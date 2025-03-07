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对于寻求在项目中利用机器学习功能的开发人员来说，数据科学和机器学习平台是必不可少的工具。这些平台有助于机器学习算法的构建、部署和监控，使开发人员能够创建有效的业务解决方案。它们将智能算法与数据集成，使用户能够无缝连接数据并开发适合其需求的算法。 这些平台提供了一系列功能，可满足不同专业水平的用户的需求。有些提供预构建的算法和直观的工作流程，具有拖放建模和可视化界面等功能，使技术背景有限的用户可以使用它们。其他人需要更高级的开发和编码技能，但提供更大的灵活性和定制选项。 这些算法的功能涵盖广泛，包括图像识别、自然语言处理、语音识别、推荐系统和其他机器学习功能。这种多功能性使开发人员能够解决不同的用例和业务需求。 数据科学和机器学习平台的主要优势之一是它们能够使机器学习民主化，使没有广泛数据科学技能的用户能够利用人工智能的力量。这些平台的运行方式类似于平台即服务 (PaaS)，但具有专门的机器学习功能，为用户提供开发和部署 AI 解决方案的机会，而无需从头开始构建一切。 要被归类为数据科学和机器学习平台，产品必须满足特定标准： * 数据连接：平台应为开发人员提供将数据连接到机器学习算法的机制，促进学习和适应过程。 * 算法创建：用户应该能够在平台内创建自己的机器学习算法。此外，该平台还可以为新手用户或常见用例提供预构建的算法。 * 部署可扩展性：该平台应提供大规模部署人工智能解决方案的能力，使用户能够在生产环境中高效地实施其模型。 通过满足这些标准，数据科学和机器学习平台使开发人员能够在其项目中利用机器学习和人工智能的潜力，无论他们的专业知识水平如何。
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Box
box.com
Box，Inc。（以前是Box.NET），是一家位于加利福尼亚州雷德伍德市的美国互联网公司。该公司专注于云内容管理和为企业的文件共享服务。官方客户和应用程序可用于Windows，MacOS和几个移动平台。盒子成立于2005年。 盒子使企业可以轻松在线协作，共享和管理内容。
Deepnote
deepnote.com
Deepnote 正在为团队构建最好的数据科学笔记本。在笔记本中，用户可以连接他们的数据，通过实时协作和版本控制来探索和分析数据，并轻松共享。所有这一切都是通过在云中运行的强大的、基于浏览器的 UI 完成的。 特点包括： * 通过 URL 共享笔记本和项目 * 通过版本控制邀请其他人查看、评论和协作 * 发布带有可视化演示的笔记本 * 在项目之间共享数据集 * 完整的linux终端访问 * 代码补全 * 自动Python包管理 * 从github导入 * PostgreSQL数据库连接
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始创建者创立的公司。 Databricks 源于加州大学伯克利分校的 AMPLab 项目，该项目参与了 Apache Spark 的开发，这是一个构建在 Scala 之上的开源分布式计算框架。 Databricks 开发了一个用于 Spark 的基于 Web 的平台，该平台提供自动化集群管理和 IPython 风格的笔记本。除了搭建Databricks平台外，该公司还联合举办大规模的Spark在线开放课程，并举办全球最大的Spark会议——Spark峰会。
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch - 团队可以轻松构建 AI 的平台。 从想法到模型，快如闪电。一起编码。原型。在 GPU 上进行训练。规模。服务。 从您的浏览器 - 零设置。 AI Studio 是您的云端笔记本电脑。零设置。时刻准备着。持久存储和环境。 CPU 上的代码。在 GPU 上调试。扩展到多节点。进行清扫、作业等。 使用 PyTorch Lightning、Fabric、Lit-GPT、torchmetrics 等缩放模型。
Anaconda
anaconda.com
Anaconda 拥有超过 4500 万用户和 25 万个组织使用该平台，是世界上最受欢迎的数据科学平台，也是现代人工智能开发的基础。该公司率先将 Python 用于数据科学，拥护其充满活力的社区，并继续管理开源项目，使未来的人工智能创新成为可能。 我们的企业级和工作站解决方案使世界各地的企业、研究和学术机构能够利用开源的力量来获得竞争优势、开创性的研究和一个更美好的世界。
Hex
hex.tech
