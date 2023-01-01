Smarty Accounting
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Smarty 是一款专为企业家设计的智能软件，它结合了界面发票、追踪付款、费用、银行账户同步和不同的财务报告，将您的所有会计需求呈现在您的仪表板上。您可以记录付款并向客户发送自动提醒、导出和打印详细报告、自动更新库存、管理预算、向 HMRC 提交增值税申报表、同步您的银行账户并核对银行交易，以及添加多种货币。
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