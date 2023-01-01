欢迎使用 Lindywell 应用程序：罗宾·朗 (Robin Long) 的普拉提和平衡生活。在里面，您将体验林迪韦尔以普拉提为核心的方法、营养（而不是限制）和蓬勃发展的心态，一切尽在您的指尖。 普拉提是一项全身、恢复姿势和集中注意力的运动，适合各个年龄段和体型的人。通过正念运动，您将与您的身体建立联系，并以全新的方式锻炼您的肌肉。更不用说，您每天只需 15 分钟即可获得结果，并且无需任何设备即可开始。

网站： lindywell.com

免责声明：WebCatalog 与 Lindywell 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。