Hex 是一个协作分析和数据科学平台。它结合了代码笔记本、数据应用程序和知识管理，使数据的使用和结果的共享变得容易。 Hex 将最好的笔记本、BI 和文档整合到一个无缝的协作 UI 中。一起或单独使用 SQL、Python 和 R。通过在任何人都可以使用的响应式布局中进行拖放操作，将作品作为交互式数据应用程序在内部或外部发布。利用完整的 UI 组件库进行即时发布并获得实时评论，以获得强大的用户体验。通过允许任何人发现和使用数据，使用 Hex 构建组织知识。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴云（Alibaba Cloud）成立于2009年，是云计算和人工智能的全球领导者，为200多个国家和地区的数千个企业，开发商和政府组织提供服务。致力于客户的成功，阿里巴巴云将作为其在线解决方案的一部分提供了可靠，安全的云计算和数据处理功能。 2017年1月，阿里巴巴云成为奥运会的官方云服务合作伙伴。
Obviously AI
obviously.ai
显然，人工智能是一种无代码工具，旨在简化数据科学的过程。它包含机器学习模型构建、解释结果和预测结果的功能，所有这些功能都在一个界面中。 可以在几分钟内直接从平台构建和部署模型，与传统编码方法相比节省了大量时间。它支持各种形式的预测，包括对客户流失、潜在客户转换和贷款偿还等因素进行分类，对销售、动态定价和收益率等结果进行回归，以及预测一段时间内的数量（如未来几个月的销售或库存）的时间序列价格。 该工具的功能不仅仅限于模型构建。它支持快速部署 AI 模型、实时 API 集成（用于在应用程序中动态进行预测）、在 PowerBI 或 Looker 等其他工具中可视化预测数据、自动化模型监控以及通过 Zapier 提供的强大流程自动化功能。 该软件还包括专门的数据科学专家的支持，以协助满足团队需求，例如数据合并、丰富、清理和其他统计任务。 此外，用户可以将Beyond AI与Zapier、Airtable、Dropbox和Salesforce等其他工具集成，以增强他们的服务。
SAS
sas.com
从地球上最值得信赖的分析合作伙伴那里，可以通过更快，更有生产力的AI和分析来完成更多工作。产生答案的速度与世界与SAS产生数据一样快。 SAS拥有超过40年的分析创新，为世界各地的客户提供了了解®的能力。
Red Hat
redhat.com
红帽是全球领先的企业开源解决方案提供商，采用社区驱动的方法来提供高性能的 Linux、混合云、边缘和 Kubernetes 技术。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (also written opentext) is a Canadian company that develops and sells enterprise information management (EIM) software.OpenText, headquartered in Waterloo, Ontario, Canada, is Canada's largest software company as of 2014 and recognized as one of Canada's top 100 employers 2016 by Mediacorp Canada Inc.OpenText software applications manage content or unstructured data for large companies, government agencies, and professional service firms. Opentext旨在解决信息管理要求，包括管理大量内容，符合监管要求以及移动和在线体验管理。Opentext在全球范围内雇用了14,000多名员工，并且是一家公开交易的公司，在纳斯达克（OTEX）（OTEX）和多伦多证券交易所（Otex）上列出。
RunLve
web.runlve.com
Runlve 处于人工智能革命的中心。 Runlve 提供数据科学工具、MLOps 以及数据和模型管理，为我们的客户和社区提供 AI 功能，推动他们的项目向前发展。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是一家独立的人工智能公司，专注于计算机视觉、自然语言处理和音频识别。 Clarifai 成立于 2013 年，是最早成立的深度学习平台之一，为非结构化图像、视频、文本和音频数据提供人工智能平台。其平台支持整个人工智能生命周期，包括图像、视频、文本和音频数据的数据探索、数据标记、模型训练、评估和推理。 Clarifai 总部位于华盛顿特区，利用机器学习和深度神经网络自动识别和分析图像、视频、文本和音频。 Clarifai 使用户能够通过 API、移动 SDK 和/或本地解决方案将人工智能技术应用到他们的产品中。
Landing AI
landing.ai
计算机视觉变得超级简单。 在几分钟内创建并部署您的计算机视觉系统。无需复杂的编程或人工智能经验。
V7
v7labs.com
