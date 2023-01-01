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1.上传照片 照片中应该只有一个人。 建议：脸部要清晰可见，最好使用正面照片。人脸识别的准确率取决于人脸图像的分辨率和质量。 2.系统识别人脸 系统识别人脸并创建人脸图。面部点检测系统可以检测眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴、姿势等面部关键部位。 3. 享受结果吧！ 神经网络会比较名人的面孔并提出最相似的面孔。 我们不存储上传的照片。识别后所有照片都会被删除。仅当您选择分享时，照片才会被保存。

网站： starbyface.com

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