客户关系管理软件 - 最热门应用 - 俄罗斯

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CRM软件是客户关系管理的简称，旨在有效地跟踪和管理客户关系。它是一个记录和组织企业、潜在客户和现有客户之间交互的综合系统。该软件将重要的客户数据（包括联系信息、交互历史记录和交易摘要）整合到集中的最新记录中。 CRM 软件主要用于销售部门，充当销售人员自动化 (SFA) 的中心枢纽。它可以与各种其他业务应用程序无缝集成，例如电子商务平台、营销自动化软件、客户服务软件和CPQ软件。这种集成可确保在整个客户旅程中同步且增强的客户体验。 一些 CRM 解决方案提供广泛的集成客户相关功能，提供一体化功能，包括营销自动化、帮助台、电子商务工具、ERP、项目管理或网站管理。这种全面的方法无需额外的解决方案，对中小型企业特别有利。另一方面，独立的 CRM 解决方案主要侧重于与销售相关的功能，例如联系人、帐户和渠道管理，没有广泛的营销、帮助台或其他非销售相关的功能。
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Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款帮助公司和企业家提高内部和外部效率的软件。我们的平台提供 CRM、联络中心、网站构建器、在线商店、营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的内联网、任务和项目管理、实时文件共享和存储、通信工具和组织。人力资源要素和人工智能内置于 Bitrix24 结构中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 于 2012 年 4 月作为基于云的服务推出的一项计划。现在它可在云端和本地使用。到 2024 年，我们公司的组织数量将超过 1200 万个。 Bitrix24 为能够为从小型组织到财富 500 强公司的客户提供服务而感到自豪。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
Planfix
planfix.com
Planfix 平台允许组织在线管理其整个业务。无论公司规模和行业如何，Planfix 都能提供出色的项目和工作管理工具。借助 Planfix，您的公司可以获得从流程设计到外观的完全可定制的管理系统。集成的 Planfix 平台允许用户同时管理任务和项目、CRM、销售、营销、生产、物流、支持服务、财务和人力资源。团队之间的数据传输是无缝的——例如，实施阶段的交易变成项目，然后转移到支持部门。灵活的访问设置允许用户仅查看保持工作效率所需的信息，而管理人员则可以查看整个业务流程。无需编程即可配置和控制公司内的各种业务流程。该平台提供了广泛的强大功能，包括项目管理、客户会计、任务管理、在线甘特图、电子邮件集成、日历、实时事件编年史、分析和报告、连接外部用户、链接帐户等等。无论您是新手还是精通技术的用户，Planfix 都将是您的完美选择。有经验的用户会发现 Planfix 中的功能在其他服务和系统中不可用。这些功能包括广泛的定制、复杂业务流程的高级自动化以及灵活的项目构建。或者，即用型配置和自动化程序有助于入门和实施。我们相信 Planfix 适合私营企业、非营利组织、公共组织以及任何其他致力于实现共同目标的团体。超过 68,000 名用户使用 Planfix 来自动化 7,000 多家公司的业务工作流程。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可让您在几分钟内为您的企业创建客户端门户和内部工具，无需编写代码。它可与 Airtable 和 Google Sheets 配合使用。加入超过 90,000 个团队，为其客户或合作伙伴构建门户、员工内部网、项目管理工具、仪表板、CRM 等。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以销售为中心的 CRM（客户关系管理）工具，各种规模的团队都喜欢使用。我们的 CRM 简单而强大，优先考虑可用性，在 179 个国家/地区拥有超过 100,000 名付费客户，销售团队被其简单而强大的设计所吸引。使用 Pipedrive 时，不会有任何遗漏，借助灵活且功能强大的 CRM 软件，您的团队可以花更少的时间归档，花更多的时间进行销售。