V7 是一款专为计算机视觉和生成式人工智能应用而设计的人工智能数据引擎。该平台为企业培训数据提供基础设施，包括标签、工作流程、数据集，并具有人机交互培训功能。 它提供多种注释属性来提高人工智能模型的数据质量。凭借自动注释、医学成像 DICOM 注释、数据集管理和模型管理等功能，V7 可以自动化并简化各种任务。 其图像和视频标注工具旨在提高数据标注的精度。此外，它还支持自定义数据管道的构建和自动化，并具有用于自动化光学字符识别 (OCR) 和智能文档处理 (IDP) 工作流程的工具。V7 允许用户外包注释任务。 它可用于农业、汽车、建筑、能源、食品饮料、医疗保健等各个行业。它提供实时团队注释的协作功能，并提供贴标机和模型性能分析。此外，V7 还通过直观的用户界面促进注释和模型训练工作流程变得更加高效。 凭借其增强的自动注释功能，它加快了注释的速度和准确性。该平台与 AWS、Databricks 和 Voxel51 等集成，支持视频、图像和文本数据等一系列数据类型。
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB 是一个利用企业数据定制人工智能的平台。 MindsDB 训练、测试，然后选择最准确的最先进的 AI 模型来应用于您的数据，为您提供超准确的预测和预测。
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI 通过我们获得专利的实用 AI 平台帮助企业在几分钟内构建、启动和管理 AI 应用程序 - 无需数据科学家、预先存在的数据或自定义基础设施。 帮助您的组织获得人工智能驱动的效率，例如降低 ACH 回报率、预测冲销、预测存款量、增加贷款报价等等。 可在 Excel 或 Google Sheets 中工作，或通过 API 来提供当今实用人工智能的力量。
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud 是一款屡获殊荣的 ML 平台，适用于拥有 100,000 多名用户的任何云，包括 NVIDIA、CFA Institute、Snowflake、Flatiron School、Nestle 等。它是一款用于云中数据科学和机器学习开发、部署和数据管道的一体化解决方案。用户可以在完全托管的环境中启动具有 4TB RAM 的笔记本、添加 GPU、连接到分布式工作集群、构建大型语言模型等。数据科学家和分析师使用他们想要使用的工具可以最好地工作。您可以在 Saturn Cloud 中使用您喜欢的语言、IDE 和机器学习库。 我们提供完整的 Git 集成、共享自定义映像和安全凭证存储，使您可以轻松地在云中扩展和构建团队。我们通过作业和部署等功能支持从实验到生产的整个机器学习生命周期。这些功能和内置工具可以在团队内轻松共享，因此可以节省时间并且可以重复工作。 Saturn Cloud 可在多种云上使用：AWS、Azure、GCP 和 OCI。请立即联系我们获取免费演示。
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow 是一个用于机器学习和人工智能的免费开源软件库。它可用于一系列任务，但特别关注深度神经网络的训练和推理。它是由 Google Brain 团队开发的，供 Google 内部研究和生产使用。
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等传统 SQL 编辑器的演变。我们为希望节省时间、提高数据准确性、更快地入职新员工以及快速为业务提供见解的数据中心团队提供美观、现代的 SQL 编辑器。借助 PopSQL，用户可以轻松了解其数据模型、编写版本控制的 SQL、与现场协作、在图表和仪表板中可视化数据、安排报告、共享结果以及组织搜索和发现的基础查询。即使您的团队已经在利用大型 BI 工具（例如 Tableau 或 Looker）或 SQL 编辑器的大杂烩，PopSQL 也可以在您的 SQL 高级用户、初级分析师，甚至是渴望数据洞察力的技术水平较低的利益相关者之间实现无缝协作。 * 与 macOS、Windows 和 Linux 跨平台兼容 * 适用于 Snowflake、Redshift、BigQuery、Clickhouse、Databricks、Athena、MongoDB、PostgreSQL、MySQL、SQL Server、SQLite、Presto、Cassandra 等
UbiOps
ubiops.com
将您的本地分析脚本转变为强大的数据驱动应用程序！ UbiOps 是一个易于使用的部署和服务层，适用于您的数据科学、人工智能和机器学习代码。它将您的 Python 和 R 模型和脚本转换为实时 Web 服务，使您可以随时随地使用它们。从简单的数据处理功能到复杂的机器学习 (ML) 和 AI 管道。借助 UbiOps，您可以轻松地在您自己的应用程序、网站或数据/IT 基础设施内运行它们。无需担心安全性、可靠性或可扩展性。 UbiOps 显着降低了开发成本，提高了数据科学团队的生产力并缩短了上市时间。 UbiOps 可以用作软件即服务 (SaaS) 或安装在您自己的（云）环境中。您可以从我们的 WebApp 使用 UbiOps，或者使用我们的命令行界面或 Python/R 客户端进行集成。提供最大的灵活性，以适应您现有的数据科学堆栈和流程。
