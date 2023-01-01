WebCatalog

Swell Fundraising

Swell Fundraising

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：swellfundraising.com

使用 WebCatalog Desktop 上“Swell Fundraising”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Swell 提供基于云的活动和具有点对点功能的在线筹款平台。借助 Swell，可以通过我们的集成直播模块立即以虚拟方式启动活动。它由非营利专业人士设计，拥有优雅的售票流程，可用于购买门票，也可提供免费/免费/餐桌宾客门票。在线点对点活动和捐赠页面可以轻松启动，并与我们的文本捐赠功能配对。使用 Swell 可以增加活动收入、节省时间、提供虚拟备份计划并使非营利组织能够有效地获得新的捐助者。我们致力于非营利组织，我们的客户服务也体现了这一承诺。

目录:

Business
Event Registration and Ticketing Software

网站： swellfundraising.com

免责声明：WebCatalog 与“Swell Fundraising”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

替代项

Odoo

Odoo

odoo.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

JotForm

JotForm

jotform.com

Whova

Whova

whova.com

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Evite

Evite

evite.com

探索

WebCatalog Desktop

支持

公司

法律信息

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.