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel 是一个面向数字机构和顾问的白标销售和营销平台。功能包括带有 SmartLists 的 CRM、电子邮件、2 向 SMS、整合 SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB 聊天、出站呼叫、呼叫跟踪、通话录音、强力拨号器、表单生成器、调查生成器、漏斗生成器、网站生成器、在线调度、工作流程自动化、报告、Webhooks 等等！代理帐户包括为您的客户提供的无限子（位置）帐户，可以克隆这些帐户以加快设置速度。使用您自己的 Twilio 和 SMTP 凭据来支持您的帐户，让您能够获得电子邮件、电话和短信的批发费率。从 14 天免费试用开始！
Interacty
interacty.me
营销人员（自由职业者和代理机构）、制作工作室、出版商 Interacty 允许营销人员通过互动体验和游戏吸引受众并增加销量。游戏化营销内容可以增加参与度和注意力时间，并产生更多潜在客户。 Interactive 允许您创建 20 多种不同的游戏活动。通过一次订阅，您可以随时创建测验、记忆、配对游戏、隐藏物体游戏、找不同、拼图、前后、星座、幸运饼干、幻灯片等。您可以使用内容块和直观灵活的编辑器在几分钟内创建项目或游戏。 Interacty 提供了大量节省时间的业务模板，而且它还是一个很棒的创意库 - 您一定会在这里找到适合您下一次营销活动的概念。 Interacty 与 Unsplash 集成，让您可以访问数千张免费图像。通过简单的复制粘贴，完成的项目就可以轻松嵌入您的网站。您还可以使用链接在社交网络上分享您的项目。 Interacty 支持 CNAME 和 Whitelabel，并且带有 CSS 样式的附加设计选项有助于保持您的品牌知名度。您可以通过与 CRM 集成的交互式内容表单来生成潜在客户。 Interacty 允许您将潜在客户表单直接合并到游戏中，因此收集客户信息是该流程不可或缺的一部分。您可以在完成游戏后设置自动重定向，这将显着提高转化率。您可以创建排行榜游戏并在游戏中添加计时器或倒计时，以激励观众获得最佳分数。这在举办比赛或抽奖或为活动创建游戏时非常有用。如果您是活动的演讲者，请在演讲结束时添加一个游戏，观众就会记住您的演讲。您可以查看每场比赛的统计数据并从仪表板下载潜在客户列表，同时与 Mailchimp 等营销工具集成使您可以将潜在客户直接发送到现有的 CRM。 Interacty 的游戏化功能使营销人员能够吸引用户并取得较高的业务成果。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 联络中心是一种全渠道客户互动解决方案，具有语音和 30 多个数字渠道、用于自助服务的高级 AI 选项（例如机器人）、主动外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供 300 多个预构建的集成（包括领先的 CRM）以及完全集成的、由人工智能驱动的员工敬业度管理和分析解决方案。 RingCentral 联络中心与 RingCentral MVP 解决方案紧密集成，为客户提供企业级语音基础设施和集成统一通信的优势，从而实现无缝的跨职能协作。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全集成的 CRM，具有销售跟踪、联系人管理、营销自动化、网络分析、双向电子邮件、电话、帮助台以及简洁的现代界面。借助敏捷 CRM，中小型企业现在可以： * 使用简单而强大的拖放编辑器自动化营销、销售和客户保留流程 * 将网站访问者直接转化为 CRM 中的潜在客户 - 根据网络或电子邮件活动自动培育、跟踪和评分潜在客户 * 启用多渠道通信，能够从同一页面给联系人打电话、发送电子邮件或发推文 * 监控客户行为并获取客户活动的实时警报 * 在一个地方管理帮助台票证以及所有客户历史记录 * 在一页中详细记录所有客户的详细信息和通信历史记录，并按时间顺序排序 * 使用广泛的集成在一个页面上查看来自各种其他业务应用程序的客户数据
Capsule
