Bixpand.com 是增长最快的中小企业销售加速平台。它设计易于使用，适合移动设备，并且适合中小型企业。 Bixpand.com 是一个 100% 免费的 CRM，拥有无限的联系人以及最好的 CRM 营销自动化工具。对于电子邮件营销活动，有 60 多个预构建的电子邮件模板免费提供，适用于所有类型的产品和服务。电子邮件和文本营销活动跟踪和自动化电子邮件营销有助于为企业创建最佳的电子邮件营销活动和文本营销活动。 Bixpand.com 与其他电子邮件营销公司集成，以实现电子邮件传送和自动化。 Bixpand.com 在网络上查找潜在客户，从营销活动中收集潜在客户，为销售团队提供现代工具包，将潜在客户转化为客户，提高销售团队的工作效率，自动化和跟踪营销活动，提供见解，提高企业的在线声誉并授权企业获得更多销售额。 Bixpand.com 拥有用于入站营销和出站营销的销售工具包 >> 业务电话、注释、任务管理器、电子邮件、文本、活动/会议助理、销售文档、交易管道管理、实时聊天、客户反馈、活动时间表、集成等等，以赢得更多优惠。

网站： bixpand.ai

免责声明：WebCatalog 与“Bixpand”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。