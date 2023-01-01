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iFixit 是一个由人们互相帮助修理东西的全球社区。让我们一次只用一台设备来修复世界。在 Answers 论坛中与专家一起解决问题，并构建您自己的操作指南与全世界分享。维修您的 Apple 和 Android 设备，并购买 DIY 维修项目所需的所有零件和工具。

网站： ifixit.com

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