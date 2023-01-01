WebCatalog

StarFlyer

StarFlyer

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Web 应用

网站：starflyer.jp

使用 WebCatalog 上“StarFlyer”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Star Flyer Inc. (株式会社suターfuraiya, Kabushiki-gaisha Sutāfuraiyā) (TYO: 9206)，简称StarFlyer，是一家日本航空公司，总部位于福冈县北九州市小仓南区的北九州机场。该公司将自己描述为一家“混合航空公司”，提供比低成本航空公司更高水平的服务，同时运营成本低于提供全方位服务的传统航空公司。尽管该航空公司的 IATA 代码为 7G，但在国内，该公司的航班也使用代码 MQ（该代码是 IATA 在日本境外为 Envoy Air 设计的）。

网站： starflyer.jp

免责声明：WebCatalog 与“StarFlyer”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

WestJet

WestJet

westjet.com

Oman Air

Oman Air

omanair.com

easyJet

easyJet

easyjet.com

Air Transat

Air Transat

airtransat.com

TAP Air Portugal

TAP Air Portugal

flytap.com

Korean Air

Korean Air

koreanair.com

DMM.com

DMM.com

dmm.com

Air New Zealand

Air New Zealand

airnewzealand.com

FlightAware

FlightAware

flightaware.com

AirAsia

AirAsia

airasia.com

French bee

French bee

frenchbee.com

Peach Aviation

Peach Aviation

flypeach.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策