌和机构的信赖，包括 Amex、Gentle Dental、国家高尔夫基金会、Proud Moments ...
Springbot
springbot.com
电子邮件营销。付费广告。一起在一个平台上。 Springbot 使不断发展的电子商务企业能够在单一平台上管理其电子邮件营销和付费广告。
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer 是一个专为企业（尤其是在北美运营的企业）量身定制的电子商务管理平台。它提供了一个集成的解决方案，可以帮助企业管理其电子商务运营的各个方面。 MarketSyncer 的一些主要功能包括： 综合仪表板：提供关键业务指标的综合视图，包括对市场份额、产品性能、运输状态和库存水平的洞察。集成：与 Amazon、Shopify、eBay、沃尔玛等主要在线市场无缝连接。它还与领先的运输公司整合以简化物流。订单管理：提供对订单状态的详细洞察，使企业能够跟踪、管理和优化其履行流程。产品管理：管理整个产品组合、分析表现最佳的品牌和了解销售趋势的中心。库存管理：允许企业监控库存历史记录、...
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok，您为数字机构、营销人员、企业和顾问提供的一体化网络营销平台。功能网站生成器、漏斗生成器、登陆页面、弹出窗口、电子商务包括带有电子邮件营销的 CRM、表单生成器、调查生成器、在线计划、工作流程自动化、分析、Webhooks 等等！您的首选解决方案。无代码、拖放简单性和一套转换工具可确保您的货币投资回报率。从 14 天免费试用开始！
edrone
edrone.me
edrone 是一个自主电子商务云，是第一个专为电子商务设计的 eCRM。 edrone 基于其算法提供先进的营销自动化解决方案，且易于安装（即插即用）。 edrone 的目标是帮助了解客户行为（客户智能）并利用一体化电子商务营销云吸引他们（营销自动化）。 该系统由两个部分组成：学习和参与。学习：高级统计数据、RFM 细分和每个客户的详细视图（甚至包括社交媒体统计数据）。参与：20 个准备发送的场景，包括恢复废弃的卡片、发送建议以及根据我们的客户智能算法通过交叉销售增加收入。营销机器不仅仅是一个简单的推荐框架：它使分段的想法在每个电子商务中都很容易实现。
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics，位于所有数据的中心。 Sweet 连接您所了解和喜爱的所有营销平台，并将所有内容集中在一个屋檐下。帮助您了解客户保留和获取，以推动您的业务发展。我们做什么... 客户数据 要了解您的客户，您首先需要了解他们的所有互动。凭借对每位客户的深入了解，Sweet Analytics 可以帮助您通过我们独特的个性化工具更有效地接触到他们。单一客户视图 Sweet Analytics 的核心是市场上最先进的单一客户视图之一。使用所有可用的集成，我们为与您的品牌的所有互动建立了完整的客户档案，这些档案可以通过我们的仪表板轻松获得。 Sweet Tracker™ 我们的专有技术...
Webeyez
webeyez.com
Webeyez 是在线企业用来立即修复漏洞并增加收入的秘密武器。该平台阐明了现场消费者旅程的每一步，并使用机器学习来显示隐藏的摩擦点并对其进行优先级排序——为收入领导者提供了热追踪导弹，以立即识别导致转化率下降和收入损失的问题。 • 识别影响在线转化的关键问题（实时） • 优先考虑需要立即关注的项目（基于收入损失和受影响的用户） • 使用 Webeyez 基于数据的见解快速执行 SaaS 平台提供每个事件的实时报告和警报，同时还衡量对在线转化和实际收入损失的财务影响（$$）。 Webeyez 提供每个活动的会话录音和完整技术细节。 Webeyez 实施是无缝的，结果是立竿见影的（Magento...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一个无代码客户数据平台，可帮助电子商务、SaaS、B2B 和代理营销人员跟踪、识别、细分、同步和分析其客户数据。该平台可帮助营销人员跨渠道编排个性化营销活动，而无需依赖开发人员。跟踪并合并您想要从网站、应用程序、CRM、电子邮件、服务和线下渠道获取的客户数据。通过身份解析，您可以跨平台映射匿名用户及其活动，并获得 360 度的客户视图。创建量身定制的客户群，以触发跨渠道的及时消息。您可以将此客户数据与您现有的营销工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Salesfo...
