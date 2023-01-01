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如果没有战略计划和针对该战略的一致运营方式，再多的努力或投资也无法帮助企业取得成功，或扭转失败的企业。这正是 StrategyX 的设计目的。 StrategyX 提供了一种自动化、可持续的方式，使用与您自己的业务目标相关的规范性方法来实现长期成功。不再需要昂贵的顾问来帮助扩展和发展您的业务。
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