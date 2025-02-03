需求生成软件 - 最热门应用 - 新加坡

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需求生成软件是一个强大的工具集，旨在激发潜在客户对公司产品或服务的兴趣和认知。它的运作方式是在买家的整个旅程中识别、吸引和培育潜在客户，最终促使他们做出购买决定。以下是需求生成软件的全面描述： 需求生成软件通过采用各种入站和出站营销技术，自动化并简化了吸引和转换潜在客户的过程。它利用数据分析、营销自动化和多渠道沟通策略来创建与潜在客户的需求和偏好产生共鸣的有针对性的活动。 总体而言，需求生成软件使企业能够有效地吸引、参与和转化潜在客户，从而推动收入增长和长期客户关系。它是现代营销策略的重要组成部分，帮助组织在当今的数字环境中保持竞争力。
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
Privyr
privyr.com
Privyr 专为在线生成潜在客户并需要通过手机或笔记本电脑轻松访问、联系和转换潜在客户的销售和营销专业人士而设计。我们几乎受到各个行业数百个专业人士的信任。我们的移动 CRM 直接连接到 Facebook、TikTok、Google 和 WordPress 等流行的潜在客户来源，并与 WhatsApp、SMS、iMessage、电子邮件和电话无缝协作。
Similarweb
similarweb.com
通过对电子商务、出版商和广告商前景的 360° 数字洞察，更智能地进行销售。借助Similarweb独特的流量和参与度数据，您可以全面了解潜在客户的数字策略和绩效的每个部分，从而使您能够找到新的机会并制定获胜的宣传方案。 - 从 Sameweb 超过 1 亿个网站的数据库中查找与您的理想客户资料相匹配的潜在客户 - 通过潜在客户丰富向潜在客户添加更多相关数据点，从而加强您的渠道质量并优先考虑外展 - 监控您的帐户以掌握新业务和追加销售业务带有警报的机会 - 深入了解您的潜在客户的数字绩效和战略，以更好地了解您的解决方案如何提供帮助 - 通过可信数据支持的客户独有的见解来改善您的客户响应 - 通过决策者的直接联系信息直接与他们联系
Manycontacts
manycontacts.com
适用于 WhatsApp 的 CRM 用于销售和支持的 Whatsapp 工具 将您的 WhatsApp Business（或 API）连接到 ManyContacts，与您的团队共享您的收件箱，在同一界面中回复和组织所有聊天。
Clay
clay.com
Clay 是一款 AI 工具，允许用户通过结合 50 多个数据提供商、实时抓取和 AI 的力量来扩展他们的创意出站想法。借助 Clay，用户可以发送针对各个收件人量身定制的个性化营销活动，从而增加预订更多会议的机会。Clay 提供了一系列特性和功能来支持有效的外拨营销活动。 用户可以访问庞大的数据提供商网络来收集潜在客户的相关信息，例如职位列表、技术堆栈详细信息和最新新闻。 Clay 还允许用户识别公司的具体特征，例如远程优先策略或 SOC II 合规性，并在其网站上搜索关键字。该工具提供对广泛联系人数据库的访问，使用户能够查找来自以下公司的电子邮件和电话号码各种来源，包括 LinkedIn 个人资料、Twitter 个人资料和本地企业列表。 Clay 与流行的 CRM 平台集成，允许用户通过自动勘探来增强其 CRM 功能。用户还可以利用 Clay 中的 AI 功能来生成个性化电子邮件、编写消息和自动化公司研究。 该工具提供丰富销售线索、寻找工作变动以及根据关键字和其他标准对销售线索进行评分等功能。Clay 受到超过 50,000 个领先团队的信任，并提供 14 天的专业试用期，让用户亲身体验其功能。 凭借其多功能性和一系列功能，Clay 使用户能够优化他们的外拨活动并简化他们的潜在客户生成流程。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Wiza
