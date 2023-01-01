WebCatalog
Sainsbury's

Sainsbury's

sainsburys.co.uk

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Sainsbury's”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

J Sainsbury plc（以 Sainsbury's 名义进行交易）是英国第二大连锁超市，占据超市行业 14.9% 的份额。该公司由约翰·詹姆斯·塞恩斯伯里 (John James Sainsbury) 于 1869 年创立，在伦敦德鲁里巷 (Drury Lane) 设有一家商店，在 20 世纪的大部分时间里都是英国最大的杂货零售商。

网站： sainsburys.co.uk

免责声明：WebCatalog 与“Sainsbury's”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

ASOS

ASOS

asos.com

Currys

Currys

currys.co.uk

Tesco

Tesco

tesco.com

Kohl's

Kohl's

kohls.com

Albertsons

Albertsons

albertsons.com

Lowe's

Lowe's

lowes.com

Build.com

Build.com

build.com

Kroger

Kroger

kroger.com

Christian Connection

Christian Connection

christianconnection.com

Mendeley

Mendeley

mendeley.com

UPS

UPS

ups.com

eToro

eToro

etoro.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策