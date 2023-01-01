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使用 Simplifi by Quicken（一款方便易用的预算应用程序），轻松管理您的财务并跟踪您的支出。跟踪费用、管理预算和密切关注您的财务状况可能是一项挑战。 Simplifi by Quicken 让您每周只需不到 5 分钟即可轻松查看每月账单、设定目标并增加储蓄。不要让你的财务状况阻碍你；今天就掌控您的财务吧！

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