wiza.co
查找准确的 B2B 联系信息非常痛苦。 40% 的销售人员表示寻找潜在客户是他们工作中最困难的部分。 LinkedIn 提供了最新的潜在客户库，但没有简单的方法来接触 LinkedIn 之外的潜在客户。数据库解决方案提供联系信息，但工作信息经常是错误的，并且电子邮件会被退回。访问实时验证的联系人数据，送达率高达 99%。今天就开始使用 Wiza！
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep 是一款软件工具，可帮助品牌构建、运行和管理数字营销促销活动，例如抽奖、赠品、竞赛、即时获胜、推荐活动等。该软件套件提供的功能包括用于优化促销的 A/B 测试、插入当前营销堆栈的强大集成、防止进入者欺诈/垃圾邮件、用于多品牌处理的用户管理、通过社交活动进行的额外促销条目以及详细信息。进入者信息分析。
Talkable
talkable.com
Talkable 的营销技术使电子商务品牌能够通过推荐和忠诚度营销计划获取并留住高价值客户。作为满足您的推荐营销和忠诚度营销需求的单一来源解决方案，品牌能够创建无缝的用户体验，旨在提高品牌参与度和建立品牌亲和力。 对于推荐和忠诚度解决方案，Talkable 提供全面的细分功能、内置 A/B 测试套件以及一流的欺诈预防智能。 Talkable 不仅仅是一个技术解决方案，我们也是您的合作伙伴。因此，每个客户都有一个专门的专家团队，他们将制定战略、设想、创建、部署和优化您的所有活动。客户成功团队将作为营销团队的延伸，设计超出您期望的推荐和忠诚度计划。 Talkable 最适合年收入超过 400 万美元的品牌。其企业客户平均从推荐计划中获得 52 倍的投资回报率。 Talkable 的营销解决方案用于： * 通过深入的数据分析来识别、定位和奖励最有价值的客户。 * 以低成本获取并留住最高价值的客户 * 推动更多销售并增加收入 Talkable 成立于 2009 年，率先提供了数字化追踪口碑营销病毒式传播的能力，最终引发了推荐营销的诞生。如今，Talkable 制定并实施了长期增长战略，目标是获取新客户、提高保留率、提高生命周期价值，而所有这些的每次转化费用都显着低于其他营销渠道。
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate 会满足您所有的联属营销和推荐营销需求。将 Tapfiliate 与 Shopify、WooCommerce 和 30 多个其他集成同步。
Grata
grata.com
Grata 是领先的并购业务开发解决方案。 Grata 将交易工作流程统一为一体化解决方案，帮助您寻找、研究中间市场公司并与之互动。 Grata 的 AUM 超过 400B 美元，提供寻找和完成更多中间市场交易所需的竞争优势。加入世界领先的并购公司、管理顾问和企业的行列，与 Grata 一起彻底改变他们的业务发展战略。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一个客户互动平台，具有实时聊天、网站访客跟踪和分析功能，可帮助您了解访客、吸引他们并实时支持您的客户。装载了客户期望的所有功能以及更多功能，包括实时访客跟踪、实时聊天翻译、实时聊天、自动聊天触发器、线索评分、音频通话、屏幕共享、脏话管理、聊天预览、无代码机器人、应答机器人、聊天路由、内部聊天、代理移动应用程序、适用于 iOS 和 Android 的 SDK，以及与 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 渠道的集成。所有这一切都在一个平台上。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Apify
apify.com
