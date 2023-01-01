Ready Player Me

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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

使用自拍照创建全身 3D 头像并在虚拟宇宙中使用它。 将我们的头像平台集成到您的应用程序或游戏中。

网站： readyplayer.me

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