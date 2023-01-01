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QCommission 是一款功能强大、灵活的销售佣金软件。它可以准确计算销售人员的薪酬，并减少与电子表格和手动方法相关的错误。它允许您在佣金期结束后立即计算佣金，从而节省大量时间。它可以详细、清晰地传达计算出的佣金。 QCommission允许薪酬管理员在系统中建立收款人、产品、客户、计划、激励、配额、支付频率等。它允许建立各种激励的记入和计算规则。它有助于将绩效交易输入或导入系统并根据需要频繁计算激励。绩效交易可以根据需要频繁地进行处理、记入和计算，甚至一天多次。可以在系统中对交易进行调整和处理。完整且全面的报告能力允许用户以非常详细的形式报告所有计算。 QCommission 符合 GDPR、SOC 的要求，并能够证明合规性。

网站： qcommission.com

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