WebCatalog
Saint Laurent

Saint Laurent

ysl.com

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Saint Laurent”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Yves Saint Laurent SAS，也称为 Saint Laurent 和 YSL，是一家法国奢侈时装公司，由 Yves Saint Laurent 和他的合伙人 Pierre Bergé 于 1962 年创立。该公司专注于高级时装、成衣、皮革配饰和鞋类。其化妆品系列 YSL Beauty 隶属于欧莱雅 (L'Oréal)。

网站： ysl.com

免责声明：WebCatalog 与“Saint Laurent”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana

dolcegabbana.com

CHANEL

CHANEL

chanel.com

Louis Vuitton

Louis Vuitton

louisvuitton.com

Prada

Prada

prada.com

GUCCI

GUCCI

gucci.com

Fendi

Fendi

fendi.com

Armani

Armani

armani.com

Moncler

Moncler

moncler.com

Bottega Veneta

Bottega Veneta

bottegaveneta.com

Dior

Dior

dior.com

Ferragamo

Ferragamo

ferragamo.com

Montblanc

Montblanc

montblanc.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策