ChannelMix
channelmix.com
凭借端到端平台和全面的分析产品套件，ChannelMix 为领先品牌和代理商提供了衡量和提高营销投资回报率的清晰途径。 ChannelMix 通过第一方分析跟踪和数据模型开创了面向未来的营销衡量方式，提供更准确、可持续且对业务有影响力的见解。借助 ChannelMix，您将实现对营销支出、目标、投资回报率等的完全可见性和控制 - 无需学习如何查询或编码。 - ChannelMix 不需要 SQL 或编码知识 - 我们的团队为您管理和修复数据连接。客户发现使用 ChannelMix 准备数据进行分析的时间缩短了 90%。 - 所有数据都存储在由 ChannelMix 团队为您管理的专用数据仓库（...
Tracify
tracify.ai
Tracify 是一款专门针对电子商务公司的软件，用于跟踪和归因您的所有营销活动（多渠道）。使用革命性的跟踪技术，无需建模或 Google Analytics 即可跟踪用户 - 100% 符合 GDPR。 Tracify 提供各种详细的仪表板，提供对每个渠道（Meta、TikTok、Google、Native、Mail、Influencer）性能的不同见解，并将所有这些渠道整体整合在一起并透明地呈现客户旅程。
RedTrack
redtrack.io
RedTrack 是一种基于第一方 cookie 的广告跟踪解决方案。在一处跟踪和归因转化、收入和事件。预订免费演示以查看真正的投资回报率！
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks 是代理商、媒体公司和品牌的终极营销自动化平台。我们全面的工具套件，包括数据管理、报告、分析、工作流程管理、SEO 等，可提供更高的效率。
VWO
vwo.com
VWO 是市场领先的 A/B 测试工具，快速发展的公司将其用于实验和转化率优化。
WhatSales
whatsales.io
WhatSales is a simple, easy to use & friendly web dashboard and app that will help you answer your seller questions! With WhatSales, the goal is to help you make smarter selling decisions.
TrackBee
trackbee.io
TrackBee is the all-in-one tracking solution for optimizing marketing campaigns and enhancing to scale your business. We focus on accurate and actionable data that enables users to track, measure, and enhance campaigns at higher levels. At TrackBee, we provide a smooth experience by ensuring 100% tr...
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
SAAS that analyzes e-commerce stores with different data science models to give our customers actionable insights, predictions, and recommendations that help them scale their revenue, optimize their budget and save a lot of time and money analyzing.
Radix
radixhaven.com
Track, real-time insights, with the Radix Haven analytics platform. 100+ KPIs to understand your business. Get a 14-day free trial.
Klar
getklar.com
Klar is the Single Source of Truth for your eCommerce business. With Klar, you can centralize all your data in one place and customize them to your reality. Stop running your business on spreadsheets - save time & get clarity on how to profitably grow, with Klar. It is built to help you answer all y...
Graas
graas.ai
Graas brings together data from 100+ platforms for comprehensive analysis across Marketplaces, Brand websites, Ads, and Inventory.
Foxintelligence
foxintelligence.io
Reliable and privacy-first. Foxintelligence measures e-commerce's activity. Nothing is guessed, everything is based on actual transactions. Get access to reliable insights.
Flipflow
flipflow.io
Flipflow is a market analytics SAAS allows brands and retailers analyze millions of product data related to pricing, promotions, competitors, positions, share of shelf, reviews, product contents and brand compliance so they can monitor, control and analyze every aspect of the market but also react t...
StackTome
stacktome.com
StackTome 是一款评论管理解决方案，可帮助电子商务企业：通过在网站上的 1000 个页面中注入语义相关的评论内容来提高自然流量，从而改善 SEO。通过客户体验分析了解推动客户体验的因素。快速回应负面反馈，并使用最佳评论作为社交内容来管理您的在线声誉。
Elevar
getelevar.com
Elevar 立即显示您的营销和分析数据的见解。电子商务和营销分析专家。
Conversios
conversios.io
Conversios 是一款无代码 Google Analytics 和 Pixel 集成工具，适用于 Woocoomerce、Shopify 和 Magento 上的电子商务商店。它提供了产品源管理器功能，可帮助您单击一下即可同步超过 10,000 种产品！ Conversios 在 3 个不同的平台上都有业务，即 Woocommerce、Shopify 和 Magento，拥有超过 50,000 名活跃用户。通过一键式 Google 跟踪代码管理器实施，我们的工具可帮助您跟踪每个电子商务指标并进行动态再营销！ Conversios 最近将 Facebook Conversion API 添...