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI 是一个无代码人工智能平台，可帮助数据科学家、领域专家和业务利益相关者无缝设计和部署人工智能解决方案。 Decanter AI 通过直观的界面为企业提供世界一流的机器学习技术，使企业能够通过快速构建、测试和部署高度准确的机器学习模型，使用人工智能驱动的方法解决业务挑战。
DataCanvas
datacanvas.com
北京泽云科技有限公司（DataCanvas）成立于2013年，专注于自动化数据科学平台的持续开发和建设，专注于为数据科学家和人工智能从业者提供整套开发平台，并提供全面的配套服务助力政府和企业智能化升级转型。 DataCanvas是一家中国公司自主研发的。 DataCanvas依托国内外领先的数据科学平台，为政府、金融、航空、制造、交通、教育、房地产、互联网等行业客户提供实时、敏捷的AI能力建设。 通过DataCanvas平台，可以提供自动机器学习分析和实时计算能力，帮助业务分析师和数据科学家快速协作开发，实现自动模型创建、管理和应用支持。 以科技创新、人工智能等前沿技术和解决方案为客户业务创造更大价值。公司拥有优秀的数据科学家和产品研发团队，在自动深度机器学习、数据建模、大数据分析等领域拥有前沿行业实践经验。 2020年，DataCanvas凭借原创DeepTables开源项目，在包括知名电商公司、搜索引擎公司在内的1100多个团队的Kaggle竞赛中获得全球第一名。 总部位于北京，面向全国，在上海、山东、深圳设有分支机构。
Deci AI
deci.ai
Deci 通过使用 AI 构建更好的 AI，使深度学习能够发挥其真正潜力。借助该公司的端到端深度学习加速平台，人工智能开发人员可以为任何环境（包括云、边缘或移动）构建、优化和部署更快、更准确的模型。 借助 Deci 的平台，开发人员可以在任何硬件上将深度学习模型推理性能提高 3 倍至 15 倍，同时仍然保持准确性。这直接转化为有限硬件上的新用例，大大缩短了开发周期，并将计算成本降低了高达 80%。 该平台由 Deci 的自动神经架构构建 (AutoNAC) 技术提供支持，这是一种算法优化引擎，可以最大限度地利用任何硬件。 AutoNAC 引擎包含一个神经架构搜索 (NAS) 组件，该组件可以重新设计给定的训练模型的架构，以最佳地提高特定目标硬件的推理性能（吞吐量、延迟、内存等），同时保持其基线准确性。 Deci 在 MLPerf 行业基准测试中在英特尔 CPU 上实现了破纪录的 11.8 倍加速推理速度，并被评为 CBInsights 人工智能公司 100 强。在世界一流的深度学习专家团队的领导下，Deci 让人工智能开发人员专注于他们最擅长的事情——为世界上最复杂的问题创建基于人工智能的创新解决方案。
JADBio
jadbio.com
JADBio 将强大的端到端机器学习平台与丰富的功能（包括智能功能）相结合，使健康数据分析师和生命科学专业人士能够轻松且经济地使用数据科学来发现知识，同时减少时间和精力选择预测模型的重用。 JADBio 的医疗保健专用平台提供了领先的人工智能工具和自动化功能，使生命科学专业人员能够快速轻松地构建和部署准确且可解释的预测模型，即使他们没有数据科学专业知识。平台支持缺失值的预处理和插补；它选择特征和建模、调整超参数，并有效测试数千种算法配置，以确定生成最终 ML 模型的最佳配置。该平台评估其预测性能并生成大量的可视化和报告。客户能够选择多个选定的功能子集来生成同样的预测模型，使用 JADBio 广泛的内容库构建自己的高级定制模型，或者取下现成的模型并将其定制为自己的模型。所有生成的模型都可以以可执行形式下载，应用于外部验证集，或者通过输入所选特征的观察值来手动运行。 JADBio 的库包含数千种算法和预构建模型，可以预测常见的医疗保健问题，还包含因果发现或生存预测以及其他事件发生时间结果等新颖功能。 JADBio 的预构建元素和 AutoML 功能为健康数据科学家、生物信息学家和没有内部数据科学专业知识的组织提供了低代码选项，可以轻松且经济地分析其健康数据。同时，JADBio REST API 允许高级用户在自己的应用程序中利用 JADBio 的功能或自动化其工作流程和流程。 通过提供专为生命科学家构建的端到端平台，并得到欧洲最大研究中心的研发支持，我们允许客户利用其不断增长的生物医学数据，并在几分钟内将其投入生产。
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer是全球领先的矿机共享服务平台，为用户提供全方位的加密货币挖矿和云托管解决方案。它是世界上第一个为最小的 1 TH 提供真正计算能力的平台。
Observable
observablehq.com
Observable 是一种端到端解决方案，可帮助开发人员创建和部署富有表现力的高性能数据应用程序、仪表板和报告。与传统 BI 工具不同，Observable 允许开发人员使用代码构建仪表板，这样他们就可以开发自定义报告并发现更深入、更细致的见解。构建者可以在实时协作笔记本中迭代和探索数据。然后，使用开源 Observable 框架，他们可以使用任何语言或库在本地创建即时加载数据应用程序。在 Observable 上安全地部署和托管数据应用程序很容易。我们负责 SSO、工作区管理、审核日志等，因此开发人员可以专注于构建其团队所见过的最佳数据应用程序。更好的仪表板、数据应用程序和报告是使用代码构建的。最好的都是用 Observable 创建的。
