Relevel
relevel.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Relevel”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
利用印度首个技能评估和招聘测试平台 Relevel 在 15 天内找到您梦想的工作。 Relevel 拥有 800 多家合作伙伴公司，旨在实现就业机会的民主化，并纯粹根据候选人的技能提供工作，无论其教育资格或工作经验如何。 我们进行技术和商业类别的技能评估测试，以帮助候选人在自己选择的领域获得高薪工作。测试类别包括业务开发、前端开发、后端开发、全栈开发、业务分析、数据分析、产品管理、人力资源和人才招聘、平面设计、运营、财务分析等。 通过 Relevel，您可以获得高达 40 LPA 的 CTC 工作机会，并获得有吸引力的职业发展机会。
网站： relevel.com
免责声明：WebCatalog 与“Relevel”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。