了解用于网页抓取、数据提取和自动化的全栈平台。由开发人员为开发人员构建。 + Apify Store 超过 1,600 个用于网页抓取或自动化项目的预构建抓取工具。抓取社交媒体、Google 地图、Google 搜索、YouTube 等。 + 使用开源工具进行开发 使用 Crawlee 简化抓取，Crawlee 是我们流行的开源库，用于在 Node.js 中构建可靠的抓取工具。或者使用新的 Apify Python SDK。 + 依赖您最喜欢的库 Apify 与 Python 和 JavaScript 配合得很好。使用 Scrapy、Selenium、Playwright 或 Puppeteer。 + 将您的代码转变为 Apify Actor Actor 是无服务器微应用，易于开发、运行、共享和集成。基础设施、代理和存储已准备就绪。 + 部署到云端 无需配置。使用单个 CLI 命令或直接从 GitHub 构建。 + 从 Apify 控制台、CLI、API 运行您的 Actor，或安排您的 Actor 随时启动。 + 永远不会被阻止使用我们庞大的数据中心和住宅代理池。依靠具有类人浏览器指纹的智能 IP 地址轮换。 + 存储和共享抓取结果 使用分布式 URL 队列进行抓取。存储结构化数据或二进制文件。以 Excel、CSV、JSON、JSONL、XML、RSS 或 HTML 表格式导出数据集。 + 随时间监控性能 检查所有 Actor 运行、其日志和运行时成本。监听事件并获取自定义自动警报。 + 将您的 Actor 插入任何工作流程 使用现成的集成立即连接到数百个应用程序，或使用 Webhooks 和我们的 API 设置您自己的应用程序。 + 发布您的 Actor 加入数百名开发者的行列，在 Apify 商店上分享他们的 Actor 并赚钱。
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免费的 IP 地理定位 API 和准确的 IP 查找数据库 免费的 IP API 提供国家、城市、州、省、当地货币、纬度和经度、公司详细信息、ISP 查找、语言、邮政编码、国家/地区呼叫代码、用户代理信息、IP-通过 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式从任何 IPv4 和 IPv6 地址获取安全信息、时区、当前时间、日落和日出时间、月落和月出时间。
People Data Labs
peopledatalabs.com
在人员数据实验室，我们正在构建最大、最准确的人员数据真实来源。我们提供超过 15 亿个人的简历、联系方式、社交和人口统计信息数据集，并按照您需要的规模提供给您。注册免费 API 密钥并开始免费丰富个人资料，无需信用卡。
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane 借助 AI 解锁了潜在客户一代。 Sparklane 在整个潜在客户之旅中为您提供帮助，同时： - 根据 AI 评分的业务信号识别、映射和推荐最佳客户参与 - 提供有关您的潜在客户的完整专业联系信息（手机和电子邮件） - 在以下位置吸引正确的客户在正确的时间使用智能且超情境化的电子邮件序列 为什么选择 Sparklane？ - 唯一完全集成市场的勘探解决方案 - 访问欧洲最好的公司和联系信息数据库 - 每年接收和分析超过 300 万个业务信号 - 快速直观的入职培训 - 受益于跨国覆盖：法国、英国、比利时、德国、西班牙、荷兰、意大利 - 100% 符合 GDPR
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft 是业界最成功的销售互动平台，每月帮助销售开发团队与超过 15,000,000 名联系人互动。 VanillaSoft 可以单独使用，也可以与现有的传统 CRM 系统结合使用，使销售代表能够在几秒钟内响应新的潜在客户，跨更多渠道与潜在客户更一致地互动，并产生更多合格的销售机会。在全球范围内，数以千计的用户使用 VanillaSoft 基于队列的销售引擎和智能路由来实施销售节奏自动化，从而在领导速度、持久性、生产力和每个代表的收入方面取得了巨大的进步。 VanillaSoft 是一家私营公司，总部位于美国德克萨斯州普莱诺。要了解更多信息，请访问 www.vanillasoft.com。 VanillaSoft 解决方案的一大优势是它在筹款活动中卓有成效。 VanillaSoft 的完全可定制、用户管理的音乐马拉松软件使音乐马拉松管理者能够最大限度地控制他们的音乐马拉松活动。智能工作流程自动化保证机构最佳实践的一致应用，同时还优化您的音乐马拉松推广的效率和效果。动态调用者脚本、数据分段和管理自动化确保了最有效的外展策略，同时还提高了校友、捐助者和筹款人等的体验质量。了解更多信息：https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundwriting。
