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Bokio 是一种基于云的智能解决方案，可帮助小型企业和个体商人发展公司和利润。在人工智能的支持下，我们为小企业主实现会计自动化。发送定制发票、跟踪其状态并发送自动付款提醒。只需拍一张收据照片并上传，然后记录您上传的银行交易即可。直接向 HMRC 提交自动增值税申报表。全部免费！
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