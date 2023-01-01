RoutineHub
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使用 WebCatalog 上“RoutineHub”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
RoutineHub 是一个不断发展的社区，致力于通过 Siri 快捷方式实现 Apple iPhone 和 iPad 的自动化。 iOS 设备上的快捷方式是自动执行重复任务的一种非常强大的方式。在 RoutineHub 上，您可以找到很棒的快捷方式来自动化您自己的设备，并上传您自己的快捷方式以与您的朋友分享。
网站： routinehub.co
免责声明：WebCatalog 与“RoutineHub”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。
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