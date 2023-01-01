RoutineHub 是一个不断发展的社区，致力于通过 Siri 快捷方式实现 Apple iPhone 和 iPad 的自动化。 iOS 设备上的快捷方式是自动执行重复任务的一种非常强大的方式。在 RoutineHub 上，您可以找到很棒的快捷方式来自动化您自己的设备，并上传您自己的快捷方式以与您的朋友分享。

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