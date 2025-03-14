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对话智能软件 - 最热门应用

对话智能 (CI) 软件记录、转录和评估销售电话。通过仔细检查这些电话，CI 软件可以识别关键字和对话主题，使用户能够快速导航到记录的销售对话中的特定点进行深入分析。企业可以利用 CI 软件记录与潜在买家的重要讨论，查明潜在风险或不合规的对话主题，根据最佳实践为新销售代表提供指导，并探索从销售电话分析和转录中得出的各种用例。

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Otter

Otter

otter.ai

Otter是一款智能笔记应用，可以录制、转录和分享语音对话，适用于会议、访谈和讲座等场合，支持协作和信息共享。

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Fireflies.ai 是一款AI语音助手，自动记录、转录和总结会议笔记，并与各大会议平台和业务应用集成。

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io是一个数据驱动的销售参与平台，提供拨号、搜索过滤器和与其他销售工具的集成，帮助销售团队优化工作流程。

OpenPhone

OpenPhone

openphone.com

OpenPhone是一个云基础的电话和消息应用，帮助企业管理客户关系，支持团队协作并提高生产力。

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail是一个用户友好的呼叫跟踪和营销分析平台，帮助企业跟踪线索，优化客户互动，提高转化率。

Aircall

Aircall

aircall.io

Aircall是基于云的电话系统，专为销售和客服团队设计，简化业务通信并与多种工具集成。

Fathom

Fathom

fathom.video

Fathom是一款AI会议助理，自动记录、转录和摘要会议内容，支持多语言，与常用工具集成，提升团队沟通效率。

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Rewatch 是一款结合 AI 笔记、屏幕录制和视频合作的平台，旨在减少会议，提高工作效率和团队协作。

Gong.io

Gong.io

gong.io

Gong.io是一个收入情报平台，通过分析客户互动，帮助销售团队优化策略、管理交易并提高收入预测。

Balto

Balto

balto.ai

Balto是一个AI平台，通过实时指导提升呼叫中心的代理性能，帮助客户互动，提高满意度和运营效率。

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

CloudTalk是一个云呼叫中心平台，提供通话管理、客户数据同步、自动化工作流程等服务，提升企业沟通效率和客户满意度。

Outreach

Outreach

outreach.io

Outreach 是一款销售执行平台，帮助销售团队提高效率，支持从潜在客户开发到交易管理的整个过程。

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。

MeetGeek

MeetGeek

meetgeek.ai

MeetGeek是一款AI会议助手，提供自动录音、转录、摘要和重点提取，帮助用户高效管理和回顾会议内容。

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

MightyCall 是一个商务电话系统，提供音频通话、SMS、呼叫管理等功能，适用于各种规模的企业，支持多平台访问。

UpdateAI

UpdateAI

update.ai

UpdateAI 是一款专为客户成功经理设计的数字助理，自动在 Zoom 中记录笔记、分配任务、识别风险和草拟后续邮件。

Colibri.ai

Colibri.ai

colibri.ai

Colibri.ai是一个AI工具，帮助在客户通话中实时记录、转录和分析对话，提供总结和建议，提升销售效率。

Sybill

Sybill

sybill.ai

Sybill是一个AI工具，通过分析销售通话中买方的肢体语言，提供销售沟通的见解和自动总结，帮助团队提升业绩。

Salesroom

Salesroom

salesroom.com

Salesroom是一个基于AI的视频会议平台，跟踪买家参与度，提供虚拟沟通最佳实践，帮助提升团队的会议表现和业绩。

Kixie

Kixie

kixie.com

Kixie是一个销售参与平台，提供自动化呼叫和短信功能，集成多种CRM，旨在提高销售团队的绩效和工作效率。

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

Chorus.ai是一个利用AI对话分析平台，捕捉和分析客户互动，帮助销售团队提高绩效和优化沟通策略。

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken是一款对话智能平台，帮助销售团队提高绩效、实时教练和分析销售对话，以便更好地与客户互动。

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics是一个呼叫分析平台，帮助企业跟踪和分析来电，以优化营销活动和客户互动。

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Goodmeetings 是一个专为远程销售团队设计的视频会议平台，自动化销售工作流程并提供智能分析和可行见解。

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk是一款虚拟销售软件，自动安排会议，进行互动的产品演示，帮助销售团队提高效率和客户关系。

Verint

Verint

verint.com

Verint是一款客户体验管理平台，帮助企业收集和分析客户反馈，优化客户参与和满意度，提高运营效率。

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft是一款销售参与平台，通过简化工作流程和与CRM系统集成，帮助B2B销售团队提高效率和沟通。

