J Sainsbury plc（以 Sainsbury's 名义进行交易）是英国第二大连锁超市，占据超市行业 14.9% 的份额。该公司由约翰·詹姆斯·塞恩斯伯里 (John James Sainsbury) 于 1869 年创立，在伦敦德鲁里巷 (Drury Lane) 设有一家商店，在 20 世纪的大部分时间里都是英国最大的杂货零售商。

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