Analytic Index
analyticindex.com
Analytic Index 通过经过验证的系统帮助代理商和品牌推动零售电子商务的卓越增长，从而大幅提高自然搜索和赞助搜索性能。专有的下一代分析和专家零售媒体咨询为人工智能加速器奠定了基础，该系统可帮助代理机构和品牌发现并确定增长机会的优先级，制定优化列表和营销活动的战略计划，并衡量优化的效果。与竞争对手不同，Analytic Index 的解决方案涵盖所有主要在线零售商，提供全面的竞争数据，并提供即时价值。与 Analytic Index 合作的机构和品牌在电子商务领域获得了坚定的盟友，帮助他们节省时间、获得完全透明度并提高销售额。
Noogata
noogata.com
Noogata 的人工智能电子商务平台为快速消费品和数字品牌提供战略洞察力和竞争情报，以超越亚马逊上的竞争对手。借助强大的人工智能增长助手，电子商务专业人士或团队现在可以轻松发现和提取相关见解、采取行动并衡量整个数字货架的绩效增长。亚马逊全球首款人工智能助手通过一个简单的提要提供见解、竞争警报和以增长为重点的建议。对于大型团队，Noogata 可让您在一个平台上规划、制定策略、分配任务并采取行动。如今，任何人都可以借助人工智能的力量发展亚马逊业务。没有猜测，没有压力，只有产生积极影响的见解。释放人工智能促进亚马逊增长的力量： - 获取见解和策略，您可以据此采取行动，对您的品牌产生积极影响 - ...
My Real Profit
myrealprofit.com
My Real Profit 是一款 B2B 软件，可帮助亚马逊卖家实时分析其业务的盈利能力和绩效，并将见解转化为行动。
Polar Analytics
polaranalytics.com
Polar Analytics 是品牌挖掘数据并了解业务运作情况的最简单方法。无需迁移或设置。我们为您完成所有繁重的工作。一键连接所有数据源，在几分钟内做出明智的决策，告别手动报告。 Polar 相当于将 Supermetrics + Data Studio + 数据科学家整合到一个应用程序中。受到超过 1500 家 Shopify 商店的信赖，包括 Fanjoy、Hero Cosmetics、Soko Glam、AYBL 和 From Future。您可以使用该平台： - 优化客户获取并更有效地管理绩效营销 - 自动化报告，不再下载 CSV - 通过最可靠的 Shopify 商店保留和重复订...
Epsilo
epsilo.ai
Epsilo 是每个电子商务团队的执行中心。我们的使命是让在市场上销售的所有类别的企业家和品牌能够通过自动化、研究和协作来增加收入。一个或多个市场上的小型、中型或大型各种规模的卖家都可以利用 Epsilo 来扩大收入。
Daasity
daasity.com
Daasity 使全渠道消费品牌能够实现数据驱动。 Daasity 平台由分析师和工程师构建，支持通过电子商务、亚马逊、零售和批发销售的消费品牌的各种数据架构、分析和报告需求。使用 Daasity，整个组织的团队可以获得所有数据的集中化和规范化视图，无论其技术堆栈中的工具如何以及未来数据需求如何变化。有关 Daasity、我们的 60 多个集成以及该平台如何为 1600 多个品牌推动更多利润增长的更多信息，请访问我们的 Daasity.com。
Air360
air360.io
灵活 CRO 分析的首选平台。 Air360 是一个 UX 分析平台，可帮助数字团队解码用户行为以快速跟踪 CRO 工作。它简化了分析，揭示隐藏的行为，并识别快速提高转化的机会。
Peel Insights
peelinsights.com
Peel 对 Shopify 上的电子商务商店进行自动化数据分析，帮助品牌从客户那里获得更多关键的第二次和第三次购买。该平台提供了一整套以保留为重点的指标和报告，您组织中的每个利益相关者（从营销运营商一直到领导层）都可以轻松地以可视化格式获取这些指标和报告。 Peel Analytics 提供一系列收入和保留指标，包括群组分析、产品分析、订单分析、订阅分析、广告效果等。只需点击几下，这些分析中的任何一个都可以保存为报告，并添加到自定义分析仪表板中，该仪表板易于阅读并一目了然。用户可以在 Peel 中通过数十个易于使用的过滤器对这些分析进行细分，这些过滤器的维度直接从 Shopify 中提取，例...
