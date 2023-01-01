Spiceworks 是信息技术 (IT) 行业的专业网络，总部位于德克萨斯州奥斯汀。该公司由 Scott Abel、Jay Hallberg、Greg Kattawar 和 Francis Sullivan 于 2006 年 1 月创立，旨在开发 IT 管理软件。Spiceworks 是一个在线社区，用户可以在其中协作并互相寻求建议，还可以参与市场购买IT 相关服务和产品。据估计，该网络将被超过 600 万 IT 专业人员和 3,000 家技术供应商使用。该公司的免费专有软件是用 Ruby on Rails 编写的，并且仅在 Microsoft Windows 上运行。该软件可发现 IP 可寻址设备，并包括帮助台功能和集成知识库。

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