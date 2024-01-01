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Shopobil 是一种零售媒体和购物者参与解决方案，可帮助零售商和快速消费品/消费品生产商增加销售额。 * 零售商自助服务系统，代表快速消费品生产商推出和推广增值促销活动 * 无代码促销引擎，拥有 400 多个经过测试和验证的机制，可刺激零售店（线下和电子商务）的快速消费品采购 * 购买基于媒体定位的解决方案，以促进基于价值的促销优惠并吸引新客户到零售店 SAAS 无代码平台，有助于快速准备和高效运行消费者激活活动，包括购买和获取、即时赢奖、现金返还、参加抽奖、扫描赢奖、旋转轮盘等机制。 Shopobil 平台包括： * 具有参与者个人帐户的网站和聊天机器人的网络构建器 * 400+ 促销机制 * OCR验证 * 自动抽奖 * 数字奖品分发 * 用户通讯和通知 * 实时促销仪表板 Henkel、Ehrmann、Abbott、Mastercard、Coty 和 Puig 使用 Shopobill 实现消费者促销自动化。
目录:
Business
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