Yves Saint Laurent SAS，也称为 Saint Laurent 和 YSL，是一家法国奢侈时装公司，由 Yves Saint Laurent 和他的合伙人 Pierre Bergé 于 1962 年创立。该公司专注于高级时装、成衣、皮革配饰和鞋类。其化妆品系列 YSL Beauty 隶属于欧莱雅 (L'Oréal)。

网站： ysl.com

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