Dataiku
dataiku.com
Dataiku 是 Everyday AI 的平台，系统化数据的使用以实现卓越的业务成果。使用 Dataiku 的组织将其人员（无论是技术人员和代码工作人员，还是业务方面的低代码或无代码人员）提升到非凡的水平，使他们能够利用数据做出更好的日常决策。 全球超过 500 家公司使用 Dataiku 来系统化其数据、分析和人工智能的使用，推动从欺诈检测到客户流失预防、预测性维护到供应链优化等各种用例。
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai是一家领先的企业人工智能软件提供商，致力于加速数字化转型。 C3 AI 学院提供学习体验，使开发人员和数据科学家无论专业水平如何都能取得成功。这些课程向学生展示 C3 AI 应用平台的核心概念，并教他们如何构建机器学习应用程序。简短的高级主题课程让学生能够更深入地研究这些主题并磨练特定技能。无论您需要如何使用 C3 AI 应用平台取得成功，我们都可以为您提供培训支持。
hasty.ai
hasty.ai
Hasty 现在是 CloudFactory 的一部分，CloudFactory 是加速人工智能生命周期的人机交互人工智能解决方案的全球领导者。 不再为了效率而牺牲质量。 了解有关 Accelerated Annotation 的更多信息，这是一款新的 Vision AI 产品，它将 CloudFactory 一流的员工队伍与行业领先的 AI 辅助标记技术相结合，生成高质量标记数据的速度比手动标记快 5 倍。 Hasty 平台提供从原始图像和视频到生产就绪模型所需的一切。
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai 是领先的开源生成式 AI 和机器学习平台提供商，其使命是实现 AI 民主化。它将 30 位 Kaggle 大师的技术实力提炼成简单的 AI 云产品，用于生成 AI 和机器学习，解决强大的问题。客户、社区和合作伙伴是 H2O.ai 的战略投资者，致力于构建利用 AI 造福人类的长期愿景。 H2O.ai 的分布式 ML H2O-3、autoML Driverless AI、Hydrogen Torch 和 Document AI 人工智能引擎已经改变了超过 20,000 个全球组织以及超过一半的财富 500 强和家喻户晓的品牌，包括 AT&T、澳大利亚联邦银行、PayPal、Chipotle、 ADP、WorkDay、IFFCO-Tokio 和 AES。 H2O.ai 的 AI for Good 计划定期支持非营利组织、基金会和社区推动教育、医疗保健和环境保护的努力，包括确定易受自然灾害影响的地区和保护濒危物种。
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop 是一个尖端的人工智能开发平台，它正在改变组织构建人工智能应用程序的方式。 Dataloop 的平台经过精心设计，旨在满足处于 AI 开发流程核心的开发人员的需求，使数据和 AI 模型的使用更加简单、直观。 Dataloop 的综合解决方案涵盖整个人工智能开发生命周期，提供简化数据管理、注释、模型选择和部署的工具和功能。 Dataloop 的平台以协作为重点，允许开发人员、数据科学家和工程师无缝协作，打破传统孤岛并促进创新。 主要功能包括用于构建数据管道的直观拖放界面、庞大的预构建人工智能元素和模型库以及强大的数据管理和注释功能。这些功能旨在帮助开发人员快速原型设计、迭代和部署人工智能解决方案，跟上市场快速变化的需求。 Dataloop 致力于通过提供以开发人员为中心的平台来解决人工智能和数据管理的复杂性和挑战，从而推动人工智能开发。 Dataloop 的愿景是使人工智能开发民主化，使每个组织都能利用人工智能的力量并推动其创新解决方案。
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer 是一款用于开发和部署机器学习模型的强大软件工具。它提供了一个用户友好的界面，允许用户构建、训练和评估神经网络，而无需广泛的编程知识。凭借广泛的功能和算法，Neural Designer 简化了从数据预处理到模型优化的整个机器学习工作流程。此外，它还支持各种数据类型，包括数字、分类和文本，使其在各个领域具有通用性。此外，Neural Designer 还提供自动模型选择和超参数优化，使用户能够轻松找到最适合其数据的模型。最后，其直观的可视化和全面的报告有助于解释和理解模型的性能。无论您是初学者还是经验丰富的数据科学家，Neural Designer 都可以加速准确高效的机器学习模型的开发。
Labellerr
labellerr.com
Labellerr 是唯一具有智能反馈循环的训练数据平台。我们的技术帮助人工智能优先的组织开发计算机视觉人工智能，以在其数据管道中实现自动化。我们的 saas 平台为 ML 科学家解决了挑战，他们需要以安全的方式更快、更方便、迭代地访问训练数据，以训练他们的计算机视觉/非结构化数据 AI 模型。我们努力以“实现它”的态度提供服务。 我们的重点行业包括医疗保健、自动驾驶汽车、智慧城市、零售和制造业。
