Star Flyer Inc. (株式会社suターfuraiya, Kabushiki-gaisha Sutāfuraiyā) (TYO: 9206)，简称StarFlyer，是一家日本航空公司，总部位于福冈县北九州市小仓南区的北九州机场。该公司将自己描述为一家“混合航空公司”，提供比低成本航空公司更高水平的服务，同时运营成本低于提供全方位服务的传统航空公司。尽管该航空公司的 IATA 代码为 7G，但在国内，该公司的航班也使用代码 MQ（该代码是 IATA 在日本境外为 Envoy Air 设计的）。

网站： starflyer.jp

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