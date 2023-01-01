WebCatalog
Synology

Synology

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Web 应用

网站：synology.com

使用 WebCatalog 上“Synology”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Synology Inc.（中文：群晖科技；拼音：Qúnhuī Kējì）是一家专门生产网络附加存储 (NAS) 设备的台湾公司。 Synology 的 NAS 系列被称为桌面型号的 DiskStation、全闪存型号的 FlashStation 以及机架安装型号的 RackStation。 Synology 的产品销往全球并以多种语言进行本地化。 Synology 总部位于台湾台北，在世界各地设有子公司。 2018 年，产品评论网站 Wirecutter 将 Synology 描述为“小型企业和家庭 NAS 领域的长期领导者”，尽管在 Wi-Fi 路由器领域仍是新来者。

网站： synology.com

免责声明：WebCatalog 与“Synology”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Tmall

Tmall

tmall.com

Sohu

Sohu

sohu.com

Spring Airlines

Spring Airlines

ch.com

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

百度百科

百度百科

baike.baidu.com

SocialSign.in

SocialSign.in

socialsignin.com

RiceQuant

RiceQuant

ricequant.com

WeChat

WeChat

wechat.com

Allego

Allego

allego.com

flynas

flynas

flynas.com

Cropp

Cropp

cropp.com

Canvas Web

Canvas Web

canvas.io

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策