Laxis

Laxis

laxis.com

Laxis是一个AI会议助理，可录音、转录并提炼会议关键点，帮助团队记录客户需求与活动，并与CRM系统集成。

Aviso

Aviso

aviso.com

Aviso是一款集成的收入平台，通过AI指导帮助销售团队提高成交率和收入增长，提供预测、交易智能及客户合作等功能。

Echo AI

Echo AI

echoai.com

Echo AI 是一款对话智能平台，利用生成式 AI 自动处理客户互动，帮助企业实时获取洞察，提升客户体验。

Cordless

Cordless

cordless.io

Cordless 是一款现代化的云呼叫中心，支持客户服务团队进行电话沟通，并提供对话转录、情感分析及与CRM的深度集成。

Attention

Attention

attention.tech

Attention 是一个专门的人工智能平台，通过分析客户对话数据提升销售部门的表现，提供培训工具及 CRM 任务自动化功能。

Allego

Allego

allego.com

Allego是一个销售培训和开发平台，提供视频课程、教练工具和自动化任务，旨在提高团队的生产力和合作效率。

Symbl.ai

Symbl.ai

symbl.ai

Symbl.ai 是一个对话智能平台，提供实时转录和分析，支持多种行业的沟通数据处理和洞察。

Avoma

Avoma

avoma.com

Avoma是一款AI会议助理，自动转录会议内容，提供总结和见解，帮助客户团队提升会议效率并与CRM无缝同步。

Ender Turing

Ender Turing

enderturing.com

Ender Turing 识别通话、聊天和视频会议中的顶尖表现者，提供最佳实践供员工自我辅导，帮助提升业绩和客户服务。

Wudpecker

Wudpecker

wudpecker.io

Wudpecker可以自动记录销售电话，生成高质量的笔记，并同步到CRM，节省日常管理工作时间，提高销售团队效率。

Modjo

Modjo

modjo.ai

Modjo应用通过分析客户互动中的关键信息，帮助销售组织提升业务战略与执行，已被400多家欧洲公司信赖。

Scratchpad

Scratchpad

scratchpad.com

Scratchpad是一个销售生产力工具，简化管道管理、销售数据更新与客户互动，提高团队工作效率。

Jiminny

Jiminny

jiminny.com

Jiminny 是一个帮助商业团队通过对话分析提升收入的平台，允许录音、转录和分析客户互动，提高团队表现和决策。

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource是一款呼叫跟踪和潜在客户管理应用，帮助企业优化营销策略和提高客户互动。

Spinach

Spinach

spinach.ai

Spinach是一款AI会议助理，能帮助进行会议、总结对话及自动化后续任务，支持100种语言并与多种工具集成。

Convin

Convin

convin.ai

Convin是一款AI驱动的联络中心软件，能够录音、转录和分析客户对话，支持多渠道。它提升代理绩效和客户体验。

Marchex

Marchex

marchex.com

Marchex应用提供呼叫跟踪和分析功能，帮助企业优化来电管理和提高客户体验，特别适用于医疗和汽车等行业。

Meetric

Meetric

meetric.com

Mettirc 应用程序通过人工智能轻松分析和优化销售会议，支持 Teams、Zoom 和 Google Meet 的连接，旨在提高收入和洞察力。

Enthu.ai

Enthu.ai

enthu.ai

Enthu.ai帮助接触中心利用AI技术监控客户对话，提升代理绩效和客户满意度，从而提高收益和客户保留率。

BoostUp.ai

BoostUp.ai

boostup.ai

BoostUp.ai 是一个收入运营指挥中心，通过 RevBI 引擎提供财务洞察，简化收入流程并提升预测准确性。

Convirza

Convirza

convirza.com

Convirza是一款企业级呼叫跟踪和优化平台，通过语音识别技术分析电话交互，以提高客户转化率和满意度。

Knowtworthy

Knowtworthy

knowtworthy.com

Knowtworthy是一款会议管理应用，提供实时会议记录共享和协作编辑功能，帮助团队提升会议效率。

Equal Time

Equal Time

equaltime.io

Equal Time 是一个AI助手，旨在促进虚拟会议的包容性，通过记录会议内容、提供个性化建议和帮助激活沉默发言者。

Capturi

Capturi

capturi.ai

Capturi是斯堪的纳维亚领先的对话式AI软件，自动分析公司与客户的互动，提供可操作的数据洞察和智能助手功能。

Zipteams

Zipteams

zipteams.com

Zipteams应用为 内部销售和客户成功团队设计的智能会议室，提供实时客户背景、洞察和建议，提升会议效果。

Traq.ai

Traq.ai

traq.ai

Traq.ai是一个销售情报平台，通过录音、转录和AI分析，提供买方洞察，帮助销售团队提高业绩和优化训练。

Gryphon.ai

Gryphon.ai

gryphon.ai

Gryphon.ai 是一款提供实时对话智能和自动合规的应用，专为销售和客服团队设计，帮助提升通话质量并确保合规。

Abstrakt

Abstrakt

abstrakt.ai

Abstrakt 是一款呼叫中心平台，为代理提供实时指导，消除主观性，自动化每次通话的质量检测，以改善业务结果。

AI Rudder

AI Rudder

airudder.com

AI Rudder是一款利用人工智能语音自动化提升客户体验的软件，帮助呼叫中心提高效率，减少成本，自动完成重复任务。

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Gridspace是一家领先的语音和语言AI公司，开发适用于呼叫中心的语音技术和AI软件。客户端包括知名的呼叫中心。

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