capsulecrm.com
简单但功能强大的 CRM。加入超过 10,000 家全球企业，发现管理联系人、销售和发展持久关系的更简单方法。
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM 可以节省您在研究和数据输入方面的时间。我们会自动找到您需要的信息。
webCRM
webcrm.com
集成的业务增长和客户管理解决方案。 利用我们屡获殊荣的 CRM 平台增加收入、培养客户关系并分析绩效。
PromoXcrm
promoxcrm.ai
PromoXcrm 专为促销产品分销商而设计，涵盖了其他 CRM 所不具备的所有方面。它与行业领先的工具和软件集成，让您可以从单个门户管理一切。 无缝管理您的所有团队、项目和客户。通过专为促销产品分销商设计的“PromoXcrm”让您的客户满意。
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是第一个也是最好的产品，可以帮助品牌根据品牌条款，通过影响者店面更好地为创作者货币化。 LoudCrowd 为电子商务领域的顶级品牌（Gymshark、boohoo 等）提供了一种创作者商务解决方案，可与 TikTok Shop、Amazon Influencer Storefronts 等爆炸性的第 3 方参与者进行实际竞争。 LoudCrowd 的客户不仅从第 3 方参与者那里赢回了重要的收入，而且还看到了创作者附属转化率 (CVR) 和平均订单价值 (AOV) 的大幅提高，以及客户获取 (CPA) 成本的显着降低。 LoudCrowd 的影响者店面的工作原理是允许品牌为任何创作者提供白标个性化页面。创作者可以 DIY 产品捆绑、整合 Instagram 和 TikTok 的内容，并从他们推动的销售中赚取佣金。个性化登陆页面是自动创建的，无需品牌的任何开发资源。 LoudCrowd 的影响者店面代表了有利于品牌的创作者联盟营销的未来。
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一体化小型企业管理软件，可帮助您简化业务，以便您可以重新做自己喜欢的事情。借助 Thryv，小企业主可以更好地沟通、解决更多业务挑战并变得更有条理。与 Thryv 合作，超越客户的期望并增强您的在线形象，这一切只需一次登录即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，专家了解小企业主的目标和独特需求。 Thryv 手柄： * 客户沟通 * 估价、发票和付款 * 预约安排 * 声誉管理 * 社交媒体管理等等！ Thryv 可以自动执行任务，并将客户置于业务中心，通过一款易于使用的软件，可以轻松接触更多客户、保持井然有序、更快获得付款并自动生成评论。 Thryv 使客户可以轻松地： * 通过评级和评论、社交存在和准确的搜索结果在线找到您。 * 轻松即时地互动、接收提醒、发送短信和电子邮件以及安排约会。 * 轻松付款，立即收到收据，知道它是安全可靠的并选择付款方式。 * 与要求他们回复的自动消息保持联系，保持联系并请求评论。 Thryv 屡获殊荣的软件正在帮助美国、加拿大和澳大利亚的 45,000 多家企业转变其开展业务和管理客户的方式。
Teamwork
teamwork.com
TeamWork.com是唯一具有一流客户运营的平台，并结合了团队喜欢的易于使用的项目管理。按时按时交付工作，消除客户混乱并了解盈利能力，全部在一个平台中。 TeamWork.com总部位于爱尔兰科克，由一个以前经营代理商的团队创立，全球拥有超过350名员工的全球团队。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一个地方捕获、管理、跟踪和转换潜在客户的最简单方法。 1. 通过潜在客户捕获和网站联系表单自动捕获潜在客户 2. 管理多个销售渠道的潜在客户 3. 将正确的潜在客户分配给合适的销售主管并跟踪他们的活动 4. 通过电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户沟通 5. 获取销售人员的详细信息报告和未来收入潜力 6. 只需点击几下即可发送报价单、发票、销售订单 7. 还有更多功能可以简化您的销售工作流程...