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer 是一个面向小型到大型 B2B 销售团队的潜在客户生成和潜在客户评分平台。 LeadBoxer 为任何规模的销售团队提供了宝贵的见解，让他们在潜在客户接触之前就感兴趣什么。该软件自动为网站访问者创建访问者档案，捕获他们的在线行为和互动数据，然后根据指定的客户经理设置的参数为他们分配领先分数。借助 LeadBoxer，销售团队能够跟踪网站访问者、页面和视频视图、文档下载以及衡量流量来源。指定销售人员可以设置各种潜在客户属性（行业、页面浏览量等）的重要性，以影响 LeadBoxer 分配的潜在客户分数。当潜在客户准备好获得资格时，LeadBoxer 会报告并通知负责的销售人员。相关销售人员可以通过 LeadBoxer 应用程序直接与潜在客户互动，可以随时查看、分配或删除潜在客户。 LeadBoxer 通过高级 API 与 CRM 和其他销售工具集成。
Successeve
successeve.com
Successeve 是一个基于云的客户智能平台。我们的系列产品在客户旅程的每个阶段提供可操作的评分和分析，以促进销售、营销和客户成功团队的工作。我们的目标是通过转化、留住和扩大更多客户来帮助公司实现增长。 Successeve 产品由三个核心引擎推动：数据集中、分数和自动化操作。
MadKudu
madkudu.com
MadKudu 的收入自动化智能通过预测正确的创收行动并确定优先级，让收入团队集中精力。通过自动化关键工作流程、优先考虑可操作的信号以及在您的团队现有的地方工作，您可以让您的收入团队完全专注于推动和关闭管道。
Toplyne
toplyne.io
Toplyne 是一个专为销售和营销团队设计的预测人工智能平台。该平台利用客户数据构建预测模型，帮助企业识别新客户前景、扩大销售、交叉销售以及发现面临风险的客户。 主要功能包括 AI 潜在客户评分、实时 MQL 评分、身份图过滤器和实时丰富。它还提供自动缝合客户数据和流失预防机制等功能。 Toplyne Sync 和 CRM Copilot 集成可实现与 CRM 系统的无缝数据同步，确保将关键经济决策者纳入 CRM 数据库中。 Toplyne 的预测模型旨在在短时间内建立，与内部预测模型相比，可以更快地对业务产生影响。 该平台允许用户个性化交互、自动化销售和营销工作流程。除了预测潜在客户和销售之外，Toplyne 还提供对使用模式和驱动客户意图的信号的洞察，这些可以在销售和营销活动中有效利用。 该平台已在多个行业和团队中得到使用，包括 B2B SaaS、银行和金融服务、消费者互联网、保险、销售、收入运营、营销、账户管理和客户成功。
Pocus
pocus.com
Pocus 将数据转化为收入。结合您的团队需要的所有产品使用情况和意图信号，确定最佳机会的优先级并采取快速行动。 Pocus 可以帮助您根据真实的购买信号构建渠道，而不是您团队的最佳猜测（无论是推出新徽标还是扩展现有徽标）。借助 Pocus，Asana、Canva、Miro 和 Loom 的市场营销团队每周可以节省 10 多个小时来挖掘数据，充满信心地查找并达成交易。
Koncert
koncert.com
