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利用印度首个技能评估和招聘测试平台 Relevel 在 15 天内找到您梦想的工作。 Relevel 拥有 800 多家合作伙伴公司，旨在实现就业机会的民主化，并纯粹根据候选人的技能提供工作，无论其教育资格或工作经验如何。 我们进行技术和商业类别的技能评估测试，以帮助候选人在自己选择的领域获得高薪工作。测试类别包括业务开发、前端开发、后端开发、全栈开发、业务分析、数据分析、产品管理、人力资源和人才招聘、平面设计、运营、财务分析等。 通过 Relevel，您可以获得高达 40 LPA 的 CTC 工作机会，并获得有吸引力的职业发展机会。

网站： relevel.com

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