BigML
bigml.com
BigML 提供高度可扩展、基于云的机器学习服务，该服务易于使用、无缝集成且可立即采取行动。现在每个人都可以在他们的应用程序中实施数据驱动的决策。 BigML 适用于小数据和大数据。 机器学习可用于分析和预测： * 客户行为，提高客户忠诚度 * 网站访问行为，提高网站转化率 * 诊断，支持医疗保健、硬件维护和许多其他领域 * 风险概况，以处理贷款申请 * 库存水平，优化商品供应 * 以及许多其他应用程序，在数据中查找模式可以创造新的见解，并使用这些模式进行预测可以创造新的价值。 BigML 的服务使用起来很简单。您不必成为专家即可从机器学习技术中受益。只需上传您的数据并开始探索。
Kili Technology
kili-technology.com
快速构建高质量数据集。 企业相信我们能够简化他们的数据标记操作，并为其自定义模型、生成式人工智能和法学硕士构建最佳数据集 ___ 为什么选择奇力科技？ 你可能不知道这一点，但是： MNIST 的数据集错误率为 3.4%，仍然被超过 38,000 篇论文引用。 ImageNet 数据集及其众包标签的错误率为 6%。该数据集可以说是谷歌和 Facebook 开发的最流行的图像识别系统的基础。这些数据集中的系统错误会产生现实后果。在包含错误的数据上训练的模型被迫学习这些错误，从而导致错误的预测或需要对不断增加的数据进行重新训练以“消除”错误。 每个行业都已经开始了解人工智能的变革潜力并进行投资。但机器学习转换器的革命和对机器学习模型优化的不懈关注正在达到收益递减的地步。还有什么？
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition 专注于使用先进的人工智能来自动执行复杂的数据输入。 PaperEntry AI 是我们的无边界人工智能技术，可简化海关及其他领域的复杂文件，包括商业发票、装箱单、PGA 等。 PaperEntry AI 具有复杂的、可训练的 AI 引擎，结合了 OCR、自然语言处理、计算机视觉和深度学习 AI 建模。 将我们的技术无缝集成到您公司的现有系统中。易于使用的界面和工作流程直接连接到您现有的 TMS，消除任何学习曲线。我们还提供用于文档自动化的 API，确保满足任何数据输入需求的可配置性。 亲自体验一下吧！联系我们，让我们的团队演示下一代数据输入自动化。安排演示，看看我们实时处理您最复杂的文档。 告别过时的手动数据输入和基本 OCR 软件。与GenAI自动化一起拥抱未来！
KNIME
knime.com
KNIME 帮助个人和组织理解数据。 KNIME Software 通过直观的界面连接仪表板和高级分析的世界，适合任何处理数据的人。它使更多的业务专家能够自给自足，让更多的数据专家能够将业务推向现代数据科学的前沿，整合最新的人工智能和机器学习技术。 KNIME 的独特之处在于其开放式方法，可确保新技术的轻松采用和面向未来的访问。
Sensetime
sensetime.com
致力于发展创新人工智能技术，为经济、社会和人类发展做出积极贡献。
Altair One
altairone.com
Altair One™在一个地方提供了动态，协作访问模拟和数据分析技术以及可扩展的HPC和云资源。
Exploratory
exploratory.io
Exploratory 的简单 UI 体验使任何人都可以使用数据科学来快速探索数据、发现更深入的见解并进行有效沟通。
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub 是人们创建数据科学项目的地方。使用 DAGsHub 发现、复制并为您喜爱的数据科学项目做出贡献。 利用流行的开源工具来版本化数据集和模型、跟踪实验、标记数据和可视化结果
Incorta
incorta.com
Incorta 的开放数据交付平台简化了对来自多个复杂企业系统的数据的访问，以释放组织数据的全部价值，使其易于分析。在 GV、Kleiner Perkins、M12、Prysm Capital、Telstra Ventures 和 Sorenson Capital 的支持下，Incorta 帮助最具前瞻性的公司应对最严峻的数据挑战，从中端市场的创新者到财富 1000 强行业的领导者，如 Broadcom、Comcast、和快门。欲了解更多信息，请访问 www.incorta.com。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics充当您可信赖的业务副驾驶，目的是使您对数据驱动的决策更加聪明，更快，更有信心。 IBM Cognos Analytics为每个用户（无论是数据科学家，业务分析师还是非IT专家）都以与组织目标相关的方式执行相关分析的功能。它缩短了每个用户的旅程从简单的分析到复杂的分析，使他们可以利用数据探索未知的数据，确定新的关系，对结果有更深入的了解并挑战现状。通过IBM Cognos分析可视化，分析和分享有关您的数据的可行见解。
