Synology Inc.（中文：群晖科技；拼音：Qúnhuī Kējì）是一家专门生产网络附加存储 (NAS) 设备的台湾公司。 Synology 的 NAS 系列被称为桌面型号的 DiskStation、全闪存型号的 FlashStation 以及机架安装型号的 RackStation。 Synology 的产品销往全球并以多种语言进行本地化。 Synology 总部位于台湾台北，在世界各地设有子公司。 2018 年，产品评论网站 Wirecutter 将 Synology 描述为“小型企业和家庭 NAS 领域的长期领导者”，尽管在 Wi-Fi 路由器领域仍是新来者。

网站： synology.com

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