Sellerise
sellerise.com
Sellerise是专为亚马逊卖家设计的综合性亚马逊卖家软件解决方案。我们的目标是通过为 FBA 和 FBM 卖家提供一系列强大的工具来帮助他们提高效率和效益，包括：* 财务分析，* 关键字优化，* 有关产品列表更改的即时通知，* 评论和评级管理，* 库存管理，* FBA 报销，* 以及许多更先进的工具。 Sellerise 是亚马逊官方软件合作伙伴，可帮助卖家： * 更好地了解和优化他们的业务绩效， * 提高他们在亚马逊上的排名， * 管理客户反馈和评级， * 避免过度销售， * 收回费用和开支， * 管理他们的列表和平台上的订单。要在亚马逊上管理和扩展您的业务，请随时了解更多信息：http...
Glew
glew.io
Glew 为各种规模的电子商务商家、数字代理商、零售商和 B2B 卖家提供多渠道商业智能和分析。 Glew 拥有 150 多个集成，让您可以在一处查看所有数据，并通过精美的可视化、计划和自动报告、警报等获得有意义的见解，从而发展您的业务。我们为各种规模的商家打造，提供三种不同的计划： Glew Starter - 永久免费，最适合那些刚刚开始业务的人 Glew Pro - 适合那些拥有分析经验、希望利用数据做出更好决策的人 Glew Plus - 适合那些谁需要专门为其业务构建的自定义报告
Mindsite
themindsite.com
Mindsite 是一种数字货架分析解决方案，可从 20 多个国家/地区的 300 多家零售商收集数据，以提高您的电子商务绩效。它提供有关您选择的指标的实时数据，同时让您更好地了解您和竞争对手的在线表现。价格监控：监控实时价格和折扣率。评估产品可用性并跟踪黄金购物车所有者。监控竞争对手的价格变化并做出反应。可见性增强：每小时测量自然流量。查看搜索和类别排名。对标竞争对手并提高有机流量。内容优化：优化产品标题、描述和图像以匹配电子商务趋势。验证内容的准确性和合规性。确保您使用必要的关键字来排名更高并吸引客户。评级和评论分析：检索不同零售商的产品评级和评论。收集反馈并将其转化为可操作的见解以改进产...
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy 可能是在任何地方访问本地数据的最用户友好的方式。它的业务覆盖全球 195 个地点，并在全球范围内提供超过 4000 万个住宅代理。全天候技术支持、不同类型的代理、四种抓取解决方案、灵活的支付方式、公共 API 和易于使用的仪表板是 Smartproxy 成为市场上最值得信赖的代理提供商之一的原因。 Smartproxy 为您提供的关键服务： - 40M+ 高质量住宅 IP，平均速度 <0.5 秒。 - 全球覆盖 – 目标超过 195 个地点，包括城市和美国 50 个州。 - 即用即付选项 - 每 1GB 8.5 美元。 - 来自美国和欧洲的 100K+ 共享数据中心 IP...
Littledata
littledata.io
Littledata 通过跟踪更多客户来提高 Google、Meta 和 Klaviyo 营销活动的效果 顶级 Shopify 品牌依靠 Littledata 来优化其营销渠道并跟踪更多收入。 Littledata 将收入与 Google Analytics (GA4)、Google Ads、Klaviyo、Facebook Ads、Instagram Ads、TikTok、Pinterest 等中的客户数据连接起来。通过将最好的第一方数据与由数据专家为数据专家构建的服务器端跟踪相结合，增强您的营销活动和分析。通过连接 Google、Meta、Klaviyo 等来优化每个渠道 为您的团队提供可...