Koncert 是一个人工智能驱动的平台，旨在通过为销售流程提供一套工具来提高销售成功率。该平台包括 Koncert Dialers，这是一套根据团队需求定制的四个独特的销售拨号器：AI Parallel Dialer、AIFlow Dialer、Agent-Assisted Dialer 和 Click to Call Dialer。 这些拨号器有助于智能地管理销售电话的过滤、连接和跟踪。该平台还推出了 Koncert Cadence，这是一种跨不同渠道（包括电话、电子邮件、视频和社交媒体）运行的多渠道销售排序器，用于实现多样化的推广。 此外，Koncert 还具有远程销售地板这一智能功能，旨在以数字格式复制传统销售地板工作空间体验。 为了优化外拨，该平台配备了来电显示管理，这是一种用于管理外拨号码的新颖热图功能。它还提供与预先投资的工具的无缝集成，从而增强其可用性。 此外，Koncert 的机器学习功能有助于销售勘探，提供对销售线索进行评分和优先排序的能力。它还为管理者提供了独特的辅导工具——Koncert Remote Coach。 Koncert 致力于通过人工智能增强的拨号系统和其他以销售为导向的功能帮助用户加速销售成功。
Correlated
getcorrelated.com
更快地将客户数据转化为收入。 只有不到 1% 的产品注册转化为付费客户！使用由 AI 提供支持的客户生命周期评分来提高转化率。找到最倾向的用户和帐户，并通过个性化消息传递瞄准他们。
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一体化软件，可帮助企业主简化营销、销售、计费、沟通等业务流程。有了 EQUP，企业主不必满足于通用解决方案；它为他们的业务问题提供特定行业的解决方案，无论他们是在服务、SAAS 还是电子商务行业。 EQUP 是市场上唯一的 CRM+营销自动化软件，让您可以选择使用单个帐户和单个订阅来管理多个公司。无需购买新计划来管理您的其他业务。 EQUP 的库存池功能允许您在公司之间池化您的电子邮件、用户、交易、标签、任务、约会等，这样就不会遗漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和发展业务所需的所有工具都集中在一处，使您可以更轻松地管理业务，而无需学习多个程序并在它们之间切换以获取必要的信息。您还可以联系专门的客户经理，他不仅可以帮助您入职，还可以帮助您满足您的软件需求。
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM 将您的整个业务结合起来，帮助每个人更好地工作、协同工作，并通过单个基于云的系统以正确的方式工作。营销可以产生更多高质量的销售线索，销售可以达成更多交易，财务可以快速轻松地开具发票，支持可以提供卓越的服务。 Workbooks 可以随时随地在所有设备上进行安全访问，并与您当前的系统无缝集成，为您的团队提供 360 度客户的单一视图，帮助他们专注于正确的事情并获得做出决策所需的实时见解。 Workbooks 可帮助您将客户置于业务的核心，并建立持久、有利可图的关系，从而以可持续的方式增加长期收入。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家软件即服务 (SaaS) 数据科学公司，提供 B2B 客户数据平台。该公司的产品统一了多个数据源、来自社交媒体、联系人数据库、客户关系管理系统和营销自动化平台的第一方和第三方来源。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
Act-On
act-on.com
Act-On Software 提供的解决方案使营销人员能够在客户生命周期的每一步吸引营销目标。 Act-On 使客户数据具有可操作性，因此营销人员可以实现远大梦想并构建智能、有效的营销自动化计划来发展业务并产生更高的客户终身价值 - 所有这些都可以以最快的时间实现价值。获取演示：https://act-on.com/demo/ Act-On 使营销人员能够： • 通过 B2B 需求生成、B2C 销售和交易以及客户营销功能大规模发展和扩展业务。通过建立持续的、定制的参与，将访客转变为潜在客户，将潜在客户转变为合格的潜在客户，并将合格的潜在客户转变为终身客户，从而协调和优化整个客户旅程（从认知到宣传）。 • 通过自动化购买旅程、个性化沟通和活动以及提高品牌亲和力和忠诚度，在整个客户生命周期中提供卓越的品牌体验。