Louis Vuitton Malletier，俗称Louis Vuitton，是一家法国奢侈时尚品牌和公司，由路易·威登于1854年创立。该品牌的 LV 字母图案出现在其大部分产品上，从奢华包袋和皮革制品到成衣、鞋履、手表、珠宝、配饰、太阳镜和书籍。

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