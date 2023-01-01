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Monarch 是一种现代且令人耳目一新的资金管理和跟踪支出方式。我们的财务跟踪器是一款一体化工具，可帮助您轻松实现最高水平的财务控制和清晰度。使用自定义仪表板管理资金并跟踪支出，经过修改以专注于对您最重要的事情。简单轻松地跟踪支出、收入和总体储蓄。所有资产和债务都可以通过帐户同步在一个统一的列表中找到。无论您在多少家金融机构拥有账户，Monarch 都可以在一个简化的视图中跟踪您的总净资产。省钱并不需要太复杂。研究表明，当我们能够看到短期行为如何影响长期目标时，我们更有可能做出更好的决策。跟踪个人财务目标，了解您的每月收入、支出和储蓄行为如何随着时间的推移而复合，从而影响您的财务未来。通过一种简单易用的一体化金融工具改善您的财务生活。

网站： monarchmoney.com

免责声明：WebCatalog 与“Monarch”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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