利用 Act-On 的自动化功能来吸引新的潜在客户、吸引您的联系人并引导潜在客户做出更频繁、更有利可图的购买决策。 • 通过执行全面的入职和培训计划、产品采用和客户保留策略以及新产品和服务促销，推动可衡量的产品采用和客户保留。从新联系人到忠诚的合作伙伴，您可以使用 Act-On 吸引受众，将他们转变为品牌大使，并让他们成为回头客。 Act-On 平台通过交互式动态报告和分析来评估、展示和提高绩效，旨在为任何规模、形状、地点和规模的企业和营销人员提供增长营销价值。平台功能包括： • 自动化且适应性强的购买旅程 • 与领先的 CRM 系统和网络会议深度集成 • 网站访问者参与度跟踪和意图报告 • 动态潜在客户评分、细分和培育 • 社交媒体聆听、勘探、发布和宣传 • 简单- 设计网页表单、登陆页面和电子邮件模板 • 事件触发和事务性电子邮件发送 • 基于实际使用计费的主动联系定价 我们进行营销。我们了解您面临的挑战。我们随时帮助您在每一位客户和每一次营销活动中脱颖而出。
LeadPyramid
leadpyramid.com
多年来，LEADPYRAMID 一直是数据库服务领域的先行者。对于正在寻找电子邮件和电话号码目标前景的公司来说，它是一站式解决方案 Leadpyramid 是满足所有数据库要求的一站式解决方案。它是一种销售情报工具，可帮助组织通过经过验证的潜在客户进一步拓展业务。它是公司为电子邮件营销和电话营销活动确定合适的 B2B 客户的理想解决方案。 Leadpyramid 有能力为信息技术 (IT)、医疗保健、人力资源、营销或任何行业的任何决策者列表提供数据。该解决方案已帮助众多组织为其以客户为中心的营销方法采购和创建正确的定制解决方案。 LeadPyramid 一直在构建一个经过实时验证的数据库，使您能够获得最佳的数据库交付准确性。
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA 是模块化软件，可通过监控竞争环境在您的业务中创造智能。
Goava
goava.com
Goava 是一个通过发现最有价值的销售线索来增加销售额的平台。我们帮助 B2B 销售人员获得有关潜在客户的量身定制的见解。 Goavas 平台告诉您应该联系哪家公司、应该与谁交谈以及应该谈论什么。简单的界面使您能够获得无与伦比的计时并不公平地跟踪您的潜在客户和客户。
Fork
fork.ai
Fork是一家帮助云服务公司智能获客的公司。公司平台由系列产品组成，主要服务对象集中于IaaS、PaaS和SaaS层云服务企业。通过先进的数据分析技术和全网公开信息，重构企业的业务信息基础，构建独特的企业采购预算量化评估体系，并以此为基础构建高效的企业客户分析与匹配系统。
Company Guru
company.guru
Company Guru 门户允许深入了解来自大量公司的广泛业务数据。利用我们广泛的信息仔细观察市场并节省资源。免费使用我们的门户，帮助您的团队增加销售额并缩短形成有效目标列表的时间。
SonarList
sonarlist.io
在世界范围内搜索数据和商业电子邮件，并以经济实惠的价格无限地验证它们。
Charm.io
info.charm.io
Charm.io 帮助 SaaS、代理机构和电子商务服务企业发现和识别合格的 DTC 品牌，以开展营销和销售工作。 Charm 的平台提供了有关这些公司的大量数据，并包含 160 多个过滤器，使用户能够定义适合其目标受众的独特搜索标准。这些过滤器对于使用它们根据特定需求构建目标列表的机构特别有用。搜索结果提供有关公司的信息以及每个企业内决策者和员工的直接联系信息。这种无缝流程可以轻松找到符合特定标准的公司并联系关键利益相关者，而无需使用其他外部来源或工具来补充研究。
Findymail
findymail.com
Findymail 可帮助您查找和验证用于销售推广的 B2B 电子邮件。我们只为您提供不会退回的经过验证的电子邮件，以确保您的电子邮件送达安全。您还可以自动化当前在流行的勘探平台（例如 Linkedin Sales Navigator 或 Apollo）上进行的手动导出工作，以便您可以更多地专注于完成交易，而不是数据收集。
Infynd
infynd.com
