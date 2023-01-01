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使用 WebCatalog 上“StrategyX”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

如果没有战略计划和针对该战略的一致运营方式，再多的努力或投资也无法帮助企业取得成功，或扭转失败的企业。这正是 StrategyX 的设计目的。 StrategyX 提供了一种自动化、可持续的方式，使用与您自己的业务目标相关的规范性方法来实现长期成功。不再需要昂贵的顾问来帮助扩展和发展您的业务。

网站： strategyexe.com

免责声明：WebCatalog 与“StrategyX”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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