Profitero
profitero.com
Profitero 是全球领先的商业加速公司。我们为品牌提供一套灵活的智能驱动解决方案，以实现在线盈利增长。我们的集成产品将跨媒体、内容和运营的洞察与行动无缝连接。我们的解决方案受到 4,000 多个品牌的信赖，是其促进商业加速的首要合作伙伴，其基础是无与伦比的数据收集，涵盖 70 多个国家/地区的 1,200 多家零售商，以及多年的专业知识和思想领导力。凭借自动化工作流程、专有的预测分析、内容优化和生成式人工智能，我们确保您拥有合适的工具，在当今竞争激烈的市场格局中保持领先地位。
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire 为零售商提供以数据为主导的智能客户旅程优化解决方案，引导在线购物者完成购买渠道并将其保留在生态系统中。利用客户洞察，Salesfire 使企业能够提高现场参与度、个性化用户体验并推动收入增长。从第一方数据收集到高级分析，Salesfire 利用人工智能的力量来识别更多购物者、增强重定向并将访客数据转化为销售。
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox 的 AI 搜索、AI 导航、AI 推荐以及洞察与实验解决方案可改善购物体验，从而提高转化率和收入。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 使用最新的搜索技术来理解含义。通过结合向量、大语言模型 (LLM) 和 GPT 技术，它可以提取一般句子背后的意图，以返回相关的产品结果。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻的相关产品、相关关键词和相关类别模块提高了参与度，并帮助购物者只需一键点击即可完善他们的搜索意图。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 通过相关推荐来激发购物者探索您的目录，从而提高...
ChannelSight
channelsight.com
适用于每种产品、每个旅程、每个 KPI 的领先电子商务智能平台。 ChannelSight 与世界上最成功的零售品牌合作，使他们能够最大限度地提高在线销售额。我们的产品（您可以组合使用或作为独立产品使用）包括：Where To Buy 技术、可购物媒体和数字货架。我们的软件使电子商务品牌能够提供卓越的客户体验、收集详细的见解并保持一流的品牌。通过与客户采取“合作第一”的方针，我们专业的品牌绩效团队确保我们共同实现我们的目标。
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes 将产品信息管理 (PIM)、饲料/渠道管理和数字货架分析整合到一个中央系统中，从而实现所有销售渠道的整体优化。因此，shopvibes 支持整个欧洲的品牌、制造商和零售商的多渠道销售。借助shopvibes，所有相关产品信息都可以集中数字化管理，并针对所有销售渠道和合作伙伴进行优化。我们基于云的解决方案使所有相关利益相关者能够协同工作。通过中央数据结构，shopvibes 提供独特的功能来提高数据质量。因此，可以专门针对渠道、销售合作伙伴或品种来优化产品数据。在人工智能的帮助下，为数据优化给出明确的行动建议。数据向所有渠道和合作伙伴的播放是完全自动化的，无需手动准备或处理。...
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin 是一家领先的 SaaS 电子商务公司。我们的使命是通过令人耳目一新的方法颠覆和创新电子商务软件解决方案行业。通过将关键任务电子商务运营集中在一个强大的平台中，我们使品牌和零售商能够自信地扩展其业务并克服增长和扩张带来的复杂性。在开发 OneChannelAdmin 之前，创始人是表现最好的在线卖家。凭借我们的卖家电子商务经验和软件开发技能，我们了解品牌和零售商在日常运营中面临的挑战，我们努力专注于提供相关的解决方案和功能以及及时的白手套客户支持。端到端电子商务平台，适合任何在店内和网上销售的人。
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions 是一家领先的商务集成平台，自 2010 年以来一直致力于为品牌、3PL 和大型经销商解决一些电子商务最复杂的集成和自动化问题。我们的使命是让每笔数字商务交易都成为消费者和卖家的理想选择。使用 Ideal Order™ 比率作为黄金标准 KPI，我们的目标是最大限度地提高每个订单的效率、盈利能力和客户满意度。为此，Etail Solutions 创建了大量工具，专门用于管理在线世界中的多对多数据关系： • 我们的集成平台在处理多种协议（API/EDI/平面文件等），聚合和标准化跨来源的数据，并将您的电子商务生态系统无缝集成到一个集成网络中，您可以从一个集中式平台控...