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz是一款专为VSE/SME创建的在线管理软件。易于使用的管理解决方案可满足您的所有需求，从而节省时间：发票、销售管理、会计、客户关系管理、项目管理、库存管理。
Accelo
accelo.com
Accelo 受到世界各地专业服务企业的使用和喜爱，用于管理其客户工作并实现盈利。基于端到端云的平台可以管理客户工作交付的各个方面，从潜在客户到付款，包括销售、项目、票据、保留、时间表、资源等，无论您身在何处。客户工作管理平台注重时间和金钱，让您全面了解最新的业务数据和财务绩效。将客户通信、活动和工作集中在一个平台上，您始终知道事情在哪里，而无需请求状态更新。 Accelo 简化了整个业务和团队的工作流程并提高了效率，以增强可见性和协调性，帮助领导者运营业务，帮助专业人员专注于最重要的工作。通过利用强大的自动化功能，管理人员能够轻松地在预算范围内按时交付项目。 Accelo 的最新且安全的分析使领导者有信心做出明智的决策，确保业务的增长和繁荣。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
Salesflare
salesflare.com
尝试 Salesflare，这是一款适用于销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
Platformly
platform.ly
Platformly 是一款功能强大且易于使用的业务管理和营销自动化工具，适合专注于增长的忙碌企业主。 Platformly 通过精确跟踪整个营销漏斗中不同活动和渠道之间的交互，使营销归因变得容易。它可以帮助您无比详细地了解哪些营销活动能带来最大的销售额、谁是您最忠实的客户以及推动增长的因素。业务仪表板仪表板将最重要的业务指标整合到一个完全可定制的仪表板中。它们可以实时概述您的业务中发生的情况，并能够在任何给定时间深入挖掘并获取您所需的准确数据。链接跟踪 Platformly 是您的活动管理指挥中心。无缝跟踪营销活动绩效、用户互动、销售以及其他所有内容。 CRM 管理和加强客户关系的一个中心位置。查看概述或选择联系人以查看过去与您的品牌的所有互动。所有数据都会实时自动更新。潜在客户捕获 直观的客户获取工具，从行为驱动的选择加入表单到完整的、像素完美的登陆页面。所有这些都具有简单的拖放界面，可帮助您快速启动有效的营销活动。
Ploomes
ploomes.com
Ploomes 是第一个将 CRM、流程自动化和提案生成相结合的平台。控制整个商业运营，从潜在客户的产生到转化和忠诚度，统一销售人员的工作环境并实现 360° 的客户视图。我们通过将更传统的 CRM 的稳健性与更简单的 CRM 的易于实施、使用和维护相结合来填补市场空白。凭借这一定位，我们已成为拉丁美洲最大的 CRM 公司，为 Philips Healthcare、Intelbras、Grupo Moura 和 Unimed 等客户提供服务。
noCRM.io
nocrm.io
专为销售人员打造的无障碍销售线索管理软件。借助 noCRM，您可以专注于完成交易，而无需无休止的数据输入与传统 CRM 软件不同，noCRM.io 将潜在客户置于其系统的中心，使销售人员可以轻松地以更少的精力完成更多交易。精确测量、跟踪和计划，绝不让任何线索从裂缝中溜走。简化您的勘探和销售流程，并定制您的销售渠道以管理整个销售周期。通过 noCRM.io 完成更多工作并达成更多交易。轻松扩展您的渠道并提高工作效率 - 在几秒钟内从任何来源（例如名片、电子表格、电子邮件、网站或应用程序）创建潜在客户。不再失去潜在客户，并始终知道下一步应该做什么。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美国云计算公司，成立于 1998 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥，提供用于管理企业财务、运营和客户关系的软件和服务。其软件和服务专为小型、中型和大型企业量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和电子商务模块。甲骨文公司于2016年11月以约93亿美元收购了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite业务部门由执行副总裁Evan Goldberg管理，作为甲骨文面向中小企业的云ERP。
