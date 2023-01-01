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RecRight 通过直观、一体化的视频招聘工具将招聘带入 21 世纪。您可以在招聘工具中宣布空缺职位、接收申请并对候选人进行评分。录制的视频面试使您有可能看到申请背后的人员并雇用点击的人。毕竟，招聘是关于人际互动的，而不是笔、纸和不露面的申请。

网站： recright.com

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