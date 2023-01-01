Rakumo 与群件中的 Google Workspace 以及 CRM 中的 Salesforce 无缝配合，涵盖了仅靠标准功能无法覆盖的功能和业务领域，每个人都可以使用、方便使用。您可以从 1ID 购买所需的服务，灵活解决根据贵公司的业务问题。 rakumo 与群件 Google Workspace（以前称为 G Suite）和 CRM Salesforce 无缝协作。它涵盖了仅靠标准功能无法覆盖的功能和业务领域，让任何人都可以轻松便捷地使用。您可以从1ID购买您需要的服务，并灵活解决适合您公司的业务问题。

网站： rakumo.com

免责声明：WebCatalog 与“Rakumo”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。