InFynd是一站式数据智能解决方案。我们简单且用户友好的勘探工具可帮助您识别并接触您的利基市场中的正确潜在客户。我们拥有英国数量最多的符合 GDPR 的 B2B 联系人，送达率为 95%。利用 InFynd 精确的 B2B 数据库（其中包括超过 1500 万条符合英国标准的 SDR）寻找、连接并达成更多交易。我们的数据支持营销和销售团队高效、有效地扩大对外营销活动。 InFynd 成立于 2020 年，是一款即将推出且前景广阔的数据工具，受到从初创公司到企业的 100 多家客户的信赖。
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads 是一款功能强大的基于网络的潜在客户生成软件，它不仅可以找到相关的潜在客户，还可以找到其联系方式。所有数据都可以保存在您的帐户中，导出并传输到其他网站，如 SalesForce、Zapier、HubSpot、Mailchimp 等。它是一款功能强大的勘探和销售智能软件，可与 LinkedIn、Crunchbase、AngelList 以及您可以上传自己的列表。
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer 是一家网络技术分析器和领先数据提供商。通过在数百万家公司的网站上跟踪数千种技术，Wappalyzer 可以帮助您识别新的潜在客户并扩大您的潜在市场。
Leadinfo
leadinfo.com
了解 Leadinfo 如何通过将匿名网站访问者转化为潜在客户来帮助您比竞争对手创造更多更好的销售额
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潜在客户生成和网站个性化软件，旨在为您的销售团队提供有关网站访问者的见解，同时为他们提供独一无二的网站体验。通过我们的潜在客户开发服务，识别访问您网站的企业的名称、联系方式和用户数据。推销电话和猜测的日子已经一去不复返了，我们为您的销售团队提供已经对您的产品和/或服务表现出兴趣的热门线索。 98% 的网站访问者从您的网站上消失得无影无踪，您是不是该找出他们是谁了？通过我们新的网站个性化功能，以独特的方式对待您的网站访问者。根据公司详细信息（例如地理位置、公司规模，甚至他们的名称）为访问者提供网站的自定义视图。根据他们的素质向他们展示相关的案例研究、用例和推荐。我们构建访客队列是因为我们亲眼目睹了市场上当前软件中明显需要改进的地方。不过，请不要相信我们的话，今天就免费试用吧！
Foundry
foundryco.com
Foundry 的基于帐户的营销 (ABM) 平台在购买过程的每个阶段协调营销和销售活动。在单一平台中，Foundry ABM 结合了基于帐户的广告、网络个性化和销售激活功能，以跨多个渠道协调营销活动。这些活动工具和分析在专有的人工智能驱动的购买意向引擎上运行，该引擎可在购买过程中评估帐户兴趣。 Foundry ABM 可以精心策划 ABM 活动，以提高目标客户的认知度、参与度和渠道。要了解更多信息，请访问 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：许多评论都是针对 Triblio 平台，即现在的 Foundry ABM。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一款电子邮件查找和业务数据丰富工具，用于 B2B 销售推广和电子邮件营销。我们正在收集和制作公共数据，以提供先进的潜在客户电子邮件研究平台，帮助专业人士发起高效的电子邮件营销和外展活动，并获取有关潜在收件人的宝贵数据。
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith 是一个网站分析器、潜在客户开发、竞争分析和商业智能工具，为互联网提供技术采用、电子商务数据和使用分析。
SigParser
sigparser.com
将您的电子邮件变成联系人。自动从您的电子邮件、电子邮件签名和日历中查找每个联系详细信息。轻松与 CRM 和营销应用程序同步，让您的联系人保持最新状态。
Revscale
revscale.ai
