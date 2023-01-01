DMM バーチャルオフィス

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当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

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每月2,530日元起！基于“在智能手机上办公”的概念，我们提供了一个方便的系统，您可以使用智能手机转发邮件并使用办公所需的功能。我们正在准备各种服务，例如邮件当日转发、租赁会议室、私人储物柜、秘书分机接待、企业名称添加和注册支持。当然，企业注册也是可以的！

网站： virtualoffice.dmm.com

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