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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Smarty 是一款专为企业家设计的智能软件，它结合了界面发票、追踪付款、费用、银行账户同步和不同的财务报告，将您的所有会计需求呈现在您的仪表板上。您可以记录付款并向客户发送自动提醒、导出和打印详细报告、自动更新库存、管理预算、向 HMRC 提交增值税申报表、同步您的银行账户并核对银行交易，以及添加多种货币。

网站： acc.smartysoftware.net

免责声明：WebCatalog 与“Smarty Accounting”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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