Pecan
pecan.ai
Pecan 成立于 2018 年，是一个预测分析平台，利用其开创性的 Predictive GenAI 消除人工智能采用的障碍，使所有数据和业务团队都可以使用预测建模。在生成式人工智能的引导下，企业无需专业人员即可获得跨各个业务领域的精确预测。预测 GenAI 可实现快速模型定义和训练，而自动化流程则可加速 AI 实施。通过 Pecan 将预测性人工智能和生成式人工智能融合在一起，现在可以更快、更轻松地实现人工智能的业务影响。欲了解更多信息，请访问 www.pecan.ai。
DataRobot
datarobot.com
打开。灵活的。旨在适应您团队的人工智能需求。 DataRobot 将您所有的生成和预测工作流程整合到一个强大的平台中。快速交付您的业务所需的人工智能，管理您的所有资产，并聘请世界一流的人工智能专家。
Akkio
akkio.com
Akkio 是一个主要为机构及其客户设计的人工智能数据平台，旨在促进数据驱动的实时决策。其功能范围广泛，包括但不限于准备和清理数据、进行预测和预测以及评估绩效。 值得注意的是，Akkio 以其用户友好性、规模和经济性而自豪。该平台提供诸如用于交互式数据处理的聊天探索和聊天数据准备以及用于全面见解的生成报告等功能。 它允许代理机构创建客户仪表板，以查明广告支出浪费的领域、效果最好的广告等。该平台可以显示历史数据中的模式，以预测未来结果并生成关键见解，以增强客户体验和活动绩效。 鉴于 Akkio 的预测人工智能引擎旨在发现隐藏的数据宝石，用户不仅可以预测未来的结果，还可以使用这些预测见解来制定相应的计划和行动。 其访问和准备功能可以轻松集成所有数据源、根据需要修改数据并自动保持数据最新。最后，Akkio 对无代码 AI 实施的重视表明其致力于让所有技能水平的用户都能轻松访问 AI。
Chooch
chooch.ai
Chooch 是领先的视觉 AI 平台，它将生成式 AI 和计算机视觉相结合，帮助企业自动执行重复的手动视觉审查任务，使搜索视频数据更加高效，并允许企业将人力资源重新分配到更高价值的活动。 Chooch 的 ImageChat Generative AI 可以使用提示技术视频和图像数据进行系统查询，以监控特定的视觉效果或动作，并在检测到时发送实时警报以启动进一步的行动。 Chooch 被用于许多不同的应用程序，包括检测零售盗窃、监控工作场所安全、检测武器、监控自助结账、数字资产管理等等。
TeleSign
telesign.com
Telesign 通过连接、保护和捍卫全球领先企业的数字身份，为他们提供 Continuous Trust™。 Telesign 每月验证超过 50 亿个唯一电话号码，代表全球移动用户的一半，并提供对剩余数十亿电话号码的重要洞察。该公司强大的人工智能和广泛的数据科学以速度、准确性和全球影响力的独特组合提供身份。 Telesign 解决方案可防止欺诈、确保通信安全，并通过让公司和客户充满信心地参与来实现数字经济。
Infoveave
infoveave.com
Infoveave®是一个统一的数据自动化和决策情报平台，它整合了来自多个来源的数据，以提供智能信息和及时的见解，而这些信息反过来又为企业提供了制定关键任务决策所需的清晰度。 Infoveave®的4个支柱是 *见解 - 创建交互式可视化以提供可行的见解。编织引人入胜的叙述，量身定制为影响 *分析 - 探索模式以预测结果。使用Automl＆Python进行有影响力的分析 *自动化 - 设置智能数据管道流量流程，减少手动任务并增强数据流 *数据应用程序 - 构建启用最后一英里数据收集的数据驱动的应用程序。链接到自动化并触发动作
Zerve
zerve.ai
数据科学和人工智能开发环境，专为代码优先数据团队构建。将原型无缝转换为软件，准备好自行部署或移交给工程团队进行部署。
4Paradigm
en.4paradigm.com
第四范式是企业人工智能的行业先行者和领导者，也是中国以平台为中心的决策人工智能市场的最大参与者。公司提供端到端企业级人工智能解决方案，服务行业包括但不限于金融、零售、制造、能源电力、电信、医疗等。 第四范式自成立以来就备受资本市场关注。股东包括红杉中国、博裕资本、春华资本等明星金融投资机构；国家制造业转型基金、国家开发银行、国信等国有投资平台；以及各大国有银行、思科、中国三峡等金融及TMT企业。能源电力行业战略投资机构。 凭借深厚的技术积累和成熟的产品能力，第四范式： ——以平台为中心的人工智能决策市场中国排名第一（来源：中洞咨询） ——2018年以来中国机器学习平台市场份额排名第一（来源：IDC MarketScape） -- 2020年为47家世界500强及上市公司提供服务
Accern
accern.com
