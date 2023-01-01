BizoticLearn
bizoticlearn.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“BizoticLearn”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
Bizotic 是一家在高等教育领域运营的培训和评估服务公司。我们与卡纳塔克邦、安得拉邦和特伦甘纳邦的 50 多所工程学院、管理学院和其他专业学院合作。 Bizotic 非常注重技能发展，旨在向学生灌输必要的工具，让他们在自己选择的行业中脱颖而出。 参与培训课程、持续评估和详细的反馈系统是 Bizotic 运作的一些核心原则。凭借详细的主题测试结果、行业领先的分析等创新解决方案，我们的产品堆栈和评估平台是提高绩效和实现职业梦想的关键。
网站： bizoticlearn.com
免责声明：WebCatalog 与“BizoticLearn”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。
您可能还会喜欢
ELSA Speech Analyzer
speechanalyzer.elsaspeak.com
Study Island
app.studyisland.com
Showpad
showpad.biz
Physics Wallah
study.physicswallah.live
Fortunately
app.livefortunately.com
Toppr Answr
toppr.com
AssessPrep
app.assessprep.com
Clover Learning
app.cloverlearning.com
Microsoft Stream
web.microsoftstream.com
Mettl
mettl.com
Butter
app.butter.us
Beekast
my.beekast.com