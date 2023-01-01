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Soffront 提供屡获殊荣的 CRM 和营销平台以及全面管理的营销服务。 25 年来，Soffront 已帮助数千家企业建立品牌、产生更多销售线索并实现更多销售。 Soffront 为客户提供了一个专业的营销团队，作为他们自己的扩展团队。提供的管理营销服务包括网站设计、搜索引擎优化、数字广告和社交营销服务。 Soffront 平台完全基于网络，无需安装任何东西，包括销售线索管理、电子邮件和社交营销、声誉管理、销售前景和预测、客户服务等。该平台可以使用拖放工具进行配置，无需编程或需要外部 IT 知识。

网站： soffront.com

免责声明：WebCatalog 与“Soffront”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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