无论您是要自动化个性化销售推广、简化筹款工作，还是希望招募新的团队成员，Revscale 都会分析来自整个网络的买家意图信号和见解，并通过旨在实现转化的社交接触点和自动出站序列来吸引您的潜在客户。
ReachStream
reachstream.com
ReachStream 是一家 B2B（企业对企业）数据解决方案提供商，为营销和销售目的提供高质量和准确的数据。它为企业提供了广泛的数据访问权限，包括联系信息、公司详细信息等，帮助他们识别和瞄准理想的潜在客户。 ReachStream 的数据旨在支持数据驱动的营销和销售工作，使企业能够有效地接触目标受众、培育潜在客户并最终推动收入增长。该平台在当今动态的商业环境中尤其有价值，拥有最新且全面的数据对于成功至关重要。
Ombit
ombit.tech
OmBit：您的终极销售和勘探工具！隆重推出 OmBit：您的潜在客户生成动力源！希望加强您的潜在客户开发工作？别再犹豫了！ OmBit 致力于彻底改变您寻找潜在客户的方式。借助我们方便的浏览器扩展，您可以轻松地从 LinkedIn 和其他支持的网站中提取潜在客户。一旦您掌握了线索，剩下的就由我们来处理！我们的智能系统将快速识别和验证每个用户的电子邮件地址，确保数据准确可靠。不再把时间浪费在无效联系人上！但这还不是全部！您还可以上传自己的潜在客户列表，我们也会对其进行检查。我们会将其分类为有效、有风险或无效，让您清楚地了解潜在客户的质量。现在，让我们进入激动人心的战役世界！ 使用动态占位符个性化您的电子邮件推广。选择发送电子邮件的最佳时间和日期。设置后续序列，以便在没有响应时自动发送第二条消息。你猜怎么着？我们的神经网络甚至可以帮助您制作引人注目的电子邮件！想要掌控您的营销活动吗？我们的收件箱功能可以满足您的需求！就在我们的平台上跟踪您的电子邮件营销活动的统计数据、查看回复并参与对话。这就像拥有自己的潜在客户开发指挥中心！等等，还有更多！ OmBit 还提供强大的团队协作功能。邀请您的同事加入您的工作区，并无缝协作。团结一心，最大限度提高生产力，取得伟大成果！那么，您准备好利用 OmBit 来增强您的潜在客户了吗？今天就开始吧，看着您的业务飙升至新的高度！
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts 是一个包含超过 5000 万在职专业人士和简历的精选数据库。加强您的潜在客户开发、营销和招聘工作。使用高级过滤来找到您的完美潜在客户和候选人。它是市场上最实惠且易于使用的联系人数据库和简历搜索。
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realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM 可以节省您在研究和数据输入方面的时间。我们会自动找到您需要的信息。
Prospeo
prospeo.io
Prospeo 提供高质量的电子邮件查找工具，例如公司电子邮件搜索、LinkedIn Sales Navigator Export、批量电子邮件验证等。通过我们专有的电子邮件验证系统，我们可以验证全部（接受所有）电子邮件。我们帮助潜在客户开发专家和 SDR 实现他们的目标。
6sense
6sense.com
重塑您的公司创建、管理渠道并将其转化为收入的方式。我们的 ABM 软件揭示收入洞察，从而形成高质量的渠道，消除猜测并为您的收入团队提供所需的数据和可见性。
Dealfront
dealfront.com
Dealfront 是进入市场平台，为销售和营销团队提供赢得销售线索和达成交易所需的一切。作为德国 Echobot 和芬兰 Leadfeeder 的联合合并，Dealfront 的算法和应用程序可以访问其他工具无法访问的数据和见解，同时提供透明度并遵守欧洲严格而复杂的法规。 Dealfront 将销售和营销流程的工具和阶段整合到一个平台中，为飞轮提供动力，从而在永久循环中优化您的整个上市运营。其结果是不断提高准确性、动态且实时的 ICP 以及更多最终达成交易的潜在客户。
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