Ready Player Me
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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。
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使用自拍照创建全身 3D 头像并在虚拟宇宙中使用它。 将我们的头像平台集成到您的应用程序或游戏中。
网站： readyplayer.me
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