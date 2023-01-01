Saint Laurent
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Yves Saint Laurent SAS，也称为 Saint Laurent 和 YSL，是一家法国奢侈时装公司，由 Yves Saint Laurent 和他的合伙人 Pierre Bergé 于 1962 年创立。该公司专注于高级时装、成衣、皮革配饰和鞋类。其化妆品系列 YSL Beauty 隶属于欧莱雅 (L'Oréal)。
网站： ysl.com
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