Amwork
amwork.com
Amwork 是一个平台，为企业提供强大的构建器来创建独特的工作空间，从而简化其业务流程。该公司的构建器旨在使企业能够使用 CRM、项目管理、人力资源以及与业务工作流程相关的所有内容等模块创建自定义工作区。这有助于企业更有效、更高效地协作，让员工和合作伙伴无缝协作。 使用 Amwork 的主要好处之一是设置过程简单，不需要编码知识，使其成为各种规模企业的理想解决方案。该平台提供了一套重要的工具，使企业能够实现流程自动化并减少手动工作量，从而提高生产力和盈利能力。 通过使用 Amwork，企业可以从有组织且简化的日常运营方法中受益。该平台的 CRM 模块可帮助企业管理客户交互，而项目管理模块使团队能够高效协作和管理项目。人力资源模块有助于管理员工记录、福利和其他与人力资源相关的任务。借助 Amwork，企业可以在一个中心位置管理所有这些任务，从而简化工作流程并减少错误。 总的来说，Amwork 是一个重要的平台，它为企业提供必要的工具来简化业务流程和改善协作，从而提高生产力和盈利能力。 简单的设置过程：Amwork 的平台旨在使设置过程变得简单，并且不需要编码知识。这使其成为各种规模企业的理想解决方案，使他们能够以最少的努力快速入门。 自动化和减少手动工作量：Amwork 提供了一套重要的工具，使企业能够实现流程自动化并减少手动工作量。
Qebot
qebot.com
Qebot Marketplace 与最好的软件公司合作，让业务经理可以购买数字工具和应用程序来帮助管理和发展业务。购买后，可以直接通过 Qebot 平台访问这些工具。一次登录即可管理您的整个业务。当前产品： - 网站构建器 - 社交媒体管理器 - 目录列表管理器 - 评论/声誉管理器 - 电子邮件营销管理器 - 云存储 - CRM - 广告活动管理器 - 内容营销
Coretal
coretal.co
Coretal 可帮助您节省时间、金钱并减少挫败感。使用核心业务管理平台简化您的流程。 Coretal - coretal.co - 是一个创新的一体化平台，可用于运营您的业务；包括项目管理、发票、提案、CRM、支持和票务、日历、日程安排等等。我们正在构建满足您核心业务需求的首选平台。节省您的时间、金钱和压力。使用我们的仪表板和小部件始终了解您的业务。板 - 灵活。可定制。强大的。按照您的方式创建、设置和管理看板。任务板、项目板、跟踪流程的板。管理员工的董事会。任何解决方案或问题的板。将看板链接到项目。拥有独立董事会。真正的选择是您的 项目 - 在一个地方跟踪所有项目，将简报、任务、时间表、时间跟踪、对话、决策、发票、提案和合同放在一起。发票 - 使用我们的发票功能发送、跟踪并获取付款。人员 - 保存联系人并跟踪您与他们的互动和通信。
Koban
koban.cloud
Koban 是一家法国公司，总部位于里昂附近，为中小企业提供 CRM 平台。我们的目标？提供 100% 集成的平台来管理公司客户关系的各个方面。 （最后）将您的所有团队聚集在一个软件上：销售团队促进您的商业发展，营销团队创建超有针对性的活动并产生潜在客户，销售管理团队促进赢得的报价的传输并监控计费和支持团队保留并利用现有客户。 是的，这一切都在符合人体工程学的软件上实现，易于使用、符合 GDPR 且可在移动设备上使用。 但 Koban 不仅仅是功能。这也是一个坚信支持是 CRM 项目成功的关键因素的团队。自 2012 年以来，我们的愿望一直是支持每位客户取得成功。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、经济实惠的一体化营销、销售和支持 CRM 软件，为全球 29500 多家成长型公司提供支持。 EngageBay 帮助公司获取、吸引、培养网络访问者，并将他们转化为满意的客户，并将其业务增长 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 简单而强大的一体化 CRM - 易于使用的营销自动化软件 - 电子邮件营销 - 免费实时聊天软件 - 强大的帮助台软件 - 电子邮件序列 - 登陆页面 - 用于捕获在线潜在客户的 Web 表单- 跨营销、销售和支持部门的 360 度客户视图 - 预约安排软件 - 联系人管理软件 - 免费 CRM 软件等等。
