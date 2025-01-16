客户关系管理软件 - 最热门应用 - 葡萄牙

Interacty

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营销人员（自由职业者和代理机构）、制作工作室、出版商 Interacty 允许营销人员通过互动体验和游戏吸引受众并增加销量。游戏化营销内容可以增加参与度和注意力时间，并产生更多潜在客户。 Interactive 允许您创建 20 多种不同的游戏活动。通过一次订阅，您可以随时创建测验、记忆、配对游戏、隐藏物体游戏、找不同、拼图、前后、星座、幸运饼干、幻灯片等。您可以使用内容块和直观灵活的编辑器在几分钟内创建项目或游戏。 Interacty 提供了大量节省时间的业务模板，而且它还是一个很棒的创意库 - 您一定会在这里找到适合您下一次营销活动的概念。 Interacty 与 Unsplash 集成，让您可以访问数千张免费图像。通过简单的复制粘贴，完成的项目就可以轻松嵌入您的网站。您还可以使用链接在社交网络上分享您的项目。 Interacty 支持 CNAME 和 Whitelabel，并且带有 CSS 样式的附加设计选项有助于保持您的品牌知名度。您可以通过与 CRM 集成的交互式内容表单来生成潜在客户。 Interacty 允许您将潜在客户表单直接合并到游戏中，因此收集客户信息是该流程不可或缺的一部分。您可以在完成游戏后设置自动重定向，这将显着提高转化率。您可以创建排行榜游戏并在游戏中添加计时器或倒计时，以激励观众获得最佳分数。这在举办比赛或抽奖或为活动创建游戏时非常有用。如果您是活动的演讲者，请在演讲结束时添加一个游戏，观众就会记住您的演讲。您可以查看每场比赛的统计数据并从仪表板下载潜在客户列表，同时与 Mailchimp 等营销工具集成使您可以将潜在客户直接发送到现有的 CRM。 Interacty 的游戏化功能使营销人员能够吸引用户并取得较高的业务成果。