Accern 是领先的 NLP 公司，致力于帮助企业开发特定行业的解决方案。该公司提供专为多个行业量身定制的综合 NLP 平台、模型、数据和聊天，加快了金融服务、政府等领域领先组织的价值实现时间。凭借简化的无代码工作流程，辅以预构建的分类法、50,000 多个分类模型以及对数十亿行公共数据的访问，Accern 正在彻底改变全球员工队伍的运营效率。 Accern 的卓越成就使其在 Gartner® 2023 年数据科学、机器学习和银行业新兴技术炒作周期™ 中获得显着地位，并被 Fast Company 认可为科技领域的下一个大事件之一。 Accern 受到 Capgemini、UniCredit、Interactive Brokers、Mizuho Bank 和 Standard Bank 等全球领先企业的精英数据团队的信赖，促进了 NLP 解决方案的大规模构建和部署。 Accern 总部位于纽约州纽约市，很荣幸被评为福布斯 30 位 30 岁以下公司。该公司已从 Fusion Fund、Tribe Capital、Shasta Ventures、Allianz Strategy Ventures、Mighty Capital 等知名机构投资者那里筹集了 4000 万美元。
Algforce.ai
ai.algforce.com
AlgForce.ai的使命是成为企业的人工智能技术合作伙伴。 其产品AlgForce Copilot创建了“AIGC+Data Insight”解决方案。利用生成式AI和低代码引擎，辅助企业非技术人员使用自然语言查询数据库。AI自动进行语义理解、洞察路径规划和自动编程，生成专家级数据洞察，辅助业务决策几秒钟之内。 AlgForce Copilot作为所有非技术人员的24/7数据洞察AI“外脑”，旨在实现数据访问民主化，赋能企业打造数据驱动的增长飞轮！
Spotfire
spotfire.com
Spotfire® 软件是 Cloud Software Group 的一个业务部门，为数据密集型企业提供强大的自助式分析。 Spotfire 超越了基本的后视仪表板，为数据探索和实时决策提供了单一的可视化分析平台。在点击式无代码数据科学的支持下，Spotfire 甚至允许非开发人员同时分析静态数据和动态数据，从而更快地获得洞察并获得更好的业务成果。 Spotfire 现在是 Cloud Software Group 的一部分。
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE AI 和分析引擎（引擎）是一个数据科学和机器学习 (ML) 平台，使每个人（甚至是新手用户）能够在几分钟或几小时（而不是几周或几个月）内以经济实惠的方式构建高性能 ML 应用程序 - 否需要编码。 易于使用的连接工具链提供了您在单个管道中从原始数据到预测和见解所需的一切。手动和重复的机器学习任务是自动化的，引擎的智能功能有助于端到端地指导用户。 您可以通过引擎的无代码图形用户界面 (GUI) 或 API 和 SDK 来开发和部署 ML 应用程序。因此，无论您是构建一个没有专用数据科学资源的小型试点项目，还是部署大型企业机器学习系统，您都可以为现有团队配备正确的工具，以快速构建有意义的解决方案。 “引擎的强大之处不仅在于它能够创建高质量的预测模型，还在于它能够让您在几分钟而不是几周内启动并运行并评估结果。”
ActiveEon
activeeon.com
Activeeon 是一家软件公司，为作业调度、IT 自动化、加速和可扩展性、大数据、分布式计算和应用程序编排提供创新的开源解决方案。 Activeeon 帮助公司实现业务自动化并加速上市，通过工作负载自动化获得竞争优势。 Activeeon 生产可在云端和本地以许可或 SaaS 模式使用的 ProActive 软件。我们的软件通过多语言工作流程来编排应用程序和流程，同时增加计算资源的弹性和可扩展性，从而帮助用户实现其业务目标。最值得注意的是，ProActive 非常适合依赖于本地、混合和多云基础设施的流程。 Activeeon 将两种主要产品商业化： 1) ProActive Workflows & Scheduling - 作业调度和工作负载自动化解决方案，从多语言工作流的定义到调度和元调度，一直到云资源管理，这是云时代节省时间和成本的关键功能。 2) 机器学习开放工作室 - 完全开放、多语言、多人工智能框架、并且可由我们的最终用户完全定制和扩展的数据科学和机器学习平台。
Hiro
hiro.so
Hiro 构建了将 Web3 引入比特币的开发人员工具。 Hiro 的工具套件通过智能合约、数字资产和去中心化应用程序释放了比特币的全部潜力。
Qualetics
qualetics.com
Qualetics 提供了一个革命性的人工智能平台，让您可以轻松地将数据科学用于您的业务，而不受资源和基础设施的障碍。从初创公司到大型企业，各种规模的企业都可以利用 Qualetics 平台来解决复杂的业务问题并推动增长。 Qualetics 与您的产品、系统或流程配合，利用机器学习、NLP、计算机视觉和文本分析等深度人工智能技术来收集数据并进行处理。然后，所有可操作的分析见解都会以简单的方式呈现给您的团队-易于理解的仪表板，提供顶层和微观层面的见解。 Qualetics 不仅可以让您轻松获得正确的数据见解，还可以让您的团队更轻松地理解数据并采取行动。 Qualetics 的人工智能管理系统 (AIMS) 平台是所需的工具组合，可帮助将来自多个渠道的数据路由到复杂的机器学习系统中，并以清晰、无缝的方式提供见解供企业使用。