Tapdesk
tapdesk.io
Tapdesk 是一款 CRM 和潜在客户搜索工具，旨在简化每个销售组织的销售流程，从而让他们有更多的时间和精力来完成交易。它是为销售专业人员和拥有销售团队的组织构建的工具。 Tapdesk 由人工智能提供支持，我们的机器学习算法为您提供相关数据，以提高您的生产力并减少浪费。我们拥有独特的搜索功能，允许用户根据多种标准找到决策者和潜在客户。
Bloom
bloom.io
Bloom 是一个面向独立企业主、自由职业者和服务专业人员的商业工作区。它以专业体验连接所有客户接触点，包括数字表格、报价、合同、发票、数字支付、通信、日程安排，甚至客户门户。 Bloom 是一整套适合现代创意人士、自由职业者和小型企业的商业工具。
Gincore
gincore.net
Gincore 是一个在服务中心保存记录的程序，它可以节省时间，为车间带来秩序，最重要的是 - 增加您的利润
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，ConnectWise PSA 15 年来一直是技术公司的首要业务管理平台。
Intandemly
intandemly.com
Intandemly 提供基于客户的营销和销售软件 + 专家，以从目标客户中产生需求、参与度和收入。您将获得人员、流程和我们的销售平台的组合 400 多家组织信任 Intandemly 来推动销售参与。如今，拥有 1 到 10,000 人的组织都在使用基于 SaaS 的软件。识别：Intandemly 提供了一个 Chrome 扩展程序，使识别变得超级简单，同时消除了代表的数据输入。研究您的客户和潜在客户，获取最新的联系数据并将其推送到潜在客户模块中。前景：通过我们内置的 CRM 增强销售，该 CRM 提供见解、帐户管理、呼叫、电子邮件自动化等。创建经过优化的销售工作流程，以帮助您达成更多交易。参与：建立帐户受众并通过广告、Linkedin、重定向直邮和电子邮件进行播放。使营销与组织的其他部门保持一致，并以最个性化的方式接触客户。
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye 简化了 CRM 和营销工具，以提供一个强大的平台来帮助您发展业务。 作为营销自动化平台，借助 Beetle Eye，您可以： * 自动化电子邮件营销活动 * 创建个性化电子邮件模板 * A/B 对比测试 * 托管活动资产 * 管理电子邮件订阅 * 制定、部署和分析调查 * 跟踪客户参与度 Beetle Eye CRM 的一些功能包括： * 聚合潜在客户来源 * 管理和鉴定潜在客户 * 生成潜在客户列表和细分 8 发送触发式销售回复 * 记录先进的线索数据 * 利用自定义数据建模
Composity
composity.com
Composity 是一款基于云的 ERP 解决方案，扩展了销售和营销工具，专为中小企业设计。它是一个“现成的”软件解决方案，可管理组织内部和外部业务流程的各个方面 - 会计、库存管理、计费系统、文档管理、企业网站和电子商务、CRM、客户群组织和报告生成器。
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix 是全球领先的统一低代码整体体验平台提供商，旨在彻底改变企业自动化和简化客户与员工交互的方式。 CloudOffix 的平台植根于定制自由和自动化的强大功能，使组织能够数字化工作流程、增强体验并提高商业和运营团队的效率。 CloudOffix 的核心是我们的低代码应用程序生成器，以及全面的客户体验 (CX) 和员工体验 (EX) 应用程序。这些工具使我们的客户能够利用大量即用型模板和连接器轻松构建自定义应用程序。这增强了协作和自动化，使企业能够快速适应市场变化并有效地扩展运营。 CloudOffix 对真诚关怀的承诺定义了我们的方法，将真诚的关系置于商业交易之上。 