Workhuman

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Workhuman成立于1999年，致力于建立人类工作场所，以认识到每个员工的价值和潜力。如今，它可以帮助来自世界上一些最大的组织的人力资源和业务领导者，例如LinkedIn，Cisco，Eaton，Whirlpool和Intuit，并在全球范围内建立了人类联系，以推动投资回报率。积极的员工经历不再是一个不错的选择。他们是业务势在必行的。 Workhuman Cloud是一个安全的SaaS平台，在180个国家 /地区拥有超过30种语言的600万用户，产生了1亿个人际关系实例。它的解决方案通过认可，参与，绩效，工作生活和谐，包容性和归属感来燃料公司文化。结合Workhuman IQ的无与伦比的独特业务见解，它为领导者提供了积极的洞察力和工具，这些洞察力和工具在任何其他HR解决方案中都找不到。这些见解用于理解问题，并帮助您做出正确的决定，以使业务目标保持一致并立即产生影响。 该公司在马萨诸塞州弗雷明汉和爱尔兰都柏林设有双重总部。它连续八年连续八年在爱尔兰的好地方出现，并在2019年被评为第一名。这是波士顿环球旅行期间七年工作的地方，是在美国获得工作认证的好地方。