BizoticLearn

Bizotic 是一家在高等教育领域运营的培训和评估服务公司。我们与卡纳塔克邦、安得拉邦和特伦甘纳邦的 50 多所工程学院、管理学院和其他专业学院合作。 Bizotic 非常注重技能发展，旨在向学生灌输必要的工具，让他们在自己选择的行业中脱颖而出。 参与培训课程、持续评估和详细的反馈系统是 Bizotic 运作的一些核心原则。凭借详细的主题测试结果、行业领先的分析等创新解决方案，我们的产品堆栈和评估平台是提高绩效和实现职业梦想的关键。

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