CloudOffix 与客户和合作伙伴透明地互动，倾听并调整以提供尊重每个组织独特性的定制价值。 CloudOffix不仅是技术提供商，更是创新合作伙伴。借助 CloudOffix 的一体化平台，世界各地的公司可以通过单一集成解决方案管理销售、营销、人力资源、CRM、项目管理、电子商务、协作、发票和帮助台。这消除了对多个不同系统的需求，从而显着降低了成本并提高了生产率。 CloudOffix 深受全球信赖，致力于帮助客户取得成功，我们建立的牢固、持续的关系就证明了这一点。 CloudOffix 强大的合作伙伴网络和全球影响力使我们能够提供具有普遍吸引力的本地化解决方案，确保每个客户都能获得专门的支持和卓越所需的资源。借助 CloudOffix，企业可以获得敏捷性、工具和自由，以更少的投入获得更多的成果，从而增强整体体验管理并确保卓越运营。
Insale CRM
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为您的团队提供简单、智能且轻松的销售 CRM。管理销售流程成为一种令人愉快的体验，让您的销售团队爱上这个流程。
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您所需的一切尽在一处 利用我们强大的 CRM、工作流程自动化以及电子邮件 + SMS 营销工具来发展您的业务，将更多潜在客户转化为客户。
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC 提供完整的 CRM 平台，价格极具竞争力，其业务应用程序涵盖营销自动化、销售人员自动化、服务管理、可扩展平台和行业 CRM 解决方案等。 CloudCC 提供 SaaS 和 PaaS，以便您可以找到我们可以为您提供的 CRM 解决方案。
Pega
pega.com
Pega 是一个强大的低代码平台，可为世界领先的组织构建敏捷性，以便他们能够适应变化。客户使用我们的人工智能决策和工作流程自动化来解决他们最紧迫的业务挑战——从个性化参与到自动化服务再到简化运营。自 1983 年以来，我们构建了可扩展且灵活的架构，帮助人们专注于最重要的事情，从而满足当今的客户需求，同时为未来不断转型。
Setupad
setupad.com
Setupad 是一个综合性的盈利平台，旨在通过灵活的解决方案和行业专业知识帮助发布商最大限度地提高广告收入。作为 Google 认证发布商合作伙伴 (GCPP) 和 Prebid 成员，Setupad 为所有类型的发布商提供值得信赖的高性能选项。自助服务平台允许亲力亲为的发布商在没有 IT 支持的情况下独立管理 Prebid 设置，而 Setupad Bidder 可以添加到现有的广告堆栈中，整合优质需求源以促进竞争和收入。对于那些寻求完全托管体验的人来说，Managed Prebid 提供由 Setupad 专家团队管理的端到端优化。借助 Setupad 的多样化产品，发行商可以充满信心地有效地扩展其盈利策略。
Adviai
adviai.com
Adviai 是一个 CRM 平台，提供连接营销、销售和客户服务所需的所有软件、集成和资源。
Native AI
gonative.ai
Native Ai 是一个始终在线的市场情报平台，可帮助品牌和组织跟踪、管理、优化和创新。它使用最先进的自然语言处理和人工智能技术在大型数据集中进行发现，使品牌能够简化产品并更好地了解消费者。
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite 是一款基于云的端到端医疗计费、收入周期管理、电子健康记录软件、实践门户和实践营销 CRM 软件。
Leadsales
leadsales.io
适用于 WhatsApp、Facebook 和 Instagram 的 CRM 将您的聊天集中在列中，自动将它们分配给您的销售和客户服务团队
