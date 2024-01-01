Sweep 是可持续发展数据管理平台。 其市场领先的人工智能软件可帮助组织了解其业务和价值链中的所有额外财务数据，以管理日益增长的披露要求并采取行动实现可持续的业务目标。 Sweep 由 Rachel Delacour、Yannick Chaze 和 Raphael Guller 共同创立，与世界各地的企业、中端市场和金融机构合作，客户包括欧莱雅、Lacoste 和惠普。 Sweep 已获得共益企业认证，并且是世界银行碳定价领导联盟、法国投资署和国际排放交易协会的成员。

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