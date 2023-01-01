RallyUp 是一个免费的交互式筹款平台，可让任何规模的组织轻松打造专业级筹款体验。这些灵活、可定制的解决方案旨在帮助非营利组织吸引现有捐助者、招募新捐助者并筹集更多资金。借助 RallyUp，组织可以创建单一或多活动筹款体验，包括： · 活动（完全虚拟、完全面对面或混合） · 莱佛士 · 拍卖 · 马拉松 · 抽奖 · 销售 · 众筹 体验是否包含一项活动类型或更多，实时流媒体和点对点功能可以免费添加到任何体验中。由于无需订阅费或锁定功能，并且无需提供信用卡信息，您可以在使用 RallyUp 时将更多筹得的资金带回家。

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