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款强大且可定制的解决方案，适用于各种规模的活动，包括现场活动、混合活动和 3D/2D 虚拟体验活动。它是一个以赞助商为中心的平台，具有 150 多个功能和定制功能，专为活动自动化而构建。我们的平台简化了从活动前阶段到活动后每一步的管理，并使整个流程自动化，为您节省了近 50% 的管理成本和时间。我们的使命是推动参与——首先也是最重要的——为您带来更大的业务成果。 EventTitans 是一款一体化活动管理平台，可简化所有重要功能，包括票务、简化的与会者/赞助商/演讲者自助注册流程、游戏化、来宾签到/步入、与会者参与以及捕获重要的实时信息事件分析。我们内置的 CRM 可帮助您导入或导出联系人、跟踪订单、发送批量电子邮件、记录调查等等。与您的深度品牌体验相结合，与我们积极主动的全职客户成功团队相结合，确保在我们平台上执行的每项活动每次都是完美的。向我们询问有关我们的自定义活动仪表板开发和功能定制的信息，它们可以帮助简化您的流程、提高与会者的参与度并提高活动的整体成功率。我们的团队随时准备协助您创建量身定制的解决方案，以满足您的特定需求并最大限度地发挥您的活动潜力。
Salescamp CRM
salescamp.app
Salescamp 提供基于云的销售 CRM 软件解决方案，用于管理销售报告、管理、营销、改善客户关系等。为您的企业获取最好的免费 CRM 系统。
Barantum
barantum.com
Barantum 是印度尼西亚领先的面向现场销售团队的云 CRM，旨在通过充当销售人员的私人助理来帮助他们处理日常生活。将其视为销售团队的 Siri，旨在提高移动销售效率。
PhingooCRM
phingoocrm.com
PhingooCRM 是一款专为现代呼叫中心量身定制的基于云的 CRM 解决方案，配备了用于有效资源管理的先进工具。 所有 CRM 系统都具有高度适应性，旨在满足您组织的独特需求和流程。如果您希望实施 PhingooCRM 或已经使用它，请务必注意，随着时间的推移，更新、补丁和配置更改可能会使事情变得复杂。确保您的自定义修改在这些更新后仍然有效至关重要。 传统上，质量保证团队或指定成员手动执行这些检查。然而，随着您的组织的发展，PhingooCRM 工作流程可能会变得复杂，并且数据量也会显着增加。手动测试可能是劳动密集型的并且容易出错，使得覆盖系统的所有方面变得具有挑战性。 这就是测试自动化发挥作用的地方，帮助您有效地应对验证挑战。它可以节省大量时间并确保以最小的努力顺利运行。然而，有一些挑战需要考虑： * 持续更新和维护：PhingooCRM 等 CRM 系统正在不断发展，这意味着您的自动化脚本可能会随着新版本的发布而中断。跟踪这些更改并更新测试脚本可能会变得很繁重。 * 复杂的用户界面：CRM 系统的优势在于其管理复杂业务工作流程的能力，这可能会导致复杂的用户界面，具有动态对象 ID、嵌套 iFrame 和详细的对象树。使用传统工具自动化这些元素就像拼凑一个拼图。 * 自定义报告：报告是根据您的具体要求量身定制的，并且使用传统工具将其自动化通常需要工程师具备编程专业知识。 * 测试数据管理：管理大量数据和敏感信息需要谨慎的方法。有效的测试数据管理对于安全地提取、屏蔽、编辑和维护测试数据至关重要。 * 熟练的人员：寻找并留住精通自动化工具和编码的知识渊博的工程师可能是一项重大挑战。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore 是一种高级实验工具，主要由想要启动高级实验的机构、开发和产品团队以及需要 IT 部门帮助最少的营销人员使用。我们脱颖而出：我们真正关心我们的客户 - 在支持和超额交付方面付出更多努力，因为我们还有内部实验团队、CRO 和数据专家为您服务。功能： A/B 测试：使用市场上先进的细分引擎之一创建实验，具有 41 个数据点：网站行为、流量来源、CRM 数据、GTM、天气 API 等。高级报告：> 贝叶斯和频率统计 >按特定目标过滤结果 > 辅助转化或线性分布 > 累积视图 > 仅共享与您的团队重要的内容：pdf 报告 > 跟踪任何事件 现场调查： > 作为弹出窗口或小部件触发 > 滚动、加载、退出时触发器 > 逻辑分支 > 多项选择、唯一选择、网格、NPS、CSAT 等 > 细分行为 > 潜在客户捕获 > 高级报告叠加 > 触发各种广告素材 > 创意构建器 > 退出时/加载时/加载时滚动集成：Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot、Marketo、Salesforce Shopify Woopra